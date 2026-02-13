Что известно о пятом сезоне «Первого отдела» — сюжет, актеры, подробности

В пятом сезоне зрителей ждет тридцать серий с любимыми героями Источник: кадр из сериала «Первый отдел» (16+), реж. Денис Нейманд, НТВ, 2020 год

Четвертый сезон «Первого отдела» (16+) стал лучшим сериалом за последние четыре года по данным Mediascope. Продолжение было лишь вопросом времени, и создатели не стали с ним затягивать. Практически сразу после финала уже стартовали съемки пятого сезона. Подробности и точная дата выхода сериала уже известны.

Чем закончился четвертый сезон «Первого отдела»

В финале сезона жена Юрия Брагина — Вера — оказалась за решеткой. Следователь Гаспаров обвинил ее в преступлении, которое произошло 20 лет назад. Брагин был уверен: Вера не виновна, и приложил все силы, чтобы достать ее из-под стражи, но всё безуспешно. Отчаявшись, герой подал рапорт об увольнении.

Михаила Шибанова в конце сезона ждало не меньше сюрпризов, чем его коллегу. Он встретил свою возлюбленную Елену Ракитину, которую считал мертвой. Мужчина понял, что его чувства еще не остыли, но он уже находится в отношениях с журналисткой Татьяной Котиковой. Герой разрывается между двумя женщинами и не знает, кого ему выбрать.

Что известно о пятом сезоне «Первого отдела»

Зрители снова увидят на экране Ивана Колесникова в образе Юрия Брагина и Сергея Жаркова в амплуа Михаила Шибанова. В начале пятого сезона с Веры Брагиной, которую играет Елена Вожакина, снимут обвинения, а Юрий решит вернуться на службу. Он устраивается обычным следователем в одном из районов Петербурга.

Как и в предыдущих сезонах, будет много экшена и драматических сцен Источник: ntv.ru

Во время раскрытия старых дел он узнает, что его предшественник не ушел в отставку, а пропал. Брагину предстоит разгадать, что с ним произошло и как это связано с одним из нераскрытых преступлений.

Съемочная площадка «Первого отдела» стала для Ивана Колесникова родным домом. Источник: пресс-служба канала НТВ

Иван Колесников и сам ждет не дождется, когда зрители смогут увидеть пятый сезон. Актер уверен, что новые серии нас точно не разочаруют.

— В первый съемочный день пятого сезона я понял, что искренне соскучился по проекту, хотя перерыв между съемками был не особо долгим. Я думаю, что будет в очередной раз очень интересно. Между прочим, даже сотрудники правоохранительных органов смотрят наш проект, и он им нравится, несмотря на то, что в сюжете есть вымысел.

Источник: кадр из сериала «Первый отдел» (16+), реж. Денис Нейманд, НТВ, 2026 год

В пятом сезоне у полковника полиции Михаила Шибанова на первый план выйдет личная жизнь. Он захочет вернуть свою бывшую невесту Елену Ракитину, которую играет Евгения Шахнович, но при этом и сохранить хорошие отношения с Татьяной Котиковой (Валентиной Муравской). Но для Ракитиной всё будет не так просто, и ей предстоит сделать серьезный выбор, когда у Шибанова произойдет неожиданное событие.

Продюсер Сергей Щеглов уверен, что секрет успеха сериала — в гармонии между художественным вымыслом и правдой о работе Следственного комитета РФ.

Источник: кадр из сериала «Первый отдел» (16+), реж. Денис Нейманд, НТВ, 2026 год

— Благодаря нашему сериалу зрители видят, чем на самом деле занимаются сотрудники Следственного комитета РФ и какую колоссальную работу они проделывают каждый день, — поделился Сергей.

Когда выйдет пятый сезон «Первого отдела»

Елена Вожакина получает цветы на съемочной площадке, а ее героине часто не хватает внимания мужа, изменится ли это в пятом сезоне? Источник: пресс-служба канала НТВ

Не прошло и пары недель после окончания четвертого сезона, а съемки пятого уже стартовали. Они проходят, как и предыдущие, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Премьера пятого сезона состоится 16 февраля 2026 года.