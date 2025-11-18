НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
День сыновей в 2025 году: когда отмечают, история и традиции праздника

День сыновей в 2025 году: когда отмечают, история и традиции праздника

И пусть неофициальный статус не помешает вам поздравить детей

День сыновей — отличный повод провести время в кругу семьи

День сыновей — отличный повод провести время в кругу семьи

День дочери в России отмечают в апреле, а вот праздники в честь остальных членов семьи уместились в осенний календарь. В октябре мы отметили День отца, на горизонте у нас маячит День матери, а между этими двумя датами уютно расположился Международный день сыновей. Пока мы выясняем, из-за чего дочерей решили так обособить, предлагаем вам узнать, когда отмечается День сыновей в 2025 году, как он вообще появился и какие есть традиции у этого праздника.

История возникновения праздника

Когда начали отмечать День сыновей, точно неизвестно, ведь во всех странах похожие традиции зарождались по-разному, и в отличие от широко известных семейных праздников — Дня матери, Дня отца, Дня бабушек и дедушек, — историю Дня сыновей проследить сложнее.

Традиции почитания мальчиков существуют во многих культурах. Так, например, в Японии до середины прошлого века каждый год в начале мая отмечали День мальчиков. В это время перед домом на особом шесте вывешивались разноцветные флаги в виде карпов, символизирующие количество мальчиков в семье. Затем его переименовали в День детей. Кроме того, 12 октября в солнечной Бразилии отмечают День ребенка. Его бразильские родители полностью посвящают своим детям: ведут их на аттракционы, в парк, кино или на детские площадки, проводят досуг вместе всей семьей.

А вот в России праздник зародился изначально в Якутии, где его начали отмечать с 2017 года каждое второе воскресенье апреля. Праздник это был региональный, а устраивали его для укрепления института семьи и семейных ценностей.

Постепенно к инициативе подтянулись другие города и страны, и у Международного дня сыновей появилась конкретная дата — 22 ноября.

Традиции

В России День сыновей отмечается всего лишь с 2021 года, поэтому обрасти традициями он не успел. Но это лишь возможность придумать свои собственные.

Например, родителям и сыновьям можно обменяться подарками, устроить семейный ужин, посмотреть вместе кино, сходить в парк, если позволяет погода, или просто поздравить друг друга на словах. Что же до подарков, то они могут быть чисто символическими: игрушки, сладости или что-нибудь действительно нужное. Если у вас уже взрослые сыновья, можно поздравить их по телефону или лично, собраться всем вместе и устроить вкусный семейный ужин.

Важно отметить, что сыновья в стороне в этот день тоже не остаются: благодарят родителей за рождение и воспитание, за любовь и заботу. Впрочем, необязательно искать какие-то поводы для того, чтобы признаться в теплых чувствах друг другу. Но раз уж они сами появляются в нашем календаре, то игнорировать их тоже не стоит.

А вы отмечаете День сыновей?

Да! Надо не забыть поздравить
Нет, впервые слышу о таком празднике
Отмечаем только День защиты детей
Мне некого поздравлять
Комментарии
8
Гость
7 ноября, 00:54
Так и вспоминается С.Юрский с календарем в кф Любовь и Голуби.. Ну впереди ещё много можно праздников назначить: Дни - деверя, золовки, шурина, свахи...
Гость
7 ноября, 08:44
Даёшь день соседа, день любовницы, день троюродной тётки по отцовской линии!
Гость
