«Мне нужно было быть на виду»: что известно о личной жизни Кати Гордон

Чем только не занимается Катя Гордон. Но судя по ее лицу, у нее нашлось бы время еще на пару важных дел Источник: Максим Константинов /ТАСС

В жизни Екатерины Гордон удивительным образом сочетаются юридические споры и светские новости, накал адвокатских страстей и презентации музыкальных альбомов, сосредоточенная защита своих и чужих интересов и легкомысленный дуэт «ЗаVисть» с Лерой Кудрявцевой. Иногда кажется, что это жизнь не одного, а двух или трех разных людей. Так кто же такая на самом деле Екатерина Гордон? Светская львица? Адвокат? Блогер? Певица? Или всё сразу?

«Я всегда знала: я не для кабинета»

Екатерина Гордон (в девичестве Прокофьева) родилась в 1972 году в Москве в семье инженеров. С детства интересовалась творчеством: участвовала в школьных спектаклях, занималась танцами и мечтала о работе, связанной с публичной деятельностью. Любила писать стихи, поэтому родители отдали ее в гуманитарную школу. В подростковом возрасте юная «писательница» попробовала себя в новом качестве — режиссера-постановщика кукольных спектаклей.

В старшей школе она училась в экономическом классе. Родители предполагали, что дочь и дальше будет изучать экономику, но Катя выбрала психологию. В 2002 году она получила красный диплом. Правда, работать по специальности Катя не спешила. На тот момент у нее появилось новое увлечение — кино. Девушка поступила на Высшие режиссерские курсы, обучалась у Петра Тодоровского.

— Я всегда знала: я не для кабинета. Мне нужно было быть на виду, говорить, двигаться, жить на сцене. Даже если сцена — это просто улица или вечеринка, — говорила Катя Гордон в интервью журналу «Собака.ru».

«Меня называли разными словами, но я всегда была собой»

В начале 2000-х Катя Гордон начала появляться в телевизионных проектах. Ее харизма, яркая внешность и умение держаться перед камерой быстро сделали ее востребованной на телевидении. Она успела поработать телеведущей в программе «Хмурое утро», которая выходила на канале М1, появилась на ТВЦ как ведущая передачи «Времечко».

На Первом канале зрители увидели Гордон в проекте «Городские пижоны» — девушка была одной из участниц телешоу. Позже Екатерине доверили вести проект «Другая сторона легенды» на «Звезде».

Активная и целеустремленная блондинка успевала делать карьеру и на радио — об этом говорит количество передач, которые она вела на «Маяке», например, «Заблудившиеся в сети» и «Обыкновенные чудеса». Голос Гордон звучал и на радиоволне «Говорит Москва».

Юная Катя Гордон Источник: Тушин Антон / ТАСС

Успела Гордон внести личный вклад и в литературу: она автор произведений «Состояния» и «Конченые». Последнее часто скачивают любители почитать что-то интригующее и на грани. Еще Катя Гордон является автором пьесы «А счастлива ли жена президента?».

Ее открытость и искренность находили отклик у зрителей, а опыт работы на разных площадках позволил ей глубоко понять, как устроено медиапроизводство.

— Меня называли разными словами. Но я всегда была собой. А быть собой — это самое дорогое, что есть у человека, — говорила Гордон в беседе с изданием «Афиша Daily».

Зрители наблюдали Гордон в шоу «Остров», где ей приписывали роман с Митей Фоминым. Позднее Катя раскрыла все карты — вдвоем они договорились с продюсерами шоу, что покажут им красивую картинку. Взамен же участники просили одного — нормально поесть.

Катя Гордон активно принимала участие в разных ТВ-проектах Источник: Александр Юмин / ТАСС

Засветилась Гордон и в передаче «Модный приговор» (16+): ей предстояло искать оправдания для героинь шоу. Женщинам она объясняла, что преображения помогут, только если они сумеют принять свою внешность и тело. В ноябре 2023 года знаменитость стала героиней нового проекта на ТНТ «Женский клуб»﻿ (16+), где обсуждали злободневные темы, включая положение женщин в обществе, семейные проблемы и многое другое.

«Петь — это как говорить, только сердцем»

Отметилась Катя Гордон и в музыке. В 2009 году она называла себя КаГор, тогда же Катя создала музыкальную группу Blondrock. В следующем году коллектив выдвинул заявку на конкурс «Евровидение» с песней War Is Bad, но не смог преодолеть полуфинал российского отбора.

