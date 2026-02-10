Без очередей и суеты: зачем лететь в Черногорию зимой и что там делать, когда туристов почти нет. Видео

Узнайте, почему низкий сезон — идеальное время для путешествия

Черногория редко ассоциируется с зимним отдыхом. Но именно вне высокого сезона страна оказывается совсем другой — без толп туристов, жары и суеты. Корреспондент 26.RU провела новогодние праздники в Черногории и выяснила, почему зима может быть идеальным временем для путешествия.

Маршрут выглядел так: Минеральные Воды — Стамбул — Тиват. Уже на месте стало понятно: главное правило зимней Черногории — автомобиль. Общественный транспорт в это время ходит редко, а самые красивые места находятся вдали от туристических маршрутов.

Самый сильный эпизод поездки произошел на полуострове Превлака. Монастырь Архангела Михаила в ливень был закрыт, но номер телефона на воротах оказался рабочим. После звонка монах вышел и открыл монастырь специально для нас.

Зимняя Черногория — это не только побережье. В районе Жабляк — снег и мороз. Национальный парк Дурмитор, Черное озеро и мост Джурджевича через каньон реки Тара прекрасны в любое время года.

Поездка вне сезона оказалась не только эмоционально насыщенной, но и выгодной. Аренда жилья и машины дешевле, в ресторанах нет очередей, а многие места удается увидеть так, как летом это невозможно — в полной тишине и без спешки.