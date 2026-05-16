По следам «Географа» и «Сердца Пармы»: путеводитель по местам, где снимали фильмы по книгам Алексея Иванова

О чём: историческая драма о том, как Москва в XV веке покоряла Пермь Великую, о противостоянии христианства и язычества.

Чердынь Герои романа (16+) и фильма по его мотивам (18+) живут в XV веке в Чердыни — столице Перми Великой. Это не придуманный город, он действительно существует — располагается на севере Прикамья и известен с 1451 года. А недавно Чердынь признали одним из самых красивых городков России.

Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Чердынь раскинулась на семи холмах, с вершин которых открываются потрясающие виды не только на город, но и на окрестности, в частности — на гору Полюд. По легенде это окаменевший богатырь. Ни малейшего намека на столичность в Чердыни сегодня нет: это провинциальный город с храмами и старыми домами, в том числе купеческими, где на улице легко можно встретить козу или корову.

Когда-то в Чердыни был свой кремль, построенный на Троицкой горе еще в 1535 году. Героям «Сердца Пармы» он был хорошо знаком. А вот мы сейчас можем увидеть только макет в местном музее и две реконструированные башни — Наугольную и Спасскую.

Проникнуться духом «Сердца Пармы» помогут предметы Пермского звериного стиля, большую часть которых создали в VI–XII веках. Коллекции таких украшений имеются в Пермском краеведческом музее (Пермь, Монастырская, 11), Чердынском музее (Чердынь, Юргановская, 69) и Березниковском музее (Березники, проспект Ленина, 43).



В числе часто встречающихся персонажей — человеколось (символ объединения небесного и земного), крылатая богиня и другие. Самое известное изображение Пермского звериного стиля — медведь в жертвенной позе. Сегодня его используют не только при создании современных стилизованных аксессуаров и украшений: медведя можно увидеть даже на крышках люков в центре Перми.

Эти экспонаты — из Чердынского музея Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU Пермские люки несколько лет назад украсили изображением медведя в жертвенной позе Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Как добраться: от Перми до Чердыни 310 километров. Доехать можно на рейсовом автобусе (билет стоит чуть больше 1000 рублей) или на автомобиле. Где остановиться: в визит-центре «На семи холмах», гостинице «Северный Урал», хостеле «Охотничья слобода», гостевом доме «Старая пристань». Где поесть: в ресторане при визит-центре «На семи холмах», в кафе «Чародейка», «Колва» и «Метелица». Губаха Для съемок фильма выбрали не Чердынь, а другой прикамский город. Как объясняла продюсер Иванова Юлия Зайцева, в Чердыни просто негде было разместить съемочную группу и артистов (в массовых сценах задействовали большое количество людей). Так что киношная Чердынь — это на самом деле Губаха. Декорации деревянного чердынского кремля и небольшого храма специально выстроили в поселке Загубашка рядом с Губахой. После съемок их не стали разбирать, оставив для развлечения туристов.

В фильме не раз появляется гора Крестовая: на ней разместили языческое поселение Пелым. Страшные сцены казни вогулов, сжигания языческих идолов и крещения местных жителей снимали именно здесь. А татарский город Афкуль — это на самом деле местность в районе подвесного моста через реку Косьву.

Одна из сюжетных линий в романе — внедрение православия среди местных жителей — язычников. Символом переплетения христианских и языческих традиций можно назвать знаменитых пермских деревянных богов — храмовую скульптуру XVII–XX веков. В православии не приняты скульптуры, вместо них используют иконы. Но коренному населению деревянные фигуры были более привычны, и церковь уступила.



Самая большая коллекция пермской деревянной скульптуры находится в Пермской художественной галерее. Также деревянных богов можно увидеть в музеях Чердыни и Березников.

Христос в темнице из коллекции Пермской галереи Деревянным богам отвели просторный зал с куполом в новом здании галереи

Как добраться: от Перми до Губахи 210 километров. Доехать сюда можно на электричке (во время горнолыжного сезона, когда туристы едут на курорт «Губаха»), рейсовом автобусе (билет — около 700 рублей) или личном автомобиле. Где остановиться: в отелях «Долина», «Елки Resort» и «Серебряная мечта»; гостиницах «Урал» и «Метафракс». Где поесть: в кафе «Теплушка» и «Уют», в ресторанах PloveLove и «Урал», в столовой № 5. Каменный город Отправляясь в Губаху, не упустите возможность заглянуть в еще одно кинематографичное место — Каменный город. Лабиринт из скал получил свое название, так как проходы между камнями действительно похожи на узкие городские улочки. Тут снимали Мертвую Парму — капище, где проводили обряды вогульские шаманы.

По сюжету фильма здесь проводили обряды вогулы Отправляясь в Каменный город, не забудьте про удобную обувь: здесь есть непростые участки