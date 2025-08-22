НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 749мм 67%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
Бизнесмен пожаловался губернатору
Программа «Пира на Волге»
Новый автобус
Ярославский бренд покорил Россию
Движение трамваев
Задержка поездов
Арестован руководитель
Ремонт проспекта
На работу на речном трамвайчике
Развлечения Обзор Алсу, Чеботина и Лорак померились декольте на «Новой волне»: 16 фото с открытия фестиваля

Алсу, Чеботина и Лорак померились декольте на «Новой волне»: 16 фото с открытия фестиваля

А от наряда Димы Билана у вас голова пойдет кругом

170
1 комментарий
Это еще не самый откровенный наряд, что можно было увидеть на открытии «Новой волны» | Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Это еще не самый откровенный наряд, что можно было увидеть на открытии «Новой волны» | Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Это еще не самый откровенный наряд, что можно было увидеть на открытии «Новой волны»

Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

В эти дни Казань принимает у себя конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который впервые перебрался из жаркого Сочи в более прохладные широты. Однако это не означает, что сам фестиваль охладел. Напротив, глядя на некоторые фотографии с его открытия, может стать очень горячо.

Первым на «Новой волне» дал жару Филипп Киркоров, у которого в последнее время слишком часто случаются казусы на концертах. Если в апреле он загорелся во время концерта, то теперь заставил говорить о себе, упав с лестницы. Впрочем, до этого инцидента он ослепил всех своим появлением в сверкающих брюках и жакете с золотыми вставками. Дополнил образ оригинальный клатч Balmain в виде флакона.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Комментируя произошедшее в разговоре с нашими коллегами из издания «СтарХит», Киркоров был краток: «Кто не падал — тот не вставал, всё нормально, с каждым может случиться».

Также он прокомментировал информацию о сахарном диабете, которую последние пару дней обсуждают в телеграм-каналах.

— Я еще в мае говорил, что у меня сахарный диабет, поэтому рука очень долго заживала после ожога. В остальном слухи сильно преувеличены, — отметил певец. — Болячки есть у всех, но благодаря современной медицине я не чувствую никаких проблем, — признался Киркоров. — Много спорта и правильное питание. Вот это, наверное, самое главное. Все наши болезни от неправильного образа жизни и неправильного питания. Конечно, противно есть по утрам каши, но что делать.

Сейчас артист пристально следит за своей фигурой и говорит, что в данный момент у него тот вес, «который мне надо».

— Но ведь только приехал в Казань, сразу угощают — и чак-чак, и эчпочмак, разные сладости, невозможно себе отказать, — рассказал Киркоров.

На красной дорожке он нашел себе подходящую пару — Полину Гагарину, которая активно работает над фигурой в спортзале.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Александр Ревва, он же Артур Пирожков, показал всем на открытии конкурса, что его цвет настроения — розовый.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

А вот Сергей Лазарев решил придерживаться элегантного стиля тотал блэк, разбавив его роскошной брошью. И теперь мы еще больше понимаем, почему он сводит с ума женщин всех возрастов.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Сдержанность Лазарева компенсировал его частый партнер по телешоу Николай Басков — он решил, что на открытии «Новой волны» будет блистать и блестеть.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Но даже в таком наряде ему оказалось далеко до Алсу, которая явила себя миру в ослепительном наряде от российского дизайнера Антона Воронова.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Если долго смотреть на костюм Димы Билана, то голова может пойти кругом.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

А вот Стас Михайлов не стал долго думать над нарядом и пришел в уже прилипших к нему джинсах с крестами бренда СHROM HEARTS, которые стоят 3 миллиона рублей.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Игорь Крутой тоже остался верен себе и пришел в строгом вместе с супругой.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Еще один семейный выход в исполнении Сосо Павлиашвили и его супруги Ирины Патлах.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Впервые вывел в свет свою супругу Алексей Воробьев. Для красной дорожки «Новой волны» он вместе с Аидой Гарифуллиной выбрал байкерский лук.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Некоторых исполнителей было не узнать не из-за того, что они выбрали слишком экстравагантные наряды, а потому, что о них давно ничего не было слышно. Вот, например, когда вы в последний раз видели Александра Филина после его участия в шоу «Голос. Дети» (12+)?

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Анна Asti вышла на красную дорожку в роскошном медном платье с корсетом. Образ она дополнила эксклюзивным клатчем-лягушкой, который ей подарил на день рождения всё тот же Филипп Киркоров.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Люся Чеботина решила, что поразит всех наповал дерзким декольте платья из последней коллекции Roberto Cavalli.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Ани Лорак сияла в кожаном топе и юбке в пол.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Впрочем, для выступления она выбрала более свободный костюм.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

И еще один. Чуть менее свободный, но не менее обескураживающий.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»
Источник:

пресс-служба фестиваля «Новая волна»

«Новая волна» продлится до 26 августа, полагаем, за это время звезды еще найдут чем нас удивить.

А вы следите за «Новой волной»?

Каждый год
Даже билет купил, чтобы увидеть всё своими глазами
Чего мы там не видели!
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Фото Новая волна Филипп Киркоров Люся Чеботина Алсу Сергей Лазарев Игорь Крутой Сосо Павлиашвили Алексей Воробьев Полина Гагарина Александр Ревва Артур Пирожков Николай Басков Дима Билан Казань Стас Михайлов ANNA ASTI Ани Лорак
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Надоели
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление