Боится офисной работы и сходит с ума от черепашек-ниндзя. Что на самом деле означают дерзкие татуировки Niletto?

Звездный певец Niletto (Данил Прытков) известен не только своими хитами, но и ярким стилем. Его запоминающийся образ дополняют и многочисленные татуировки на теле.
Сегодня, 1 октября, артисту исполнилось 34 года. В честь дня рождения E1.RU решил узнать, что же означают рисунки Niletto, и попросил екатеринбургского мастера Никиту Сушкова, который занимается тату с 2011 года, оценить его работы.
«Видно, что парень в процессе создания своего образа — он делает татуировки, и итоговая картина, к сожалению, сейчас не видна. У него есть старые и свежие татуировки, и такие изменения по качеству и по стилю достаточно заметны. У парня появились деньги, он нашел мастера, с которым на одной волне», — пояснил Никита Сушков.
Свою первую татуировку звезда сделала в 21 год, однако сейчас не знает, сколько их уже на самом деле на его теле. Снежинка на шее — одна из самых видных и узнаваемых тату Niletto. Сам артист говорил о том, что набил ее, чтобы освободить себя от офисной работы. Похожая тату появилась у звезды и на коленке, что подтверждает слова эксперта о том, что уралец находится «в процессе создания своего образа».
«Странная темная татуировка на шее, я так понимаю, она старая. Мы не знаем конечного варианта, что он задумал, поэтому будем наблюдать. Но она визуально очень сильно привлекает внимание, отвлекая от лица», — добавил мастер.
По словам тату-мастера, у артиста есть еще много места на теле, где могут появиться новые татуировки. При этом практически все работы, которые уже набил Niletto, находятся на видных местах: «У него пустые руки достаточно и очень много татуировок на видных местах. У него есть свое видение и в одежде, и в музыке. Поэтому я думаю, что это круто дополняет его. Он производит какое-то свое впечатление на других людей вот таким особенным образом», — пояснил Никита Сушков.
Сам артист на шоу Павла Воли признался, что сделать тату на лице — это никак не связано с мужеством, а с тем, насколько ты «крейзи». Также он пошутил, что надпись на лбу он набил для того, чтобы парикмахерам было легче сделать ему удачную стрижку.
На теле Niletto можно найти много татуировок, сделанных в космической тематике в стиле орнаментал. Грудь музыканта украшают персонажи из его любимых мультиков детства — черепашки-ниндзя и Оптимус Прайм. Их артист называет «армией добра».
На торсе также можно найти крокодила Гену и Чебурашку.
По словам екатеринбургского мастера, зачастую татуировки связаны с теми или иными прекрасными событиями в жизни. Такая у Niletto, например, есть сзади на шее и означает «дом». Он набил ее после того, как купил своей маме недвижимость в Москве, когда получил свой первый большой гонорар.
Есть и тату, которые не несут никакой глубокой смысловой нагрузки. Артист всегда любил диснеевские мультики, поэтому на среднем пальце набил себе Микки Мауса.
«Это же мило, когда на среднем пальце есть Микки Маус, ты не думаешь, обидится или не обидится. В целом татуировки — это элементы красоты, придумываю я их сам», — рассказывал Niletto.
В основном все тату Niletto сделаны в черном цвете. Позже он стал добавлять цвета: ментоловый, белый и одна работа сделана в красном цвете (про нее певец периодически забывает сам).
«Я как мастер не люблю делать белые татуировки, потому что со временем они выглядят больше не как татуировки, а напоминают шрамы», — пояснил эксперт.
По словам тату-мастера, все работы подчеркивают хорошую физическую форму Niletto.
«Он работает над телом, и рисунки подчеркивают мышечные направления. Допустим, на плече эти окружности вписаны хорошо. При этом, если вы видите человека с хорошей фигурой и с татуировками, это не значит, что у него просто классные татуировки. Образ, как итог, украшают и татуировки, и фигура, поэтому копировать чьи-то татуировки не всегда хорошая идея, лучше создать что-то свое, что подойдет именно вам», — объяснил Никита Сушков.
Сказать точно, сколько денег потратил артист на татуировки по всему телу, невозможно. Никита Сушков пояснил, что если убрать возможные скидки и бартеры, которые мастера могли делать певцу, в среднем на всё может уйти около 200–250 тысяч рублей.
«Судить о вкусе человека в татуировке — это немножечко неправильно, потому что это проявление себя. Ему нравится, он получает от этого удовольствие и может себе позволить это делать», — заключил тату-мастер.
