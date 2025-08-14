«Такого не было с периода перестройки»: Тамара Глоба рассказала, чего ждать от встречи Путина и Трампа

15 августа в этом году — та самая дата, по поводу которой строят прогнозы все кому не лень. Брокеры пытаются предугадать, как поведет себя биржа, экономисты высчитывают, что будет с курсом доллара, да и сам Дональд Трамп рассказывает, что может случиться после его переговоров с Владимиром Путиным. Не стоят в стороне и астрологи. Тамара Глоба накануне саммита двух президентов дала свой прогноз относительно их переговоров.
По словам астролога, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет абсолютно неожиданной.
— Решится 30 процентов вопросов, — уверена Тамара Глоба. — Но самое главное, что она откроет очень важный период. Такого не было с периода перестройки, когда мир менялся, и именно с этой встречи начнутся события, новые отсчеты важного периода.
Встреча глав России и Америки впервые пройдет на Аляске. Полуостров известен как самый северный и малолюдный среди штатов США, чья история сплетена и с историей нашей страны. Место славится суровым климатом и соседством ледников с вулканами. Так, из-за извержения на Камчатке Аляска сейчас готовится не только к переговорам, но и к катастрофическому наводнению.