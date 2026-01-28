НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Ярославле
Погода-11°

пасмурно, снег

ощущается как -16

0 м/c,

 749мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,55
EUR 90,93
Когда Масленица
ПСБ: главные события года
Поиск новых перевозчиков
Девушка выпала с балкона
Получили платежки во взорвавшийся дом
Жалоба на больницу
Нападение в магазине
«Сказочный» Ярославль
Развлечения Опрос Кому вы доверите свой праздник? В Ярославле объявили голосование на лучшего ведущего

Кому вы доверите свой праздник? В Ярославле объявили голосование на лучшего ведущего

Читатели 76.RU предложили свои варианты для народного рейтинга

290
Ярославцы выбрали лучших ведущих мероприятий в городе | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЯрославцы выбрали лучших ведущих мероприятий в городе | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ярославцы выбрали лучших ведущих мероприятий в городе

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

«Хороший тамада и конкурсы интересные!», — наверняка вы видели этот мем на просторах Интернета. А ведь, и правда, зачастую именно от ведущего зависит успех вечера и настроение гостей. Новогодние праздники уже отгремели — их многие отмечали в больших компаниях, на корпоративах и в заведениях с развлекательными программами. А создавать праздничное настроение помогал именно ведущий.

Такие специалисты требуются не только на Новый год, но и в горячую пору выпускных и свадеб, к которым начинают готовиться уже сейчас. Поэтому редакция 76.RU решила узнать у ярославцев, кого бы они могли порекомендовать для проведения корпоративов и праздников. Мы предложили читателям телеграм-канала написать свои варианты в комментариях.

Читатели 76.RU назвали имена лучших ведущих мероприятий

Источник:

76.ru — Ярославль онлайн / t.me

Среди 14 ведущих Ярославля, предложенных читателями, мы устроили голосование на звание народного любимчика. По итогам полуфинала пять специалистов попали в следующий этап — Андрей Орлов набрал 177 голосов, Константин Сафонов — 154 голоса, за Алексея Лихачева проголосовали 119 пользователей, Денис Гагарин получил 100 голосов и ведущая по имени Донна Революция — 96 голосов.

Итоги финального этапа мы подведем 29 января. Чтобы проголосовать за своего любимчика и помочь ему получить заветное звание народного избранника, переходите в наш телеграм-канал.

В телеграм-канале выбираем лучшего ведущего

Источник:

76.ru — Ярославль онлайн / t.me

ПО ТЕМЕ
Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
Голосование Праздник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Кто все эти люди???
Гость
39 минут
Какая-то странная компания из горе-специалистов данного профиля. Лучшие ведущие-говоруны сидят на Советской и на Андропова.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Рекомендуем