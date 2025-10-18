Вы разбитной экстраверт или застенчивый интроверт? Быстрый тест на тип личности

Вы с легкостью общаетесь с новыми людьми или это дается вам тяжело? Источник: Дарья Пона / 74.RU

Вы наверняка слышали о делении людей на два основных типа личности — экстравертов и интровертов. Есть еще и третий — амбиверты, которые сочетают в себе качества обоих типов. Конечно, это очень общая характеристика, но многие любят причислять себя к одному из типов, объясняя этим и характер, и поведение.

— Деление на три категории личности является упрощением сложной структуры человеческой психики, — говорит психолог Татьяна Швецова. — Такое деление полезно лишь как ориентировочная схема понимания индивидуальных особенностей восприятия внешнего мира и способов восполнения энергетического ресурса.

Психолог отмечает, что личность человека многогранна, поэтому он проявляет себя по-разному в зависимости от ситуации. Так, на работе человек может вести себя как истинный экстраверт, проявляя лидерские качества и коммуникативные способности, а в личной жизни быть замкнутым и сосредоточенным на собственных мыслях.

— Именно поэтому понятие амбиверсии становится актуальным: многие люди демонстрируют признаки обеих крайних категорий одновременно. Современные исследования показывают, что большая часть населения относится именно к амбивертам, чьи характеристики зависят от обстоятельств, настроения и социального окружения, — подчеркивает специалист.

Психологи советуют избегать категоричных оценок и жестких классификаций, подчеркивая, что личность человека — это целый набор черт характера, темперамента и способностей, а наличие одной-двух доминирующих характеристик не означает, что остальные отсутствуют вовсе.

Тем не менее предлагаем вам пройти тест на определение своего типа личности. Зачем тогда это всё? Для повышения осознанности и понимания своих реакций, чтобы понять, что помогает вам восстанавливать энергию, да и просто для развлечения!

Ниже — список из 15 коротких утверждений. Вам всего лишь нужно выбрать, насколько они вам подходят: полностью, совсем нет либо попадание лишь частичное.