Алсу, Чеботина и Лорак померились декольте на «Новой волне»: 16 фото с открытия фестиваля

Это еще не самый откровенный наряд, что можно было увидеть на открытии «Новой волны» Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

В эти дни Казань принимает у себя конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который впервые перебрался из жаркого Сочи в более прохладные широты. Однако это не означает, что сам фестиваль охладел. Напротив, глядя на некоторые фотографии с его открытия, может стать очень горячо.

Первым на «Новой волне» дал жару Филипп Киркоров, у которого в последнее время слишком часто случаются казусы на концертах. Если в апреле он загорелся во время концерта, то теперь заставил говорить о себе, упав с лестницы. Впрочем, до этого инцидента он ослепил всех своим появлением в сверкающих брюках и жакете с золотыми вставками. Дополнил образ оригинальный клатч Balmain в виде флакона.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Комментируя произошедшее в разговоре с нашими коллегами из издания «СтарХит», Киркоров был краток: «Кто не падал — тот не вставал, всё нормально, с каждым может случиться».

Также он прокомментировал информацию о сахарном диабете, которую последние пару дней обсуждают в телеграм-каналах.

— Я еще в мае говорил, что у меня сахарный диабет, поэтому рука очень долго заживала после ожога. В остальном слухи сильно преувеличены, — отметил певец. — Болячки есть у всех, но благодаря современной медицине я не чувствую никаких проблем, — признался Киркоров. — Много спорта и правильное питание. Вот это, наверное, самое главное. Все наши болезни от неправильного образа жизни и неправильного питания. Конечно, противно есть по утрам каши, но что делать.

Сейчас артист пристально следит за своей фигурой и говорит, что в данный момент у него тот вес, «который мне надо».

— Но ведь только приехал в Казань, сразу угощают — и чак-чак, и эчпочмак, разные сладости, невозможно себе отказать, — рассказал Киркоров.

На красной дорожке он нашел себе подходящую пару — Полину Гагарину, которая активно работает над фигурой в спортзале.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Александр Ревва, он же Артур Пирожков, показал всем на открытии конкурса, что его цвет настроения — розовый.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

А вот Сергей Лазарев решил придерживаться элегантного стиля тотал блэк, разбавив его роскошной брошью. И теперь мы еще больше понимаем, почему он сводит с ума женщин всех возрастов.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Сдержанность Лазарева компенсировал его частый партнер по телешоу Николай Басков — он решил, что на открытии «Новой волны» будет блистать и блестеть.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Но даже в таком наряде ему оказалось далеко до Алсу, которая явила себя миру в ослепительном наряде от российского дизайнера Антона Воронова.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Если долго смотреть на костюм Димы Билана, то голова может пойти кругом.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

А вот Стас Михайлов не стал долго думать над нарядом и пришел в уже прилипших к нему джинсах с крестами бренда СHROM HEARTS, которые стоят 3 миллиона рублей.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Игорь Крутой тоже остался верен себе и пришел в строгом вместе с супругой.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Еще один семейный выход в исполнении Сосо Павлиашвили и его супруги Ирины Патлах.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Впервые вывел в свет свою супругу Алексей Воробьев. Для красной дорожки «Новой волны» он вместе с Аидой Гарифуллиной выбрал байкерский лук.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Некоторых исполнителей было не узнать не из-за того, что они выбрали слишком экстравагантные наряды, а потому, что о них давно ничего не было слышно. Вот, например, когда вы в последний раз видели Александра Филина после его участия в шоу «Голос. Дети» (12+)?

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Анна Asti вышла на красную дорожку в роскошном медном платье с корсетом. Образ она дополнила эксклюзивным клатчем-лягушкой, который ей подарил на день рождения всё тот же Филипп Киркоров.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Люся Чеботина решила, что поразит всех наповал дерзким декольте платья из последней коллекции Roberto Cavalli.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Ани Лорак сияла в кожаном топе и юбке в пол.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

Впрочем, для выступления она выбрала более свободный костюм.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

И еще один. Чуть менее свободный, но не менее обескураживающий.

Источник: пресс-служба фестиваля «Новая волна»

«Новая волна» продлится до 26 августа, полагаем, за это время звезды еще найдут чем нас удивить.