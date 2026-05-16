Развлечения Где это снято Обзор По следам «Географа» и «Сердца Пармы»: путеводитель по местам, где снимали фильмы по книгам Алексея Иванова

По следам «Географа» и «Сердца Пармы»: путеводитель по местам, где снимали фильмы по книгам Алексея Иванова

Романтика Прикамья стоит того, чтобы в нее погрузиться

Повторить фото из фильма (слева) или своими глазами увидеть описанные в книге места (справа) вполне реально | Источник: кадр из фильма / студии «Красная стрела», «Мармот-фильм», Тимофей Калмаков / 59.RU

Повторить фото из фильма (слева) или своими глазами увидеть описанные в книге места (справа) вполне реально

Писатель Алексей Иванов много лет прожил в Перми, немудрено, что он нередко упоминает в своих книгах свою малую родину. Логично, что они появляются и в экранизациях его романов. А если хочется по полной прочувствовать атмосферу произведений Иванова и фильмов по ним, то можно отправиться по тем самым местам, где географ глобус пропил — наши коллеги из 59.RU составили подробный путеводитель.

  1. «Географ глобус пропил»
  2. «Сердце Пармы»
  3. «Бронепароходы»
1

«Географ глобус пропил»

О чём: драма о жизни пермяка Виктора Служкина, который от безденежья устраивается работать в школу, его проблемах с женой и общении с учениками.

Пермь

Действие романа (18+) происходит в Перми, и для фильма (18+) не стали строить декорации где-то еще: места из книги ожили на экране.

Начать маршрут можно на центральной набережной — возле огромной надписи «Счастье не за горами», на фоне которой появляется Служкин в исполнении Константина Хабенского.

Если повезет, увидите знаменитую надпись затопленной (это происходит во время паводка далеко не каждую весну) | Источник: Сергей Федосеев / 59.RU

Затем на рейсовом автобусе (билет — 43 рубля) или на машине отправляйтесь в микрорайон Водники. Здесь провел детство Алексей Иванов, сюда же он вернулся после вуза — писатель учился в Екатеринбурге. Своих героев он тоже поселил в Водниках: Служкин и его друг Будкин живут в многоэтажках на улице Танцорова.

Сцены с учениками снимали в настоящей школе № 1 (Калинина, 19) и в затоне судозавода (помните «толпу» кораблей?).

Служкин (слева) и Будкин в затоне | Источник: кадр из фильма / студии «Красная стрела», «Мармот-фильм»
Здесь можно увидеть и старые ржавые корабли… | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
…и действующие | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Кстати, пермские школьники разработали бесплатный аудиогид по местам съемок «Географа» в городе: вы можете использовать его как подсказку при прогулке.

Усьва и Усьвинские столбы

Один из важнейших моментов в «Географе» — сплав Служкина со старшеклассниками. Большую часть сцен снимали на реке Усьве в районе Усьвинских столбов. При желании можно отправиться на сплав в те же места: разные турфирмы предлагают свои варианты такого отдыха. По возможности поднимитесь на гору: это по силам большинству, а наградой будут шикарные панорамные виды.

Красота за спиной героев — это река Усьва и скалы возле нее | Источник: кадр из фильма / студии «Красная стрела», «Мармот-фильм»
Ребята-актеры и Константин Хабенский (сидит в центре) снимали сплав на Усьве | Источник: предоставлено Ильей Ильиных
Усьвинские столбы и Чертов палец (скала в центре) | Источник: Василий Вахрин / 59.RU

Как добраться: от Перми до Усьвинских столбов около 190 километров. Можно доехать на машине или на автобусе, либо на электричке. Правда, в последнем варианте придется ехать с пересадкой.

2

«Сердце Пармы»

О чём: историческая драма о том, как Москва в XV веке покоряла Пермь Великую, о противостоянии христианства и язычества.

Чердынь

Герои романа (16+) и фильма по его мотивам (18+) живут в XV веке в Чердыни — столице Перми Великой. Это не придуманный город, он действительно существует — располагается на севере Прикамья и известен с 1451 года. А недавно Чердынь признали одним из самых красивых городков России.

Почти поленовский пейзаж | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Чердынь раскинулась на семи холмах, с вершин которых открываются потрясающие виды не только на город, но и на окрестности, в частности — на гору Полюд. По легенде это окаменевший богатырь. Ни малейшего намека на столичность в Чердыни сегодня нет: это провинциальный город с храмами и старыми домами, в том числе купеческими, где на улице легко можно встретить козу или корову.

Воскресенский собор возведен в 1750-м. В советские годы в здании работал дом культуры, но в нулевые его вернули церкви | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Вид с другого ракурса: внимание притягивает колокольня при храме | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Каменную Иоанно-Богословскую церковь построили в 1718 году. Во времена «Сердца Пармы» на этом месте стоял деревянный Иоанно-Богословский мужской монастырь, возведенный в 1462 году | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
В Чердыни нет высоток, да и население невелико: меньше 5 тысяч человек | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Обычная встреча на чердынской улице | Источник: Ольга Якунчева / 59.RU
Полюд далеко, но в хорошую погоду он отлично виден | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Когда-то в Чердыни был свой кремль, построенный на Троицкой горе еще в 1535 году. Героям «Сердца Пармы» он был хорошо знаком. А вот мы сейчас можем увидеть только макет в местном музее и две реконструированные башни — Наугольную и Спасскую.

