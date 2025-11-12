НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Год Красной Огненной Лошади: кому 2026-й принесет удачу

Год Красной Огненной Лошади: кому 2026-й принесет удачу

Новый год обещает жаркий галоп перемен

2 164
Если лошадь убежала у вас из-под ног, не стойте на месте — попытайтесь ее догнать | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Если лошадь убежала у вас из-под ног, не стойте на месте — попытайтесь ее догнать

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пока для одних Новый год — это всего лишь праздник, наутро после которого голова тяжелее обычного, но впереди почти две недели, чтобы прийти в себя, другие любят присмотреться к символам этого самого нового года. Вот и мы решили заглянуть в восточный календарь, чтобы как следует разобраться, годом какого животного будет 2026-й и что нам (и вам) с того. Возможно, в этом вы найдете кое-какие подсказки насчет того, как спланировать ближайшее будущее.

Символ 2026 года — Красная Огненная Лошадь

По восточному календарю год, который начнется 17 февраля 2026 года и завершится 5 февраля 2027-го, пройдет под символом Красной Огненной Лошади. Комбинация Лошади и стихии огня редкая и яркая.

Лошадь символизирует свободу, движение, скорость и независимость, а огненная стихия добавляет этому комбо эмоциональности, вспыльчивости, импульсивности. И, как мы все знаем, с огнем шутки плохи: можно обжечься.

Чего ждать от 2026 года

2026 год будет про перемены. О стабильности можете забыть — ей на смену придут движение и адаптация.

С другой стороны, год Красной Огненной Лошади несет возможности. Правда, не всем — тем, кто готов работать, проявлять инициативу и делать уверенные старты. Таким людям год даст серьезный шанс подняться.

Без рисков тоже не обойдется. А тех, кто расслабится, ждут застой, обманчивое спокойствие, неожиданные трудности.

Кому 2026 год принесет успех

Самые главные счастливчики 2026 года — само собой, люди, рожденные в год Лошади. Кроме них — представители знаков, с которыми Лошадь «дружит»: Тигр, Кролик (Кот), Собака.

А вот тем, кто родился в год Крысы, Дракона или Быка, стоит быть аккуратнее: год может принести испытания.

Как привлечь удачу в 2026 году

Тем, кто хочет встретить 2026 год во всеоружии, стоит запомнить, что у Лошади есть любимые цвета: красный, бордовый, золотой. Они отражают стихию огня и символику Лошади.

Также не забудьте о правильном меню и оформлении стола. Делайте ставку на движение, легкость и свежесть и вместо тяжелого застолья отдайте предпочтение активной встрече нового года, а к столу подайте больше овощей, зелени и фруктов.

Естественно, в интерьере должны присутствовать «лошадиные» символы. Например, фигурка лошади с поднятой головой, выполненная из натуральных материалов. Ее стоит разместить в гостиной или кабинете (только не в спальне).

И помните: 2026 год — не для тихого стояния в стойле. Это год для тех, кто готов взять узду в руки и галопом двигаться к целям. Остальным — не спешить, не рисковать без нужды и помнить: когда Лошадь мчится, она не ждет тех, кто запаздывает.

Вера Новосельцева
Комментарии
12
Гость
18 часов
Как всегда-Удача светит Власти,народ это другое)
Гость
19 часов
На новогодний стол надо яблоки и морковь положить, что бы задобрить лошадь. Но и змею не обижать.
Читать все комментарии
