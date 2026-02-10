НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

1 м/c,

вос.

 757мм 69%
Подробнее
1 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Разбор матча «Локомотив» — «Ак Барс»
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Развлечения Без очередей и суеты: зачем лететь в Черногорию зимой и что там делать, когда туристов почти нет. Видео

Без очередей и суеты: зачем лететь в Черногорию зимой и что там делать, когда туристов почти нет. Видео

Почему низкий сезон может стать лучшим временем для поездки — мнение туриста

931

Узнайте, почему низкий сезон — идеальное время для путешествия

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Черногория редко ассоциируется с зимним отдыхом. Но именно вне высокого сезона страна оказывается совсем другой — без толп туристов, жары и суеты. Корреспондент 26.RU провела новогодние праздники в Черногории и выяснила, почему зима может быть идеальным временем для путешествия.

Маршрут выглядел так: Минеральные Воды — Стамбул — Тиват. Уже на месте стало понятно: главное правило зимней Черногории — автомобиль. Общественный транспорт в это время ходит редко, а самые красивые места находятся вдали от туристических маршрутов.

Самый сильный эпизод поездки произошел на полуострове Превлака. Монастырь Архангела Михаила в ливень был закрыт, но номер телефона на воротах оказался рабочим. После звонка монах вышел и открыл монастырь специально для нас.

Зимняя Черногория — это не только побережье. В районе Жабляк — снег и мороз. Национальный парк Дурмитор, Черное озеро и мост Джурджевича через каньон реки Тара прекрасны в любое время года.

Поездка вне сезона оказалась не только эмоционально насыщенной, но и выгодной. Аренда жилья и машины дешевле, в ресторанах нет очередей, а многие места удается увидеть так, как летом это невозможно — в полной тишине и без спешки.

Что думаете о такой поездке?

Да, мой вариант! Тишина и приватность того стоят
Нет, для меня отдых — это солнце и комфорт
Затрудняюсь ответить, но идея интересная
ПО ТЕМЕ
Габриелла ЗахароваГабриелла Захарова
Габриелла Захарова
Корреспондент
Черногория Путешествие Зима Отпуск Туризм
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
11 февраля, 09:42
Там очень качественная пища и красота необыкновенная.
Гость
10 февраля, 21:31
Зимой в Черногории можно открыть для себя новые места!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем