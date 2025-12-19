НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Истории «Моя столовая — моя душа»: как фудблогерша завоевала сердца миллионов зрителей

«Моя столовая — моя душа»: как фудблогерша завоевала сердца миллионов зрителей

И почему решила стать поваром

231
Вкусный супчик желаете?
Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Вкусный супчик желаете?

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

34-летняя Дарья Селивёрстова из Омска стала известна на всю страну как фудблогер. В коротких роликах она показывает, как приготовить простые и вкусные блюда, которые легко повторить дома. Помимо блога, Дарья управляет собственной столовой «ЕДАша» — именно на этой кухне и рождается большинство рецептов. В видео блогер появляется в фирменной розовой форме и фартуке, а сам процесс выглядит естественным и по-домашнему.

Всего за год ведения соцсетей Дарья собрала почти два миллиона подписчиков. Как удалось выстроить такую аудиторию и развить бизнес — в материале корреспондента NGS55.RU Анны Иваниной.

Источник:

NGS55.RU

«Рецепты приходилось искать по крупицам»

Бизнесвумен встретила нас в своем небольшом кабинете, который расположен в помещении столовой рядом со входом. Почти сразу предложила перейти на кухню, чтобы мы полностью погрузились в атмосферу работы. Специально для нас блогер готовила свой фирменный рецепт — грудку под сырной шапочкой.

Маленькая Даша росла в самой обычной семье: отец работал каменщиком, мама — стюардессой, а позже администратором. Готовить начала рано: когда мама пропадала на сменах, девочка сама приходила домой и лепила пиццу, чебуреки или варила супы.

Повар говорит, что любовь к кухне в генах: тетя была профессиональным поваром, а мама всегда готовила так вкусно, что все ее рецепты записывали в домашнюю поваренную книгу. В столовой до сих пор хранит ту самую пожившую тетрадь, куда мама когда-то писала рецепты от руки. Когда девочка подросла, то стала записывать уже сама, — первым была солянка.

Девушка с теплом вспоминала детские годы | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Та самая книга | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Раньше не было интернета, и рецепты приходилось искать буквально по крупицам. У меня есть подруга детства, Валентина, мы с ней постоянно что-то готовили. До сих пор общаемся, но сейчас ритм жизни другой: у всех семья, работа», — вспоминает с улыбкой повар.

В доме была большая семейная библиотека кулинарных книг — от профессиональных до домашних сборников. Именно из них семья и черпала вдохновение.

«Говорила, что из меня ничего не выйдет»

В подростковом возрасте столкнулась с буллингом в школе. По ее словам, источник агрессии исходил не только от одноклассников, но и от классного руководителя. Девочка любила экспериментировать с макияжем и одеждой, не боялась выделяться — и это вызывало раздражение у окружающих.

«Меня не любили, а учительница заставляла смывать косметику и говорила, что из меня ничего не выйдет. Она при всех могла меня обзывать и вечно повторяла, что я „не люблю родителей“. Маму постоянно вызывали в школу. Это был настоящий буллинг со стороны взрослого человека, и дети это перенимали. Атмосфера напряжения постоянно чувствовалась в классе».

Несмотря на давление, старалась оставаться жизнерадостной. Однако во взрослом возрасте поняла: внутри всё равно закрепилась установка «я должна доказать всем, что могу».

Даша обожает своих подписчиков
Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Даша обожает своих подписчиков

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Это была потребность детской психики — показать, чего я добилась, на какой я езжу машине, какой у меня бизнес. Полгода назад я зашла столовую и увидела за столиками всех своих учителей. Подошла, поздоровалась, а они меня даже не узнали. Я назвала свою девичью фамилию, Лукьянчикова. Вот тогда у них глаза округлились».

Именно то школьное чувство несправедливости стало двигателем амбиций. Хочется добиться большего, чтобы дети понимали: стремиться к лучшему можно и нужно, даже если вокруг хейт.

Быть поваром — колхоз?

Дарья окончила 9 классов, после чего поступила в техникум на бухгалтера. Однако ни дня не работала по профессии — в подростковом возрасте не знала, чего хочет, и выбрала направление, не думая.

«Мама говорила мне, что видит меня поваром. Мне тогда казалось, что это какой-то колхоз, честно говоря. Я думала: „Ну какой я повар? Что я там буду делать?“ — вспоминает Дарья. — У меня в голове был стереотип: повар — это грязь, антисанитария, всё валяется на полу… Такое мнение общества меня тогда очень преследовало».

Карьеру в общепите начала с работы официантом в небольшом кафе. Именно там познакомилась с будущим супругом Сергеем, который старше на 11 лет и уже тогда занимал неплохую должность в управлении. Позднее фудблогер сменила работу и устроилась поваром в частный детский сад, а перед открытием собственного бизнеса проработала 5 лет на линии раздачи в столовой коммерческой организации. Именно там руководство заметило ее и предложило рискнуть открыть свое дело.

