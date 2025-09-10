«Не просто взял паспорт и поехал»: Китай ввел безвизовый режим для туристов — что это значит и поменяется ли отдых

Китай стал доступнее российским туристам Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Новость о безвизовом режиме с Китаем обрадовала многих путешественников. Казалось бы, можно собирать чемоданы и ехать в одну из интереснейших стран. Отдых там разнообразный: море, история, шопинг, культура. Но стоит ли бежать за билетами прямо сейчас? Как повлияет безвизовый режим на путешествия и на количество туристов? В какую часть Китая можно полететь? На эти и другие вопросы ответы в материале наших коллег из NGS.RU.

«В конце концов режим станет постоянным»

В стране много культурных особенностей, с которыми интересно познакомиться Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

На прошлой неделе стало известно, что с 15 сентября Китай вводит безвизовый режим с Россией. Находиться в стране можно будет до 30 дней. Пока это только пробный период, и он продлится до 14 сентября 2026 года. После объявления новости поиск билетов в Китай вырос в полтора раза. Об этом сообщило РИА Новости в своем телеграм-канале со ссылкой на авиакомпанию S7.

Генконсульство Китая во Владивостоке на своем сайте опубликовало ответы на самые популярные вопросы. Цели для безвизовой поездки могут быть следующими: бизнес, туризм, посещение семьи или друзей, культурный обмен или транзит.

Если же вы хотите поехать для работы, учебы или журналистики или прочих целей, кроме перечисленных, то нужно оформлять разрешающие документы. На пограничной службе у вас будут спрашивать цели поездки, могут попросить предоставить авиабилеты, приглашение, бронирование жилья.

Руководитель турагентства «Джимми Ангел» Татьяна Черемных объясняет, что раньше, чтобы оформить визу, нужно было потратить около 9 тысяч рублей. У кого-то выходило больше, у кого-то меньше.

«Виза, я думаю, больше облегчит жизнь тем, кто ездил в Китай по рабочим вопросам, в командировки. В общем, бизнесу. Для них, наверное, это будет актуальнее», — рассуждает Татьяна.

Директор агентства «Турбюро» Андрей Белов считает, что после пробного периода начнется постоянный безвизовый режим. Но ограничение по времени пребывания останется.

«Если там не будет слишком большой миграции и китайцы не увидят каких-то рисков, то, я думаю, режим будет продлеваться. В конце концов он станет постоянным», — объясняет Андрей Белов.

При этом Белов советует подождать с покупкой билетов хотя бы до конца сентября, так как пока не всё понятно. Неизвестно, какие документы потребуют на границе: может быть, страховку, а может быть, и подтверждение от китайской туристической компании о маршруте.

«Это не просто так взял паспорт и поехал. Более того, если вы приехали в Китай без визы, то на границе будут проходить проверки. Они будут занимать какое-то время. Если у вас транзитный маршрут из Пекина или заказан трансфер, то стоит учитывать время», — добавил директор «Турбюро».

Своим клиентам, которые летят в ближайшее время, Андрей Белов рекомендует подстраховаться и сделать визу.

«Больше самолетов — больше туристов»

Китай открыл пробный безвизовый период на год Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Татьяна Черемных считает, что поток туристов может увеличиться ненамного, примерно на 10%, так как кроме Китая россияне ездят отдыхать и в другие страны.

Сейчас экскурсионные туры на ноябрь в Пекин стоят от 85 тысяч рублей на человека. Хайнань же выходит дороже, около 150 тысяч рублей на человека. Цены, скорее всего, тоже не изменятся, считает Татьяна Черемных. Сейчас это стандарт. Они не слишком дорогие или дешевые.

«На сегодняшний момент морской курорт Хайнань и экскурсионные туры в Пекин закрывают потребности путешественников. Есть еще круизы из Шанхая, и там безвизовый транзитный въезд», — добавляет руководитель турагентства.