Проникнуться духом «Сердца Пармы» помогут предметы Пермского звериного стиля, большую часть которых создали в VI–XII веках. Коллекции таких украшений имеются в Пермском краеведческом музее (Пермь, Монастырская, 11), Чердынском музее (Чердынь, Юргановская, 69) и Березниковском музее (Березники, проспект Ленина, 43).

В числе часто встречающихся персонажей — человеколось (символ объединения небесного и земного), крылатая богиня и другие. Самое известное изображение Пермского звериного стиля — медведь в жертвенной позе. Сегодня его используют не только при создании современных стилизованных аксессуаров и украшений: медведя можно увидеть даже на крышках люков в центре Перми.

Эти экспонаты — из Чердынского музея | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Пермские люки несколько лет назад украсили изображением медведя в жертвенной позе | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Как добраться: от Перми до Чердыни 310 километров. Доехать можно на рейсовом автобусе (билет стоит чуть больше 1000 рублей) или на автомобиле.

Где остановиться: в визит-центре «На семи холмах», гостинице «Северный Урал», хостеле «Охотничья слобода», гостевом доме «Старая пристань».

Где поесть: в ресторане при визит-центре «На семи холмах», в кафе «Чародейка», «Колва» и «Метелица».

Губаха

Для съемок фильма выбрали не Чердынь, а другой прикамский город. Как объясняла продюсер Иванова Юлия Зайцева, в Чердыни просто негде было разместить съемочную группу и артистов (в массовых сценах задействовали большое количество людей). Так что киношная Чердынь — это на самом деле Губаха.

Декорации деревянного чердынского кремля и небольшого храма специально выстроили в поселке Загубашка рядом с Губахой. После съемок их не стали разбирать, оставив для развлечения туристов.

Декорации деревянного кремля на этом снимке еще совсем новые | Источник: Любовь Лымарь
Александр Кузнецов (в центре) сыграл главную роль — князя Михаила | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Известные артисты не отказывали в общем фото актерам массовки (в кадре Евгений Миронов, сыгравший епископа Иону) | Источник: Любовь Лымарь
Так снимали одну из массовых сцен | Источник: читатель 59.RU
Гора Крестовая | Источник: Александра Куляпина / 59.RU

В фильме не раз появляется гора Крестовая: на ней разместили языческое поселение Пелым. Страшные сцены казни вогулов, сжигания языческих идолов и крещения местных жителей снимали именно здесь. А татарский город Афкуль — это на самом деле местность в районе подвесного моста через реку Косьву.

Одна из сюжетных линий в романе — внедрение православия среди местных жителей — язычников. Символом переплетения христианских и языческих традиций можно назвать знаменитых пермских деревянных богов — храмовую скульптуру XVII–XX веков. В православии не приняты скульптуры, вместо них используют иконы. Но коренному населению деревянные фигуры были более привычны, и церковь уступила.

Самая большая коллекция пермской деревянной скульптуры находится в Пермской художественной галерее. Также деревянных богов можно увидеть в музеях Чердыни и Березников.

Христос в темнице из коллекции Пермской галереи | Источник: Василина Любимова / 59.RU

Деревянным богам отвели просторный зал с куполом в новом здании галереи | Источник: Василина Любимова / 59.RU

Как добраться: от Перми до Губахи 210 километров. Доехать сюда можно на электричке (во время горнолыжного сезона, когда туристы едут на курорт «Губаха»), рейсовом автобусе (билет — около 700 рублей) или личном автомобиле.

Где остановиться: в отелях «Долина», «Елки Resort» и «Серебряная мечта»; гостиницах «Урал» и «Метафракс».

Где поесть: в кафе «Теплушка» и «Уют», в ресторанах PloveLove и «Урал», в столовой № 5.

Каменный город

Отправляясь в Губаху, не упустите возможность заглянуть в еще одно кинематографичное место — Каменный город. Лабиринт из скал получил свое название, так как проходы между камнями действительно похожи на узкие городские улочки.

Тут снимали Мертвую Парму — капище, где проводили обряды вогульские шаманы.

По сюжету фильма здесь проводили обряды вогулы | Источник: Алексей Кожевников / 59.RU

Отправляясь в Каменный город, не забудьте про удобную обувь: здесь есть непростые участки | Источник: Алексей Кожевников / 59.RU

Как добраться: от Губахи до Каменного города меньше 30 километров. Можно доехать на автомобиле и, оставив его на стоянке, углубиться в каменные улицы. Также в Каменном городе нередко останавливаются туристы, сплавляющиеся по реке Усьве.

3

«Бронепароходы»

О чём: исторический роман (18+) о событиях Гражданской войны и роли речного флота в них.

Этот роман пока не экранизирован, но права на это уже продали. Где будут снимать фильм или сериал — пока непонятно. В книге действие начинается в Перми. В описаниях встречаются набережная, Спасо-Преображенский кафедральный собор и Слудская церковь, товарные причалы на Заимке и, конечно, река Кама.

Набережная в романе выглядит совсем не так, но всё-таки есть шанс, что какую-то ее часть задействуют в съемках | Источник: Юрий Лысков / 59.RU

Марина Кузнецова
корреспондент раздела «Бизнес»
Алексей Иванов Съемка фильма Географ глобус пропил Сердце Пармы
Комментарии
5
Гость
16 мая, 17:38
Не обманывайте!!! Масква не завоёвывала Пермь Великую а освобождала и несла традиционные ценности
Гость
16 мая, 17:32
Смотрел недавно фильм, который заставляет задуматься — классика всегда актуальна.