Несмотря на сложности, девушка никогда не теряет оптимизма
Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Несмотря на сложности, девушка никогда не теряет оптимизма

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Вы знаете, даже когда я работала в найме в общепите, я носила еду с собой, и это выделяло меня среди всех сотрудников. Я еще угощала этой едой коллег, и они предложили попробовать открыть бизнес. Мы знали эту организацию, были с ними хорошо знакомы, и согласились. Денег у нас почти не было, был только небольшой капитал, потому что муж в то время хорошо зарабатывал».

Когда пара решилась открыть первую столовую, они продолжали кормить сотрудников компании.

«Я не смогла купить сыну теплую одежду»

Владелица столовой готовит каждое блюдо с любовью | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Какая аппетитная картошечка! | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Официальное открытие столовой — 2020 год, в самый разгар пандемии. В первый год Дарья и ее муж буквально держали бизнес на голом энтузиазме: столовая продолжала кормить сотрудников той организации, с которой они сотрудничали, но первое помещение столовой — ДОСААФ у Ленинградского моста было и тесным, и экономически невыгодным: маленькая кухня и низкая проходимость съедали деньги.

«Иногда доходило до того, что я выдавала зарплату сотрудникам, а на карте оставалось всего 300 рублей. Было действительно очень трудно. В тот год мы впервые не поехали на море, а зимой я не смогла купить сыну теплую одежду: все деньги шли в бизнес, приходилось занимать у родственников».

Именно в этот период, когда они с мужем были в долгах и жили очень экономно, Дарья и дальше кормила сотрудников той компании — это было важно для репутации и выживания проекта, но финансово — крайне тяжело. Она и сейчас говорит о том, как рисковали всем ради дела.

«Раньше мы их (сотрудников компании) кормили, когда только открыли столовую. Я до сих пор горжусь, что мы не побоялись открыть дело, хотя совсем ничего не понимали. Это был просто шаг в никуда и огромное вложение денег. Мы были в долгах, для нас это были колоссальные суммы. Мы сняли готовое помещение с оборудованием и начали кормить эту организацию. Готовили свежую еду и развозили ее, постепенно всё организовывая и налаживая процесс».

Фирменное блюдо — курочка под сырной шапочкой
Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Фирменное блюдо — курочка под сырной шапочкой

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Когда ситуация наконец стабилизировалась, предприниматели решились на переезд — новое, более просторное место на Казахстанской улице изменило всё: выросла проходимость, пошли продажи, появилось пространство для роста и экспериментов. Именно там Дарья начала снимать первые ролики — маленькие зарисовки о буднях столовой, которые позже стали важной частью ее общения с аудиторией и помогли бизнесу выйти на новый уровень.

«О блоге я сначала даже не думала, выкладывала фото и короткие видео из своей жизни, обычный лайфстайл. Но в какой-то момент начала чаще постить в профиль истории в Instagram*, и вдруг они стали набирать. Люди писали в директ, подписывались и комментировали. Тогда я поняла, что нашелся тот самый формат, который действительно нужен аудитории. Я всегда стараюсь держать тесную связь с подписчиками — и уверена, что именно это позволило мне вырасти. Люди приходят не за рецептами, а за человеком».

В 2025 году столовая обосновалась на Мельничной, в более удобном и проходимом месте. Формат столовой был осознанным выбором: хочет быть ближе к людям и считает себя народным блогером.

Мультяшная Даша зовет всех в гости
Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Мультяшная Даша зовет всех в гости

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Моя столовая — моя душа. У нас есть рестораны, где можно оставить десятки тысяч за один раз. Я не хочу такого. Я хочу, чтобы люди приходили вкусно пообедать за доступную цену».

По будням столовую посещают работяги и заводчане, по выходным — семьи с детьми.

«Мужчина к нам приходит на обед и может на 300 рублей наесться на весь день, а потом еще что-то взять с собой. Потом на выходных приводит друзей или семью. С этого складывается выручка. Поэтому это не ресторан, а столовая».

Помимо столовой, Дарья продает книги рецептов, но основной доход приносит именно бизнес. «Я зарабатываю хорошо. Могу себе многое позволить и ни в чем себе не отказываю».

«Я вытащила золотой билет»

Фудблог существует почти полтора года, но настоящий прорыв произошел прошлой осенью: короткие рилсы начали потихоньку залетать в топы, и в один момент простой ролик, где Дарья готовит отбивные с помидорами и сыром, сделал ее популярной.

Владелица столовой вспоминает тот момент с широкой улыбкой: «Я вечером тогда сказала мужу: „Я завтра проснусь звездой“. И так и случилось: утром ее завалило сообщениями в директ, а аудитория резко выросла с 500 подписчиков до 50 тысяч.

