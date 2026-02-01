НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
«Нашли мальчика для битья»: жюри шоу «Суперстар» выбрало главного аутсайдера проекта

«Нашли мальчика для битья»: жюри шоу «Суперстар» выбрало главного аутсайдера проекта

Выступление секс-символа 90-х разнесли в пух и прах

96
Зрители шоу предлагают выключать звук, когда начинает говорить Сергей Соседов | Источник: Суперстар / Vk.com

Зрители шоу предлагают выключать звук, когда начинает говорить Сергей Соседов

Источник:

Суперстар / Vk.com

На телеканале НТВ стартовал шестой сезон шоу «Суперстар» (16+), где звезды из прошлого вновь выходят на сцену и удивляют зрителей новым звучанием старых хитов.

В первой же серии, которую показали 31 января, в шоу определился аутсайдер — Влад Сташевский. Ему уже не впервой красоваться в самом конце рейтинга «Суперстара»: в одном из предыдущих сезонов он уже становился рекордсменом с самым худшим результатом. Эта же учесть его ждала и сейчас.

Звезда 90-х исполнил свой хит «Любовь здесь больше не живет». Лирическую песню музыкант сделал танцевальной, чем ввел в ступор членов жюри.

— Я думаю, ты уже перерос эту песню, всё, она ушла в прошлое. Да, она неплохая, но мы на конкурсе… — комментирует Сергей Соседов. — Ты еще покоришь нас, доведешь до слез.

Сам исполнитель пытался отшутиться, говорил, что хотел лишь подарить настроение зрителям и поэкспериментировать с хитом, который слушают и любят его поклонники уже 30 лет.

Не поддержала Сташевского и Лера Кудрявцева.

— Все девочки страдали под эту песню. А с этой аранжировкой… Песня грустная. Про то, что нет ни друзей, ни врагов. А тут танцы, типа всё ништяк. И песня должна вызывать сочувствие, а тут просто дискотека. Че к чему? — рассуждает блондинка.

Остальные члены жюри оказались солидарны с коллегами. Например, Стас Пьеха признался, что быстро устал от песни, он назвал номер «беспробудным страданием», не вызывающим никаких эмоций.

Строгие члены жюри выставили Владу Сташевскому минимальные три балла. Такую низкую оценку больше никто из участников не получил.

Ведущие намекнули, что певцу нужно хорошо подготовиться к следующему выступлению, чтобы не покинуть шоу.

Тем временем зрители поддерживают Сташевского.

— Заклевали бедного Владика, что вполне ожидаемо, — говорит поклонница шоу Юлия Владимирова. — Конечно, его песни не такие глубокие, но то, что он вырос из них, — это естественно, зачем на этом заострять внимание? Каждый пел из своего репертуара.

— Ну а как Сташевский должен был спеть песню с легким, танцевальным мотивом? Всё! Нашли мальчика для битья, — жалуется Марина Катина.

— У Сташевского объективно самая нелепая аранжировка, — считает Ира Гусакова. — Причем второй год подряд ему портят презентацию собственной песни.

Как вам выступление Сташевского?

Да уж, запороли ему весь номер аранжировкой
Нормальное выступление, чего накинулись?
Сташевского откровенно сливают
А мне понравилось!
Вообще не понимаю, о чем речь
Юлия МальцеваЮлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
Шоу Суперстар НТВ
Комментарии
3
Гость
31 минута
Интересно, почему жюри так резко отреагировало? Может, Влад Сташевский просто не в форме сейчас?
Гость
30 минут
Не понимаю, зачем такие откровенные эксперименты с классикой?
Гость
