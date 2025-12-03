НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Кого ждет расплата в 2026 году: астролог назвала три знака зодиака, которым придется несладко

Кого ждет расплата в 2026 году: астролог назвала три знака зодиака, которым придется несладко

Бывшие, денежные долги, незакрытые проекты — многое всплывет на поверхность

320
Ясновидящая Кажетта Ахметжанова отмечает, что отвечать за старые недочеты придется не только деньгами

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова отмечает, что отвечать за старые недочеты придется не только деньгами

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Если вы жили по принципу Скарлетт О’Хара «Не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра», то в 2026 году вас ждет неприятный сюрприз. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова поделилась, что в новом году многие старые долги напомнят о себе и их не получится снова спрятать или отложить на потом. Время расплаты наступит для трех знаков зодиака, и не для всех она будет материальной.

Овен

Для Овнов 2026 год станет годом возвращения того, о чем вы уже и думать забыли. На работе может всплыть старый проект, который вы не довели до конца, или обязательство, о котором предпочли забыть.

В личной жизни тоже возможны приветы из прошлого. Например, неожиданно объявившийся бывший, с которым вы когда-то так и не расставили все точки над «i». Или вы вдруг осознаете, что давно избегаете с партнером какого-то сложного разговора, который кардинально поменяет ваши отношения.

— Позитивный угол: через трудности появляется шанс укрепить собственный авторитет, сделать шаг от поверхностных решений к зрелому подходу, — поделилась Кажетта с нашими коллегами из издания «СтарХит».

Самые непростые периоды ждут вас весной и осенью — именно тогда всё это может выйти на первый план. Но не пугайтесь: это не наказание, а шанс всё исправить. После того как вы закроете все старые вопросы, перед вами откроются новые возможности.

Близнецы

Близнецам предстоит закрыть денежные хвосты и разобраться в отношениях с любимым человеком. Вы слишком часто говорили «само всё рассосется» и, махнув рукой, пользовались кредиткой, когда пора было остановиться, или закрывали глаза на разногласия в вашей паре.

Самые непростые моменты ждут вас в конце лета и зимой — именно тогда старые проблемы могут вылезти на первый план. Но есть и хорошая новость: это шанс всё исправить. Главное — перестать избегать разговоров и взять ответственность на себя. Да, придется потрудиться, но зато вы сбросите груз прошлого, который всё это время тяготил вас.

Рыбы

Рыбам придется в 2026 году быть полностью честными с самими собой и разобраться с тем, что накопилось внутри. Не ждите громких скандалов или катастроф: речь скорее о том, чтобы наконец увидеть, как ваши собственные привычки и убеждения мешают вам быть счастливыми.

Вы долго пытались спасти отношения, которые только тянут вас на дно, или никак не решались на важное признание родителям или друзьям. Пришло время очиститься, чтобы двигаться дальше.

Особенно напряженными будут весна и начало лета. В это время могут всплыть старые обиды, недоговоренности, а то, во что вы искренне верили, вдруг покажется не таким уж реальным. Чтобы закрыть гештальт, вам нужно не убегать в очередной раз от правды, а честно признаться во всём, что наболело.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Комментарии
3
Гость
1 час
Астрология — это не более чем предположения, основанные на неверифицируемых данных.
Гость
1 час
Желаю всем гармонии и позитива в новом году!
Гость