Успех повлиял не только на цифры, но и на формат. Повар сменила постановочный стиль на разговорный, стала чаще показывать процесс приготовления и семейный бэкстейдж — зрителям понравилась искренность. Вместо отполированного глянца пришел живой, теплый контент: не только рецепты, но и люди стали главной причиной подписки на блог.

В столовой всегда большие очереди | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Посетители — преимущественно мужчины | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Аж слюнки текут! | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Несмотря на новый статус, роскоши в доме не прибавилось: «Мои зрители видят, что я живу в обычной квартире». Все заработанные средства идут обратно в проект: доход семьи реинвестируется в кухню и развитие столовой. Общепит требует серьезных вложений, которые одна точка не всегда способна окупить. И блог в этом помог, словно вытянула «золотой билет».

Сначала близкие относились к блогу скептически: муж, родители и друзья не понимали, зачем нужны эти ролики и почему Даша всё время бегает с телефоном. Но когда пришли первые теплые отклики от подписчиков, сомнения рассеялись. Родные стали выходить в кадр по просьбам аудитории, а муж и сын превратились в часть истории, которую так полюбили зрители.

«Они подписываются не на рецепты, они подписываются на человека. Это 100%».

Простота, открытость и человечность стали теми качествами, которые сделали канал востребованным и позволили трансформировать хобби в рабочий инструмент, развивающий семейный бизнес.

Хейт в соцсетях

Критика — неотъемлемая часть жизни, но бизнесвумен научилась извлекать из нее пользу. Раньше негатив воспринимался в штыки, но со временем переживания сменились рабочим подходом.

«Когда я читала негатив, меня это сильно раздражало. Постоянные замечания от разных людей в интернете воспринимались буквально в штыки. Но со временем я поняла: люди не пишут просто так. Это как выход из зоны комфорта — сначала неприятно, а потом начинаешь работать правильнее».

Телевизор в столовой показывает процесс на кухне | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Есть даже детский уголок | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
В заведении много мест | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Публичность дала мощный толчок профессиональному росту: блог не только обнажил слабые места, но и заставил их исправлять.

«Благодаря блогу наша кухня сделала огромный шаг вперед. Можно сказать, что мы улучшились на сто, а то и на тысячу процентов. Всё, что раньше вызывало недовольство, мы постепенно довели до совершенства, и всё это стало возможным благодаря моей публичности».

Одновременно с ростом аудитории появились и новые угрозы: сотни фейковых аккаунтов выкладывают ролики от ее имени. Это вызывает беспокойство: блогер боится утечки личных материалов и книги рецептов.

Есть и главный хейтер. Одна подписчица ежедневно шлет в директ оскорбления, порой затрагивая семью. Основной аккаунт Дарья заблокировала, но хейтерша создала новый.

«Не знаю, что у нее в голове, и мне от этого не по себе», — признается она.

Негатив переходит и в реальную жизнь: однажды обнаружила у машины проколотые шины. Теперь всегда носит с собой баллончик для самозащиты, но заявляет, что применять его не собирается.

Что будет дальше с «ЕДАшей»?

В планах — расширение бизнеса. Сейчас столовая расположена на Левобережье, в Кировском округе. Дорога от центра на машине занимает около 30 минут. Семья намерена открыть еще одну точку в центре города в августе следующего года.

Выход в центр дал бы возможность полностью охватить рынок: она уверена в качестве своей кухни и не стесняется это говорить. А блог научил команду работать открыто — они не прячут процессы и следуют нормам, а безопасность клиентов всегда на первом месте.

На стенах в кабинете висят письма от поклонников
Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

На стенах в кабинете висят письма от поклонников

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Недавно повар запустила производство собственных полуфабрикатов и мечтает, чтобы их продукты оказались на столе у каждой семьи.

«Столовые — это совсем другой бизнес: там нужен жесткий контроль, и открытие франшиз часто означает потерю себя. Мы выбрали путь полуфабрикатов — их можно делать здесь, под моим присмотром, и отправлять дальше. Конечно, можно было бы раздать продукцию по сетям, это проще, но для меня идеал — собственные бренд-точки: прийти в мой магазин и почувствовать нашу кухню, прикоснуться к моей энергетике. Репутация чужого места не должна ложиться на меня, за свои ошибки я готова отвечать сама».

Нас угостили вкусным обедом
Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Нас угостили вкусным обедом

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

* Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Анна ИванинаАнна Иванина
Анна Иванина
Корреспондент NGS55.RU
Евгений СофийчукЕвгений Софийчук
Евгений Софийчук
Фотокорреспондент NGS55.RU
Гость
1 час
Интересно, как она пришла к успеху!
Гость
1 час
А я думал, что фудблогеры просто рецепты выкладывают, не знал про такую популярность.
