Маршрут построен: 5 крутейших речных круизов длительностью от 3 до 7 дней

Путешествие на теплоходе позволяет увидеть много нового с необычного ракурса — с реки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока все жалуются на отдых в Геленджике, мы решили, что на одних только курортах свет клином не сошелся, и посмотрели на отпуск с другой стороны — со стороны круизных лайнеров. Предложений здесь столько, что так сразу и не разберешься. Поэтому мы потратили время за вас и выбрали пять прелюбопытнейших речных круизов, на которые уйдет не больше недели.

Круизы на три дня

Для тех, кто хочет взять отгул на денек и провести выходные в небольшом путешествии, туроператоры предлагают трехдневные речные круизы. Такое путешествие в среднем обойдется в 25–50 тысяч рублей. Стоимость зависит от теплохода, каюты, дат путешествия и программы. Отметим, что за экскурсии придется доплачивать отдельно.

Нижний Новгород — Городец — Ярославль (Толгский монастырь) — Москва

Круиз рассчитан на три дня. Отправляется с речного порта в Нижнем Новгороде, который стоит на месте встречи рек Оки и Волги. Старинный город входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и посмотреть на него с реки — особое удовольствие.

Маршрут путешествия Источник: Городские медиа

Туристам предлагают посетить Городец и полюбоваться на старинную архитектуру. Именно здесь зародилась известная городецкая роспись с яркими черными лошадками и пестрыми цветками. Здесь можно полакомиться и вкусными печатными пряничками.

Город мастеров выглядит кукольным Источник: wikimedia.org

Второй день круиза — это Ярославль с его впечатляющими видами и главной святыней этой земли — Толгским Свято-Введенским женским монастырем, где находится чудотворная Толгская икона Божьей матери — настоящий шедевр древнерусского искусства XIV века.

Здания монастыря впечатляют — белые каменные стены, четыре храма, сияющие купола и массивная колокольня. На территории также разбит живописный пруд, где селятся черные лебеди.

Монастырь построили в 1314 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Финал путешествия — Москва. Будет возможность посмотреть на столицу с воды, а не из окна машины.

Казань — Чебоксары — Нижний Новгород

Еще один короткий, но увлекательный маршрут речного круиза на три дня. Стоит около 30–50 тысяч рублей. Путешествие начинается с речного вокзала в Казани. В Чебоксарах будет возможность погулять по городу, по площади Республики, бульвару Купца Ефремова, насладиться видами с набережных. Стоит оставить время и на посещение музея Чапаева.

Маршрут путешествия Источник: Городские медиа

На третий день теплоход прибывает в Нижний Новгород. Такое путешествие подойдет тем, кто не хочет тратить много времени на пешие экскурсии и предпочитает наслаждаться видами Волги и природы.

Речные круизы на пять дней

Самара — Астрахань — Самара

Этот маршрут привлекателен тем, что всего за несколько дней можно посетить сразу несколько крупных городов. Круиз на три дня включает только Астрахань. Еще по одному дню можно добавить на Саратов и Волгоград и получится путешествие на пять дней. В зависимости от программы, срока и каюты тур может обойтись и в 40 тысяч рублей, а может и в 100 тысяч рублей.

Маршрут путешествия Источник: Городские медиа

Саратов

Теплоход отходит из Самары и первым на пути крупным городом станет Саратов. Один из самых известных его символов — мемориал «Журавли» на Соколовой горе. Также стоит посетить художественный музей имени А. Н. Радищева, где выставляются полотна Брюллова, Репина, Врубеля и других известных художников. Парк «Липки» и набережная Космонавтов отлично подойдут для спокойных прогулок.

Волгоград

Знаменитая 85-метровая статуя «Родина-мать зовёт!» — главная точка притяжения туристов в Волгограде Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Самые популярные точки для туристов в Волгограде — это набережная и Мамаев курган со знаменитой 85-метровой статуей «Родина-мать зовёт!». Если будет время, то стоит посетить музей-панораму «Сталинградская битва», Казанский кафедральный собор и руины мельницы им. Грудинина.

Астрахань

В первую очередь ценителям архитектуры стоит отправиться посмотреть Астраханский кремль. Он располагается на острове на самом высоком его холме — Заячьем бугре. Комплекс включает в себя 22 объекта XVI — начала XX веков, так что на его осмотр стоит заложить несколько часов.

Памятник осетру, конечно же, установлен в Астрахани, где благородная рыба водилась в больших количествах. Этот своеобразный символ города находится на набережной, по которой можно прогуляться и насладиться речными пейзажами.

Санкт-Петербург — Свирьстрой — Хийденсельга — Валаам — Санкт-Петербург

Путешествие по Ладожскому озеру и примыкающим рекам мало кого оставит равнодушным, но цены даже на пятидневный круиз могут неприятно удивить — в среднем обойдется в 60–90 тысяч рублей в зависимости от каюты, программы и времени стоянок.

Маршрут путешествия Источник: Городские медиа

В Свирьстрое путешественникам предлагают прогуляться по местному рынку, посмотреть часовню Иоанна Воина, братскую могилу советских воинов. Следующая точка на маршруте — Хийденсельга, где можно насладиться красотами карельской природы. За отдельную оплату туристов отвезут на водопад Ахинкоски. Это комплекс из четырех равнинных водопадов в месте разлива реки Тохмайоки.

Валаам

Древний монастырь на Ладожском острове ежегодно посещают более 100 тысяч паломников. Место считается святым. Валаамский монастырь основан во времена Крещения Руси, хотя историки и разнятся в точной дате основания. Стоит быть готовым много ходить, потому что даже одного дня будет недостаточно, чтобы посетить все достопримечательности острова. После Валаама теплоход возвращается в Санкт-Петербург.

Речной круиз на семь дней

Цены на длительные путешествия в этом году немалые — могут быть и 150 тысяч рублей, и 200 тысяч и даже выше Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Такой отдых подойдет тем, кто хочет потратить неделю отпуска на речную прогулку. В этом случае стоит обратить внимание на круизы из Москвы в Санкт-Петербург. В зависимости от количества городов он может продлиться и более семи дней. Цены на такое путешествие немалые — от 170–180 тысяч рублей и могут быть выше 200 тысяч рублей в зависимости от каюты, времени и программы.

Москва — Углич — Рыбинск — Кижи — Санкт-Петербург

Путешествие начинается в Москве, и первые точки — Углич и Рыбинск. Здесь находятся известная затопленная Калязинская колокольня и церковь Дмитрия на Крови. Те, кто интересуется наукой, смогут посмотреть экспонаты в музей, расположенный в Угличской ГЭС. В Рыбинске стоит посетить Рыбинский государственный художественный музей-заповедник.

Маршрут путешествия Источник: Городские медиа

После этого туроператоры предлагают обязательно посмотреть достопримечательности деревни Горицы в Вологодской области. Здесь располагается Ферапонтов монастырь, где творил Дионисий, написавший уникальные фрески. Монастырь основан в 1398 году и входит в список ЮНЕСКО.