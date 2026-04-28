«Так волнительно открывать почтовый ящик». Коллекционерка собрала 5000 открыток из 30 стран

Ставропольчанка собрала большую коллекцию открыток Источник: из личного архива Елены Александровой

У многих из нас есть свои хобби. Кто-то любит заниматься спортом, кто-то — рисовать или выращивать цветы. Но некоторые увлечения выглядят куда более необычно, например посткроссинг.

Посткроссинг — международный онлайн-проект, цель которого — обмен открытками с незнакомыми людьми по всему миру. Создан португальским студентом-программистом Паулу Магальяйншем в 2005 году. 14 июля 2005 года проект стал доступен для всех.

Редакция 26.RU поговорила с коллекционером и посткроссером из Ставрополя Еленой Александровой, в коллекции которой более 5000 открыток. Ей 46 лет, и она нашла для себя интересное занятие.

«Я искала кого-нибудь из Ставрополя»

Как часто это бывает в современном мире, наша героиня узнала о движении посткроссинга из интернета в начале 2021 года. Ей попался на глаза ролик одного из книжных блогеров, которая показывала, какие открытки ей пришли. Девушка собирала разные издания книги «Маленький принц», и ей прислали открытки как раз с Лисом и главным героем. Блогер рассказала и о сайте postcrossing.com, на котором можно найти единомышленников. Елене так понравилась идея обмениваться открытками с людьми по всему миру, что она тут же зарегистрировалась на ресурсе. И вот уже 5 лет, как Елена — самый настоящий посткроссер.

«Заинтересовал элемент сюрприза. Ты не знаешь, кому отправляешь, и не знаешь, от кого придет тебе открытка. При регистрации заполняется анкета, где можно написать о своих интересах и какие картинки ты хотел бы получить. Новые пользователи могут вытянуть, если правильно помню, 3 адреса. Сайт выдает адрес и анкету получателя случайным образом. Читаем ее и подбираем открытку. Подписываем, клеим марки, указываем специальный номер и отправляем. После получения открытку зарегистрируют на сайте и, возможно, напишут что-то в ответ. Когда мне выпадают адреса, то столько же раз и мой адрес кому-то достанется. И конечно, это такая интрига, из какой страны тебе прилетит весточка, весь мир кажется таким близким. Всегда так волнительно открывать почтовый ящик, вдруг там новенькая открытка меня ждет», — делится с нами Елена деталями обмена корреспонденцией.

Елена стала изучать явление посткроссинга. Как-то она заметила, что на некоторых открытках стоит одинаковая надпись postcrossing. Оказалось, что в разных городах посткроссеры устраивают встречи. Героиня решила собирать именно такие открытки с логотипом со встреч посткроссеров со всего мира.

«Общаясь в группе посткроссеров, я задавала вопросы и искала кого-нибудь из Ставрополя. На тот момент никого в этой группе из нашего города еще не было. Но постепенно через официальный сайт познакомилась со ставропольцами. В апреле 2021 года в первый раз приняла участие во встрече посткроссеров здесь».

Это не просто «пришли, подписали, отослали»

Как признаётся Елена, обмен открытками — это не просто покупка первой попавшейся картинки и ее отправка. Иногда получатели собирают конкретные темы, например с разными видами или городами. Так что подходящую карточку приходится поискать. Бывает и так, что люди просят рассказать что-то интересное в подписи. Тогда нужно заняться поиском информации, вспомнить что-то из личного опыта, чтобы подписать такую открытку.

«У меня около 40 тем для обмена: разные животные, птицы, насекомые, цветы, дети, девушки, пары, картины, пейзажи, еда, маяки, море, транспорт, персонажи книг/фильмов, известные личности, профессии, ставропольские, прочие города, новогодние, космос и разные, четко не распределенные. И конечно, открытки со встреч, в которых я участвовала», — говорит Елена.

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Посткроссинг — это не только обмен открытками, но и новые знакомства, сообщество единомышленников. Елена работает экономистом, поэтому такое творческое хобби помогает отвлечься от ежедневной рутины.

«Занимаюсь этим потому, что это позволяет отвлечься от работы и повседневности. Мы, придумывая тему встречи, выбираем культурную программу, — говорит Елена. — Мы ездили на ферму альпак, в музей самоваров, в ботанический сад, были в котокафе, ходили в кино, в театр, ездили на встречи в Кисловодск, Пятигорск, Черкесск, Нальчик, Ессентуки, в Невинномысск и Михайловск. В апреле будет выездная встреча в Майкопе».

