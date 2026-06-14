Имена бывших, иероглифы и откровенные глупости: тату-мастер рассказал, о каких татуировках жалеют его клиенты

Еще в 2019 году ВЦИОМ провел опрос: сколько россиян набивали себе татуировки. «Да» ответили 11% взрослых. При этом 30% из них признались, что хотели бы избавиться от рисунков на теле.
Сводить тату — дорого, долго и не всегда возможно. Более доступный вариант — перекрыть то, что есть, новой картинкой: ее бьют прямо поверх старой, пряча в свежих узорах неудачные линии.
Тату-мастер Александр Кленков показал MSK1.RU, как это выглядит. И рассказал, о каких татуировках чаще всего жалеют люди.
«Люди часто просят перебить, например, имена — Колю не на Колю. Часто приходят с татуировками, которые просто плохо сделаны, которые били какие-то безрукие люди, — говорит Александр. — При этом человек может проходить с таким рисунком несколько лет, его будет всё устраивать. И только постепенно он начнет осознавать, что по молодости набил себе откровенный партак».
Партак — сленговое название некачественной, криво или непрофессионально выполненной татуировки.
Ставшие лишними имена, глупые иероглифы или неумелые рисунки перекрывают более сложными и масштабными рисунками. Цены на это начинаются от нескольких тысяч — и уходят в бесконечность, дешево такая работа стоить не может. По словам Александра, он обычно берет около десяти.
Более безобидный вариант — исправление плохих работ. Для этого старый, неумелый или расплывшийся рисунок освежают — возвращают четкость линий, яркий цвет, добавляют новые детали.
А у вас есть татуировки?
Мы также рассказывали историю экс-полицейского, который вырвал себе все зубы и забил тело татуировками. Теперь он продает свои картины за сотни тысяч рублей.