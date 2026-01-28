Кому вы доверите свой праздник? В Ярославле объявили голосование на лучшего ведущего

«Хороший тамада и конкурсы интересные!», — наверняка вы видели этот мем на просторах Интернета. А ведь, и правда, зачастую именно от ведущего зависит успех вечера и настроение гостей. Новогодние праздники уже отгремели — их многие отмечали в больших компаниях, на корпоративах и в заведениях с развлекательными программами. А создавать праздничное настроение помогал именно ведущий.
Такие специалисты требуются не только на Новый год, но и в горячую пору выпускных и свадеб, к которым начинают готовиться уже сейчас. Поэтому редакция 76.RU решила узнать у ярославцев, кого бы они могли порекомендовать для проведения корпоративов и праздников. Мы предложили читателям телеграм-канала написать свои варианты в комментариях.
Среди 14 ведущих Ярославля, предложенных читателями, мы устроили голосование на звание народного любимчика. По итогам полуфинала пять специалистов попали в следующий этап — Андрей Орлов набрал 177 голосов, Константин Сафонов — 154 голоса, за Алексея Лихачева проголосовали 119 пользователей, Денис Гагарин получил 100 голосов и ведущая по имени Донна Революция — 96 голосов.
Итоги финального этапа мы подведем 29 января. Чтобы проголосовать за своего любимчика и помочь ему получить заветное звание народного избранника, переходите в наш телеграм-канал.