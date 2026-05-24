«Это просто взрыв всех чувств!» Космические виды Заполярья, которые точно стоит увидеть своими глазами

Серия картин «Меланхолия севера» Источник: Елена Орлова

Елена Орлова — фотограф и художник из Москвы. В сентябре 2023 года она приехала в Кировск, город в Мурманской области, ради гор и красивых фотографий. А итогом ее поездки, кроме снимков, стала серия картин «Меланхолия севера».

Своими впечатлениями и яркими фото Елена поделилась с редакцией 51.RU.

Драма и настроение

В Кировске наша собеседница заказала джип-тур на несколько дней. Ее катали по горным дорогам в Хибинах — и это оказалось незабываемо.

«Было круто: мох, деревья всех цветов, озера, водопады, подъем на вершину горы! Останавливались везде, где я хотела сделать фото. Я наснимала много красивой природы. Все эти дни в Хибинах было холодно, дождливо, дул сильный ветер. Горы частично были затянуты облаками. Но меня это ничуть не огорчило. Напротив: это добавило некий элемент драмы в поездку и настроение в фотографии», — эмоции у Елены до сих пор бьют через край.

Из серии «Меланхолия севера» Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия севера» Источник: Елена Орлова

«Териберка — отдельная любовь»

Из Кировска Елена отправилась на экскурсию в Териберку. Дорога в один конец на джипе заняла пять часов:

«Териберка — это отдельная любовь. Она началась с песни моего любимого музыканта: Василий К. „Териберка“. Я пробежалась по берегу, мой экскурсовод поводил меня по местам, которые не входили в план. Мы сидели на холме с видом на море, пили чай из термоса, ели бутерброды. Светило очень яркое солнце, вокруг были огромные камни, пушистый мох, красивые грибы. Этот недолгий отдых растянулся на целую вечность… И вокруг простор и тишина».

Из серии «Меланхолия севера» Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия севера» Источник: Елена Орлова

Гостья Заполярья призналась: хотелось остаться там надолго. Но нужно было успеть дойти до водопада и вернуться в Кировск. Обратно ехали уже в темноте. А в небе ярко сияла Аврора.

Из серии «Меланхолия севера» Источник: Елена Орлова

«Я вылезла из машины посмотреть, но снять не получилось, флешка была уже заполнена. Так что я просто полюбовалась, и мы поехали дальше», — рассказала наша собеседница.

Место силы, тишины и медитации

Красота северной природы настолько впечатлила московскую художницу, что уже дома, в своей мастерской, она по фотографиям и воспоминаниям написала целую серию картин — «Меланхолия севера».

Из серии «Меланхолия севера» Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия севера» Источник: Елена Орлова

«Словами тут многое не скажешь, всё будет не то… Тишина в ущелье Рамзая и на вершине горы там же… Когда замираешь, и кажется, что больше в мире ничего и нет, только эти горы, небо, и ты сам — маленький человечек в огромном и совершенно удивительном мире… И ты просто песчинка по сравнению с величественными горами. Но ты часть всего этого. Чувство единства и вечности», — поделилась мыслями Елена.

Из серии «Меланхолия севера» Источник: Елена Орлова

Елена отметила: горы для нее — это место силы.

«Хотелось потрогать каждый камушек, каждый кустик, поговорить с ними, послушать их. Я даже спросила экскурсовода, не обидятся ли на меня эти кусты за то, что я по ним хожу, — настолько они живые… Он ответил: „Ну вы можете просить у них за это прощения!“ Мысленно я так и делала, но, к моей радости, они настолько крепкие, что мгновенно выправлялись и тянулись к небу дальше…» — улыбается художница.

Из серии «Меланхолия севера» Источник: Елена Орлова

А в Териберке Елену восхитило сочетание старых домиков и лодок с сумасшедшей, дикой красотой:

«Это просто взрыв всех чувств! Жаль, что времени было мало. То место, куда необходимо приехать на несколько дней и неспешно ходить по сопкам, сидеть на холмах, глядя на море, трогать мох, слушать камни. Может быть, рисовать… В общем, для меня север — это место силы, тишины и медитации».

Из серии «Меланхолия Севера» Источник: Елена Орлова

Теперь художница хочет вернуться в Териберку и посмотреть столицу Заполярья:

«Может, даже буду рисовать… Но я предпочитаю делать много фото, а рисовать в любимой мастерской на большом формате, который с собой не повозишь».

Из серии «Меланхолия Севера» Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия Севера» Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия Севера» Источник: Елена Орлова

Из серии «Меланхолия Севера» Источник: Елена Орлова