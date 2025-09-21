«У меня была огромная проблема»: лысый из «Однажды в России» рассказал, что чуть не угробило его семью

Михаил Стогниенко рассказал, что всё время мешало его семье Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

Артист и юморист из «Однажды в России» (16+) Михаил Стогниенко рассказал о тяжелой алкогольной зависимости, которая чуть не стоила ему семьи. Комик разоткровенничался в реалити-шоу «Ставка на любовь», в котором участвовал с женой Ксюшей.

Пара вместе уже 12 лет. Впервые о своих чувствах Михаил заявил, когда сидел в жюри КВН, а девушка выступала на сцене.

— Я встал и сказал спасибо команде за то, что в ней играет самая красивая женщина на земле, — вспоминает юморист.

Через несколько лет пара сыграла свадьбу. Детей в их семье пока нет, а вот серьезные трудности уже случались.

— У меня была огромная проблема с алкоголем, — признался юморист. — И, безусловно, из-за этого тоже были огромные проблемы и у нас вдвоем, и у меня лично. Я уже начал глупости какие-то и говорить, и творить. И когда это привело к тому, что семья начала рушиться, все-таки решил, что хочу жить, и хочу жить счастливо. И вот уже год сухенький.

Пара вместе уже 12 лет, 7 из которых — в браке Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

Ксения тоже подтвердила, что алкоголь чуть не разрушил их пару. Но при этом добавила, что проблема эта вовсе не уникальна.

— У нас была очень серьезная, сложная проблема с алкоголем. Я думаю, многие семьи с этим сталкивались. Это не какая-то уникальная история, которая только у нас. Это длилось на протяжении долгого периода, пока я однажды не поняла, что я так больше не могу и ухожу. После этого Миша взял себя в руки и завязал, — рассказала женщина.

В реалити пара пришла, чтобы по-новому взглянуть на свои отношения и испытать острые эмоции. И им это удалось. Следуя одному из заданий, Ксюша написала Михаилу письмо, в котором прощалась с ним как в последний день жизни. Послание избранницы довело юмориста до слез.

Юморист не смог сдержать слезы, читая письмо жены Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

— Это самый страшный день в моей жизни. Там есть просьба о том, чтобы я жил дальше, но я не буду. Если бы ее не было рядом, то я, может, уже и не жил бы даже. Я бы себя угробил давно, — поделился Михаил.

В следующем испытании юморист вновь столкнулся с одним из самых своих больших страхов — страхом смерти. Он рассказал, что его родители ушли из жизни один за другим, и это стало настоящим испытанием для артиста. А в реалити ему пришлось опуститься в гроб.

Михаилу и Ксюше пришлось пройти непростое испытание Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

По условиям задания, Михаил оказался под землей. Ксюша должна была подобрать правильные коды к замкам с ящиком, в котором лежала лопата, и откопать мужа.

— Когда Миша туда лег, я очень сильно пыталась настроить себя, что это просто испытание. Есть люди с камерами и большой толпой, если что, мы его откопаем. Но в какой-то момент я поняла, что мне реально страшно, — поделилась Ксения.

Михаил, находясь в замкнутом темном пространстве, тоже нервничал.

— Тут очень душно, у меня паничка начинается, — делился по рации с женой артист.

Поклонники реалити остались недовольны, что яркая пара приняла участие только в одной серии проекта Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

Испытание пара провалила. Их соперники — Женя и Семен Кривцовы — оказались быстрее. Таким образом, Михаил и Ксения Стогниенко покинули реалити-шоу, но остались довольны полученным опытом.