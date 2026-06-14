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Развлечения Имена бывших, иероглифы и откровенные глупости: тату-мастер рассказал, о каких татуировках жалеют его клиенты

Имена бывших, иероглифы и откровенные глупости: тату-мастер рассказал, о каких татуировках жалеют его клиенты

Эксперт показал, как исправляют «ошибки молодости»

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Старые татуировки бывает непросто изменить на новые | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтактеСтарые татуировки бывает непросто изменить на новые | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Старые татуировки бывает непросто изменить на новые

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Еще в 2019 году ВЦИОМ провел опрос: сколько россиян набивали себе татуировки. «Да» ответили 11% взрослых. При этом 30% из них признались, что хотели бы избавиться от рисунков на теле.

Сводить тату — дорого, долго и не всегда возможно. Более доступный вариант — перекрыть то, что есть, новой картинкой: ее бьют прямо поверх старой, пряча в свежих узорах неудачные линии.

Тату-мастер Александр Кленков показал MSK1.RU, как это выглядит. И рассказал, о каких татуировках чаще всего жалеют люди.

Расплывшееся нечто | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтактеРасплывшееся нечто | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Расплывшееся нечто

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Перебитая версия&nbsp;— цветок с узором | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтактеПеребитая версия&nbsp;— цветок с узором | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Перебитая версия — цветок с узором

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

«Люди часто просят перебить, например, имена — Колю не на Колю. Часто приходят с татуировками, которые просто плохо сделаны, которые били какие-то безрукие люди, — говорит Александр. — При этом человек может проходить с таким рисунком несколько лет, его будет всё устраивать. И только постепенно он начнет осознавать, что по молодости набил себе откровенный партак».

Партак — сленговое название некачественной, криво или непрофессионально выполненной татуировки.

Восточные иероглифы… | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтактеВосточные иероглифы… | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Восточные иероглифы…

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

…сменились скандинавскими узорами | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте…сменились скандинавскими узорами | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

…сменились скандинавскими узорами

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Старый расплывшийся рисунок | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтактеСтарый расплывшийся рисунок | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Старый расплывшийся рисунок

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Новая рыбка | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтактеНовая рыбка | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Новая рыбка

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Ставшие лишними имена, глупые иероглифы или неумелые рисунки перекрывают более сложными и масштабными рисунками. Цены на это начинаются от нескольких тысяч — и уходят в бесконечность, дешево такая работа стоить не может. По словам Александра, он обычно берет около десяти.

Когда-то мужчина набил компас на плече | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтактеКогда-то мужчина набил компас на плече | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Когда-то мужчина набил компас на плече

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Компас закрыли крылом орла | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтактеКомпас закрыли крылом орла | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Компас закрыли крылом орла

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Более безобидный вариант — исправление плохих работ. Для этого старый, неумелый или расплывшийся рисунок освежают — возвращают четкость линий, яркий цвет, добавляют новые детали.

Простая бледная надпись | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтактеПростая бледная надпись | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Простая бледная надпись

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Новая, улучшенная | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтактеНовая, улучшенная | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Новая, улучшенная

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Птичка попроще… | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтактеПтичка попроще… | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Птичка попроще…

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

…и посложнее | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте…и посложнее | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

…и посложнее

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Так себе листочки | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтактеТак себе листочки | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Так себе листочки

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Листочки покрасивее | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтактеЛисточки покрасивее | Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Листочки покрасивее

Источник:

Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

А у вас есть татуировки?

Да! Ни об одной не пожалел
Да. Но есть вещи, которые я теперь набивать бы не стал
Нет, я за чистую кожу

Мы также рассказывали историю экс-полицейского, который вырвал себе все зубы и забил тело татуировками. Теперь он продает свои картины за сотни тысяч рублей.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также группы во «ВКонтакте». Еще нас можно найти в приложении MSK1.RU для iOS и Android.

ПО ТЕМЕ
Василина БерезкинаВасилина Березкина
Василина Березкина
Корреспондент
Татуировка Тату Рисунок Тату-мастер
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