От Весов все отвернутся, а на Львов обрушится удача: гороскоп на январь 2026 года для всех знаков зодиака

Январь выдастся довольно насыщенным в плане астрологических событий. Например, уже сегодня, 7-го числа, ожидается редкое явление — парад планет, который, конечно же, не пройдет бесследно для всех нас. Меркурий, Венера и Марс выстроятся в непосредственной близости от Солнца, образуя конфигурацию, напоминающую Вифлеемскую звезду. Расстояние между планетами сократится, что случается крайне редко: такое фиксировали трижды за 500 лет. Это событие может символизировать начало нового цикла и глобальных перемен.

К чему же готовиться представителям всех 12 знаков зодиака в 2026 году? Об этом нашим коллегам из издания 72.RU рассказала астролог Эльза Кушина. Делимся с вами прогнозом, который поможет подготовиться к важным событиям ближайших дней.

Овен

Большую часть января Овен проведет в стабильности (работа, дом и прочее), а вот уже с конца месяца начнутся перемены. Так как планета иллюзий под названием Нептун начинает свое движение по Овну, то и Овны, рожденные в первой декаде (с 21 марта по 31 марта), могут сильнее остальных ощутить изменения на себе.

Эти события будут иметь разную окраску. Например, есть вероятность, что Овны станут участниками чужих интриг или пострадают от обмана. Из хороших новостей: это большой поток вдохновения. В этом месяце Овны будут источать идеи и положительную энергию. А это уже впоследствии принесет немало плодов: новые финансовые возможности, много предложений по работе и даже любовь.

Телец

Тельца не отпускают прошлые ситуации, отсюда возвращение «старого». Например, могут проигрываться обстоятельства, которые длятся уже долгие годы, что дает напряжение данному знаку. Во всём виноват Уран, который снова стал ретроградным, его задача — изменить те сферы жизни, которые давно уже требовали перемен.

Поэтому представителям этого знака важно сейчас самостоятельно предпринять действия, а не бросать всё на самотек. В противном случае можно нарваться на большие неприятности, особенно в финансовых вопросах.

Близнецы

Удача сопутствует Близнецам в вопросах ресурсов, отсюда большая вероятность получить предложения по увеличению доходов либо дорогой подарок. Это дает оптимистический настрой и помогает жить дальше, идя к задуманным целям изо дня в день. Отсюда важно не упускать возможности, которые дает им вселенная, ведь всё приходящее в этот период дается в награду Близнецам за усвоенные уроки.

Рак

Внимания от Раков в январе потребует их близкое окружение (семья, родные, родственники, партнеры, дети и так далее), поэтому, утопая в рутине дел, важно не забывать о семье. В случае отречения или нежелания оказывать помощь вероятны недопонимания, что может привести к неожиданным последствиям — вплоть до расставания. В этот период Рак может погрузиться в апатическое состояние (хандра, депрессия), а впоследствии и вовсе потерять здоровье.

Лев

Селена проходит по данному знаку зодиака, а значит, сейчас удача сопутствует Львам. Например, они могут получить значительную помощь от близких или коллег, найти хороший источник заработка и раскрыть свой творческий потенциал.

Отсюда важно понимать, что «помощь свыше» дается Льву на благо, поэтому если представитель знака попытается где-то схитрить или пойти на обман ради собственной выгоды, то удача отвернется. Январь — это проверка Львов на честность.

Дева

Девы в январе будут фильтровать свое окружение, поэтому есть большая вероятность, что они разорвут связи с внушительным количеством людей. И если представитель знака сам не решится на подобное, то судьба сама подкинет ситуации, которые вынудят сделать такой выбор. Например, в январе звезды предупреждают Дев о предательстве со стороны близких, обмане и интригах. Присмотритесь: возможно, некоторых некрасивых историй удастся избежать, если сорвать маски, не дожидаясь неприятных событий.

Весы

Год начинается для Весов с хорошего и позитивного настроя. Поэтому представители знака будут как никогда дружелюбны и общительны. Весам даже удастся восстановить давно утраченные связи — это подарит им новые возможности.

К концу месяца Весов ждет серьезная трансформация. Она будет исходить из социума. Вероятно, представители знака столкнутся с ситуациями, которые заставят их пересмотреть свой круг общения и быть не столь открытыми. Также Весы захотят кардинально изменить свою жизнь и задумаются о переезде или смене сферы деятельности.

Скорпион

Январь наконец облегчит жизнь Скорпиона. Благодаря чему представитель знака сможет мыслить более трезво, а ситуации, которые раньше тормозились и казались невозможными, наконец-то разрешатся. Это даст свои положительные результаты, о которых Скорпион грезил в последнее время.

Стрелец

В январе настроение Стрельца может колебаться время от времени, что вгоняет в состоянии хандры. Также в этот период важно обратить внимание на свое здоровье и принимать меры профилактики, иначе легкие заболевания могут перейти в тяжелые.

Кроме того, сейчас важно обратить внимание на социум (друзья, знакомые, родные и так далее), которые в этот период могут вести себя некорректно по отношению к данному знаку зодиака. Есть вероятность, что произойдут ситуации, которые заставят пересмотреть понятие дружбы, отфильтровывая впоследствии ненужный круг общения.

Козерог

В январе большое внимание направлено в сторону Козерога. Представители этого земного знака будут много общаться, заводить новые связи. Одинокие Козероги могут встретить свою вторую половину (либо получить предложение руки и сердца).

Кроме того, Марс, проходящий по данному знаку, вносит свою энергию, что дает Козерогу смелость, решительность, напористость и стремление реализовать задуманные цели. Все Козероги, которые долгое время терпели либо ждали чего-то, срываются и осуществляют задуманное, приводя впоследствии свое окружение в шок.

Водолей

Управитель данного знака зодиака — Уран — находится в январе в ретрофазе, поэтому Водолей мечется во все стороны, словно рыба, не понимая, куда плыть дальше. В этот непростой период важно понимать, что торможения в делах Водолею не избежать: будет ступор в работе, карьере, бизнесе, делах, отношениях и прочих сферах жизни.

Рекомендация для представителей знака такая: направьте свои силы на недоделанные дела. А вот принятие каких-либо важных решений лучше отложить до более подходящего случая, чтобы не наломать дров.

Рыбы

Положение планет Сатурна и Нептуна по данному знаку всё так же не оставляет их, а значит, в январе Рыбы получают по-прежнему свои жизненные уроки. Все эти непростые ситуации делают представителей знака в 100 раз умнее, мудрее и сильнее даже физически. Отсюда важно понимать: пока планеты находятся в подобном положении, главное — делать выводы. Это даст Рыбам понимание, куда им плыть дальше.

Поэтому, пока Рыбы не усвоят подобный урок и не возьмут себя и свою жизнь в руки, они так и будут находиться в «иллюзиях», рискуя потерять все возможности, которые предлагает им жизнь.

