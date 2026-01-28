Кому вы доверите свой праздник? В Ярославле объявили голосование на лучшего ведущего

«Хороший тамада и конкурсы интересные!», — наверняка вы видели этот мем на просторах Интернета. А ведь, и правда, зачастую именно от ведущего зависит успех вечера и настроение гостей. Новогодние праздники уже отгремели — их многие отмечали в больших компаниях, на корпоративах и в заведениях с развлекательными программами. А создавать праздничное настроение помогал именно ведущий.



Такие специалисты требуются не только на Новый год, но и в горячую пору выпускных и свадеб, к которым начинают готовиться уже сейчас. Поэтому редакция 76.RU решила узнать у ярославцев, кого бы они могли порекомендовать для проведения корпоративов и праздников. Мы предложили читателям телеграм-канала написать свои варианты в комментариях.