Катя Гордон может похвастаться сольным альбомом — пластинку «Ничего лишнего» она выпустила в 2012 году, а в 2014-м записала сольную композицию «Девочки не плачут». Сегодня в копилке Кати больше 200 песен, которые она сочинила для себя и других исполнителей. Например, для Ани Лорак — за песню «Забирай рай» певица даже получила «Золотой граммофон».

В 2015-м Гордон начала выступать под живую музыку исключительно с собственными песнями. В 2016-м представила сольник Sex & Drama. Еще она стала участницей 5-го сезона «Голос» (12+) и попала в команду Димы Билана. ﻿Вместе с Лерой Кудрявцевой она представила несколько совместных песен — «Ча-ча-чао», «Дамы за 30». Последнюю, к слову, выбрали для открытия программы «Песня года» (12+) в 2023 году. Сегодня с той же Лерой Кудрявцевой Гордон записывает песни в дуэте «ЗаVисть».

Катя Гордон активно развивала музыкальную карьеру Источник: Анна Салынская / ТАСС И даже поучаствовала в шоу «Голос» — ее наставником был Дима Билан Источник: Тараканов Вадим / ТАСС

Хотя музыкальная карьера не стала основным направлением для Кати Гордон, она говорит, что этот опыт был важен для ее творческого развития.

— Петь — это как говорить, только сердцем. Я не стремилась стать звездой шоу-бизнеса, но хотела выразить то, что не умещалось в слова на ТВ, — говорила она в интервью.

«Я учу быть собой»

С середины 2010-х Катя Гордон активно развивает цифровые медиа. Ее YouTube-канал стал одной из первых успешных платформ среди российских звезд. На нём она ведет авторские форматы: интервью с интересными людьми, размышления о жизни, моде, женской независимости и самореализации. Канал насчитывает 81 тысячу подписчиков, а видео регулярно собирают сотни тысяч просмотров.

Она также основала онлайн-школу для ведущих и блогеров, где делится своим опытом: как работать с камерой, строить личный бренд, вести эфир и находить свою аудиторию.

— Я не учу быть знаменитым. Я учу быть собой — и за это платить будут другие, — говорила Катя на презентации своей школы.

Кроме того, Катя Гордон участвует в модных показах, сотрудничает с брендами и ведет колонки в онлайн-изданиях. Она открыто говорит о важности женской независимости, образования и права на выбор.

Юридическая деятельность

Катя Гордон отлично проявила себя в роли звездного адвоката Источник: Сергей Савостьянов / ТАСС

В 2013 году Катя открыла адвокатскую контору и начала защищать права звезд. За ее плечами истории Оксаны Самойловой и Джигана, еще одной клиенткой адвокатского бюро Гордон стала Алена Водонаева. Летом 2021-го клиенткой Екатерины чуть не стала бывшая жена Павла Мамаева. Алана Мамаева обратилась к правозащитнице, чтобы урегулировать в суде споры об алиментах и совместно нажитом имуществе с футболистом.

В 2023-м звездный юрист рассказала, как на протяжении нескольких лет активно зарабатывала тем, что продюсировала юридические кейсы. Простыми словами, ей удавалось продвигать споры клиентов на телевидении, что позволяло тому или иному делу обретать невероятную огласку.

Сейчас от этой шумихи она уже устала. Но об окончании адвокатской деятельности речь не идет.

Удачный свайп в Tinder

Личная жизнь Кати Гордон — это не просто череда браков, а история поиска себя через отношения, материнство и внутреннюю свободу. За плечами у нее несколько официальных союзов, каждый из которых оставил след в ее судьбе, но ни один не определил ее полностью.

Первый брак, заключенный еще в юности, был скорее опытом взросления — коротким, но важным. Второй — с телеведущим Александром Гордоном — подарил ей фамилию, которая позже стала брендом, и понимание того, что даже самые яркие союзы не всегда становятся вечными.

Катя с бывшим мужем Александром Гордоном Источник: Дмитрий Бурлаков / ТАСС

Значимым называют брак Екатерины Гордон с адвокатом Сергеем Жориным — у них есть общий сын, правда, отношения не заладились, и пара развелась. Позже стало известно, что новый мужчина Кати — бизнесмен Игорь Мацанюк. У них родился сын Серафим, однако свадьба так и не состоялась.

Долгое время Гордон не афишировала личную жизнь, лишь иногда публикуя фото с мужчиной, лицо которого не показывала. Только в конце октября 2021 года она опубликовала открытое семейное фото с сыном и на тот момент гражданским мужем, которым оказался бизнесмен Виктор Хархалис. Пара встречалась несколько лет, а познакомились будущие супруги в «Тиндере».