Для таких мероприятий подготавливается открытка, которую регистрируют на официальном сайте, чтобы можно было использовать логотип. Это не обязательное условие, признаётся Елена, но так можно найти международные обмены. Если посткроссеры собираются в Ставрополе, то кто-то из них (иногда несколько человек сразу) готовит презентацию, викторину, розыгрыш.

«Такие встречи — это не просто " пришли, подписали открытки " , это всегда что-то интересное».

Елена всегда старается максимально подобрать открытку под анкету получателя.

«Требования к отправке тоже очень индивидуальные. Есть филокартисты, которые собирают чистые открытки. Они просят отправку в конверте и, возможно, с вложенным чистым листом для дополнительной защиты от повреждений. Кто-то хочет именно с подписью, кто-то просит не клеить объемные наклейки или, наоборот, сделать какой-то коллаж. Это всё оговаривается заранее, — делится коллекционер. — Как правило, если открытка не со встречи, ее просят подписать или оформить в тему самой картинки. А вот " встречные открытки " , если это не онлайн-встреча, чистыми нельзя отправлять. В них в том и смысл, что собралась компания, подписала их именно на этом мероприятии и обменялась между собой».

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Оказалось, проблем с генерацией подписей у Елены нет.

«Для тех, кто только вливается в это хобби, вроде маленького лайфхака советуют книгу " Посткроссинг. Книга тайных знаний " (18+). Она в целом объясняет правила движения, там есть несколько страниц с идеями подписей. Но для меня главная проблема не в том, что написать, а в том, чтобы создать особое настроение у получателя. Любая деталь на открытке или в анкете может подать идею для подписи, которая тронет человека, — делится героиня. — Я люблю отвечать на присланные на открытках сообщения или оставлять какие-то комментарии по тексту. С некоторыми людьми мы стали переписываться в соцсетях. И общение не только по поводу открыток. Бывает, более подробно обсуждаем какие-то поездки, встречи, рецепты, работу… Да всё что угодно. Обмениваемся фотографиями».

«Мама в юности собирала марки, теперь я продолжаю ее альбомы»

Для любого человека важно, чтобы семья поддерживала его хобби. Елена признаётся, что ее родные не просто «не мешают» ей заниматься посткроссингом, но и вовлечены в процесс.

«Младшая дочь несколько раз ездила со мной на встречи посткроссеров: на ферму альпак и в Еленовку. Остальные не против посмотреть новые поступления в мою коллекцию. Дочь даже просила присылать ей открытки или присматривала для себя что-то из вновь купленных. Для мужа выменивала вторые экземпляры (первый для моей коллекции) встречных открыток с Шерлоком Холмсом. Когда дети ездили в " Артек " , то давала им с собой открытки, чтобы они там подписали и отправили мне, — говорит Елена. — Мама в юности собирала марки, теперь я продолжаю ее альбомы. На новых открытках мы с ней на пару еще и марки разглядываем».

Елена получала открытки из более чем 30 стран: помимо родной России, это Белоруссия, Казахстан, Германия, Китай, Тайвань, Сингапур, Нидерланды, США, Япония, Чехия, Швеция, Швейцария, Канада, Люксембург, Литва, Латвия, Испания, Италия, Индонезия, Бразилия, Чили, есть даже Ватикан, Лихтенштейн, Чили, Аландские острова, Малайзия, Румыния, Мексика, Австрия, Австралия, Португалия.

Конечно, платить приходится не только за покупку открытки, но и за ее отправку. Елена рассказала, сколько же стоит такое хобби. Женщина призналась, что с каждым годом увлечение становится дороже. Сейчас она старается обмениваться не одной открыткой, а конвертами, в которых лежит по 4 карточки. Вес такого письма получается около 20 граммов, а стоимость доставки — около 48 рублей. При этом отправка тех же 4 открыток по отдельности будет стоить уже 140 рублей. Это по России. За границу сейчас переслать открытку стоит около 125 рублей за штуку.

«Сколько потратила за 5 лет — тоже сложно сказать. Тарифы-то растут. И с другой стороны, я ведь не только отправляю. Но и мне приходят открытки. И многие из-за границы. Поэтому я хочу верить, что я в плюсе. Самой путешествовать не получается, а так и с иностранцами пообщалась, послушала их живые истории, и красивыми марками мамину коллекцию пополнила», — поделилась Елена.

Марки, которые были с открытками Источник: из личного архива Елены