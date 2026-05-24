«Это просто взрыв всех чувств!» Космические виды Заполярья, которые точно стоит увидеть своими глазами

«Это просто взрыв всех чувств!» Космические виды Заполярья, которые точно стоит увидеть своими глазами

Столичная художница побывала в Мурманской области и поделилась яркими фото

Серия картин «Меланхолия севера» | Источник: Елена Орлова

Серия картин «Меланхолия севера»

Елена Орлова — фотограф и художник из Москвы. В сентябре 2023 года она приехала в Кировск, город в Мурманской области, ради гор и красивых фотографий. А итогом ее поездки, кроме снимков, стала серия картин «Меланхолия севера».

Своими впечатлениями и яркими фото Елена поделилась с редакцией 51.RU.

Драма и настроение

В Кировске наша собеседница заказала джип-тур на несколько дней. Ее катали по горным дорогам в Хибинах — и это оказалось незабываемо.

Источник: Елена Орлова
Источник: Елена Орлова
Источник: Елена Орлова
«Было круто: мох, деревья всех цветов, озера, водопады, подъем на вершину горы! Останавливались везде, где я хотела сделать фото. Я наснимала много красивой природы. Все эти дни в Хибинах было холодно, дождливо, дул сильный ветер. Горы частично были затянуты облаками. Но меня это ничуть не огорчило. Напротив: это добавило некий элемент драмы в поездку и настроение в фотографии», — эмоции у Елены до сих пор бьют через край.

Источник: Елена Орлова
Из серии «Меланхолия севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия севера»

Источник: Елена Орлова
Из серии «Меланхолия севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия севера»

Источник: Елена Орлова
«Териберка — отдельная любовь»

Из Кировска Елена отправилась на экскурсию в Териберку. Дорога в один конец на джипе заняла пять часов:

«Териберка — это отдельная любовь. Она началась с песни моего любимого музыканта: Василий К. „Териберка“. Я пробежалась по берегу, мой экскурсовод поводил меня по местам, которые не входили в план. Мы сидели на холме с видом на море, пили чай из термоса, ели бутерброды. Светило очень яркое солнце, вокруг были огромные камни, пушистый мох, красивые грибы. Этот недолгий отдых растянулся на целую вечность… И вокруг простор и тишина».

Источник: Елена Орлова
Источник: Елена Орлова
Из серии «Меланхолия севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия севера»

Источник: Елена Орлова
Источник: Елена Орлова
Из серии «Меланхолия севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия севера»

Источник: Елена Орлова
Источник: Елена Орлова
Гостья Заполярья призналась: хотелось остаться там надолго. Но нужно было успеть дойти до водопада и вернуться в Кировск. Обратно ехали уже в темноте. А в небе ярко сияла Аврора.

Из серии «Меланхолия севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия севера»

«Я вылезла из машины посмотреть, но снять не получилось, флешка была уже заполнена. Так что я просто полюбовалась, и мы поехали дальше», — рассказала наша собеседница.

Место силы, тишины и медитации

Красота северной природы настолько впечатлила московскую художницу, что уже дома, в своей мастерской, она по фотографиям и воспоминаниям написала целую серию картин — «Меланхолия севера».

Из серии «Меланхолия севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия севера»

Из серии «Меланхолия севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия севера»

«Словами тут многое не скажешь, всё будет не то… Тишина в ущелье Рамзая и на вершине горы там же… Когда замираешь, и кажется, что больше в мире ничего и нет, только эти горы, небо, и ты сам — маленький человечек в огромном и совершенно удивительном мире… И ты просто песчинка по сравнению с величественными горами. Но ты часть всего этого. Чувство единства и вечности», — поделилась мыслями Елена.

Источник: Елена Орлова
Источник: Елена Орлова
Из серии «Меланхолия севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия севера»

Елена отметила: горы для нее — это место силы.

«Хотелось потрогать каждый камушек, каждый кустик, поговорить с ними, послушать их. Я даже спросила экскурсовода, не обидятся ли на меня эти кусты за то, что я по ним хожу, — настолько они живые… Он ответил: „Ну вы можете просить у них за это прощения!“ Мысленно я так и делала, но, к моей радости, они настолько крепкие, что мгновенно выправлялись и тянулись к небу дальше…» — улыбается художница.

Источник: Елена Орлова
Источник: Елена Орлова
Источник: Елена Орлова
Из серии «Меланхолия севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия севера»

А в Териберке Елену восхитило сочетание старых домиков и лодок с сумасшедшей, дикой красотой:

«Это просто взрыв всех чувств! Жаль, что времени было мало. То место, куда необходимо приехать на несколько дней и неспешно ходить по сопкам, сидеть на холмах, глядя на море, трогать мох, слушать камни. Может быть, рисовать… В общем, для меня север — это место силы, тишины и медитации».

Источник: Елена Орлова
Источник: Елена Орлова
Источник: Елена Орлова
Из серии «Меланхолия Севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия Севера»

Теперь художница хочет вернуться в Териберку и посмотреть столицу Заполярья:

«Может, даже буду рисовать… Но я предпочитаю делать много фото, а рисовать в любимой мастерской на большом формате, который с собой не повозишь».

Из серии «Меланхолия Севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия Севера»

Из серии «Меланхолия Севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия Севера»

Из серии «Меланхолия Севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия Севера»

Из серии «Меланхолия Севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия Севера»

Из серии «Меланхолия Севера» | Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия Севера»

Юлия Кузнецова
Корреспондент