Андрей Белов же считает, что туристов в Китай станет летать намного больше. Многие туристы не успевали открывать визы или просто вставали в ступор перед непростой процедурой. Хотя победить Таиланд китайские курорты не смогут.

«Таиланд уже давно обжитый курорт. Но Китай будет одним из тех направлений, основных, которые будем катать зимой, потому что людям куда-то надо ездить, отдыхать. Сейчас летает два самолета в неделю. И если будет больше самолетов, то и количество туристов вырастет», — поясняет Андрей Белов.

На отдых в Китай сильно влияют цены. После 2018 года он перестал быть дешевым. Это всё зависит от курса юаня, который привязан к доллару. Раньше некоторые туристы могли поехать просто на выходные, попить пиво и поесть китайской еды. Взять билеты на два дня и быстро вернуться. Сейчас такого отдыха нет.

«Даже китайцы, которые женились на россиянках, раньше ездили домой к маме на зимние каникулы, на китайский Новый год. А в последнее время всё дорого, поесть дорого, куда-то сходить дорого, везде всё дорого», — рассказал директор.

«Закрывают самый дешевый тариф»

Для туристов Китай интересен круглый год. Но есть время, когда цены там подскакивают. Например, в октябре и в мае туристам ездить не стоит, считает Андрей Белов. В это время в стране проходит крупнейшая выставка — Кантонская ярмарка. В Гуанчжоу стоимость в гостиницах вырастает в три раза. Дорожают и билеты на самолеты, особенно на внутренних рейсах.

Терракотовая армия находится в провинции Сиань Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Также неудачным считается время китайского Нового года. Потому что сами китайцы поедут отдыхать и займут гостиницы.

«Цены на авиабилеты устанавливают российские авиакомпании. И они прекрасно знают, что есть сезон каникул в октябре, есть наш Новый год, когда туристы ездят. И в это время они просто закрывают самый дешевый тариф и торгуют по более дорогим», — предупреждает директор «Турбюро».

Цены в будущем могут стать ниже, если авиакомпании решат увеличить количество самолетов. А это вполне возможно, считает руководитель «Турбюро».

«Надо ставить рейс в Шанхай»

«В Китае можно совмещать экскурсионные направления вместе с отдыхом. Можно, допустим, полететь из Новосибирска в Пекин, а дальше поездом в Шанхай, дальше поездом в горы. И потом, помимо этого, еще отдохнуть на море», — рисует маршрут руководитель турагентства Андрей Белов.

Туроператоры ждут появления новых рейсов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Татьяна Черемных из агентства «Джимми Ангел» говорит, что популярным может стать город Делань. Город основали русские, там можно изучить историю и отдохнуть на пляже. Когда-то туда было организовано много туров. Также были востребованы туры в Циндао.

«Думаю, что надо ставить рейс в Шанхай. Это будет популярнее, чем еще один рейс на море. Сейчас Хайнань достаточно хорошо закрывает потребности туристов в морских курортах», — добавляет Татьяна.

«Китайцы сами не купаются»

В Китае есть много направлений для отдыха Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Жительница Новосибирска Татьяна летала в Санью в августе. Путевки на двух человек с перелетом и проживанием им обошлись в 350 тысяч рублей. По словам девушки, на английском в отеле говорили единицы. Русским владел один сотрудник, который помогал вызывать такси и обменивать деньги.

«Хоть это и был отель на первой линии, но пляж там не очень оказался. Каменистый, а не песочный, к которому наши русские туристы привыкли. Китайцы сами не купаются, в основном фотографируются на пляже. Ну а если купаются, то в круге. У них плавать прям учиться надо. Как у нас, допустим, водить машину. Это у нас могут ребенка в воду кинуть и научить плавать, а у них нет», — делится впечатлениями Татьяна.

В отеле еда была азиатская. Это лапша, рис, овощи и фрукты. Стоит учитывать, что Хайнань — это курорт. Так что ужины вне отеля могут выходить дорогими.