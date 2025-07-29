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Развлечения «До конца не осознал»: ярославец выиграл 10 миллионов рублей в лотерею

«До конца не осознал»: ярославец выиграл 10 миллионов рублей в лотерею

Дмитрий Шупляков купил удачный билет

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7 комментариев
Ярославец выиграл 10 миллионов рублей в лотерею | Источник: СтолотоЯрославец выиграл 10 миллионов рублей в лотерею | Источник: Столото

Ярославец выиграл 10 миллионов рублей в лотерею

Источник:

Столото

Уроженец Ярославской области Дмитрий Шупляков стал лотерейным миллионером. Он приобрел билет с выигрышной комбинацией в приложении «Столото».

Удачным для него стал 641-й тираж государственной «Жилищной лотереи». Приз победитель оформил деньгами.

«Раньше я покупал билеты „Русского лото“, а тут случайно решил взять пять билетов „Жилищной лотереи“, — рассказывает участник. — Пил кофе утром, и пришло смс-уведомление на телефон о выигрыше. Я подумал, что выиграл 10 тысяч рублей, а оказалось, что гораздо больше. До сих пор до конца не осознал, как мне крупно повезло», — рассказал Дмитрий Шупляков.

Сейчас Дмитрий живет в Москве и работает в «Административно-пассажирской инспекции Московской области». Его хобби — рыбалка и охота. Свободное время счастливчик посвящает трем сыновьям и внуку.

Часть выигрыша Дмитрий планирует потратить на помощь близким и бытовые расходы, а остаток денег пожертвует на благотворительность.

Тем временем мы ведем свой лотерейный эксперимент. Каждую неделю редакция 76.RU покупает билеты в надежде на выигрыш. Об итогах прошлого выпуска можно прочитать здесь.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Лотерея Выигрыш Билет Столото
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Комментарии
7
Гость
1 час
Молодец поздравляем пойду тоже билетик куплю может квартиру или машину выиграю
Гость
1 час
Заметьте все кто якобы выигрывают из масквы или с юга, но там билеты не покупают практически, основные покупатели это наивные нищие замкадовцы
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