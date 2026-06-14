Имена бывших, иероглифы и откровенные глупости: тату-мастер рассказал, о каких татуировках жалеют его клиенты

Старые татуировки бывает непросто изменить на новые Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Еще в 2019 году ВЦИОМ провел опрос: сколько россиян набивали себе татуировки. «Да» ответили 11% взрослых. При этом 30% из них признались, что хотели бы избавиться от рисунков на теле.

Сводить тату — дорого, долго и не всегда возможно. Более доступный вариант — перекрыть то, что есть, новой картинкой: ее бьют прямо поверх старой, пряча в свежих узорах неудачные линии.

Тату-мастер Александр Кленков показал MSK1.RU, как это выглядит. И рассказал, о каких татуировках чаще всего жалеют люди.

Расплывшееся нечто Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте Перебитая версия — цветок с узором Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

«Люди часто просят перебить, например, имена — Колю не на Колю. Часто приходят с татуировками, которые просто плохо сделаны, которые били какие-то безрукие люди, — говорит Александр. — При этом человек может проходить с таким рисунком несколько лет, его будет всё устраивать. И только постепенно он начнет осознавать, что по молодости набил себе откровенный партак».

Партак — сленговое название некачественной, криво или непрофессионально выполненной татуировки.

Восточные иероглифы… Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

…сменились скандинавскими узорами Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Старый расплывшийся рисунок Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте Новая рыбка Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Ставшие лишними имена, глупые иероглифы или неумелые рисунки перекрывают более сложными и масштабными рисунками. Цены на это начинаются от нескольких тысяч — и уходят в бесконечность, дешево такая работа стоить не может. По словам Александра, он обычно берет около десяти.

Когда-то мужчина набил компас на плече Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Компас закрыли крылом орла Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Более безобидный вариант — исправление плохих работ. Для этого старый, неумелый или расплывшийся рисунок освежают — возвращают четкость линий, яркий цвет, добавляют новые детали.

Простая бледная надпись Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте Новая, улучшенная Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Птичка попроще… Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте …и посложнее Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Так себе листочки Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

Листочки покрасивее Источник: Klenkov Aleksandr / ВКонтакте

А у вас есть татуировки? Да! Ни об одной не пожалел Да. Но есть вещи, которые я теперь набивать бы не стал Нет, я за чистую кожу

Мы также рассказывали историю экс-полицейского, который вырвал себе все зубы и забил тело татуировками. Теперь он продает свои картины за сотни тысяч рублей.