НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

южн.

 736мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Список самых счастливых дат для свадьбы в 2026 году
«Умные решения»
Ярославские медведи впали в спячку
Как отметить праздники
Эскизы корпуса футбольного центра в Ярославле
Чек-лист важных обследований
Советы сомелье по закускам к шампанскому
Ярославский аэропорт временно закрыли
Развлечения Как укротить горячую Лошадку и к чему готовиться: прогноз от астролога на 2026 год

Как укротить горячую Лошадку и к чему готовиться: прогноз от астролога на 2026 год

В какие месяцы ждать поворотных событий и как себя вести, чтобы год стал удачным

38

Перемены могут наступить уже в начале 2026 года

Источник:

Ирэна Тетеревникова, Городские медиа

Начало 2026 года обещает быть суперактивным, а коридор затмений начнется намного раньше обычного — уже в феврале. Он будет судьбоносным, затронет большое количество людей и перевернет социально-финансовую систему. Такой прогноз дает на 2026 год астролог Ирэна Тетеревникова. По ее словам, до середины марта не стоит принимать важных решений, рисковать, лучше избегать крупных трат. Каких еще месяцев стоит опасаться, смотрите в нашем небольшом видеосюжете.

Ключевыми месяцами в 2026 году, по мнению астролога, помимо января будут июнь и июль.

«С конца июля до декабря — период ретроградного Сатурна. Так что запускайте проекты до июля!» — советует астролог.

Ирэна Тетеревникова советует проявляться и не бояться новых задач, чтобы год Огненного Коня стал успешным.

Подробный прогноз смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Юлия КорольЮлия Король
Юлия Король
заместитель главного редактора
Гороскоп Астропрогноз Рыбы Дева Весы Близнецы Тельцы Овны Водолей Скорпион Рак Лев Козерог Стрелец Ретроградный Сатурн Коридор затмений Астролог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
4 минуты
Астрологи иногда ошибаются, это факт.
Гость
4 минуты
Жду конкретных советов для дня рождения в новом году!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Рекомендуем