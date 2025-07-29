«До конца не осознал»: ярославец выиграл 10 миллионов рублей в лотерею

Ярославец выиграл 10 миллионов рублей в лотерею Источник: Столото

Уроженец Ярославской области Дмитрий Шупляков стал лотерейным миллионером. Он приобрел билет с выигрышной комбинацией в приложении «Столото».

Удачным для него стал 641-й тираж государственной «Жилищной лотереи». Приз победитель оформил деньгами.

«Раньше я покупал билеты „Русского лото“, а тут случайно решил взять пять билетов „Жилищной лотереи“, — рассказывает участник. — Пил кофе утром, и пришло смс-уведомление на телефон о выигрыше. Я подумал, что выиграл 10 тысяч рублей, а оказалось, что гораздо больше. До сих пор до конца не осознал, как мне крупно повезло», — рассказал Дмитрий Шупляков.

Сейчас Дмитрий живет в Москве и работает в «Административно-пассажирской инспекции Московской области». Его хобби — рыбалка и охота. Свободное время счастливчик посвящает трем сыновьям и внуку.

Часть выигрыша Дмитрий планирует потратить на помощь близким и бытовые расходы, а остаток денег пожертвует на благотворительность.