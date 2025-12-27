Как укротить горячую Лошадку и к чему готовиться: прогноз от астролога на 2026 год

Начало 2026 года обещает быть суперактивным, а коридор затмений начнется намного раньше обычного — уже в феврале. Он будет судьбоносным, затронет большое количество людей и перевернет социально-финансовую систему. Такой прогноз дает на 2026 год астролог Ирэна Тетеревникова. По ее словам, до середины марта не стоит принимать важных решений, рисковать, лучше избегать крупных трат. Каких еще месяцев стоит опасаться, смотрите в нашем небольшом видеосюжете.