Это что еще за штуковина? Угадайте, как в СССР использовали эти 10 вещей

Одна из отличительных черт инженеров Советского Союза заключалась в том, что буквально из ничего, используя только энтузиазм и выдумку, они могли создать всё что угодно. А остальным, глядя на то, что выходило из их рук, оставалось только задумчиво чесать головы и задаваться вопросом: «Это что вообще такое?» Вот и мы давайте зададим себе тот же вопрос и посмотрим на 10 советских вещей, о предназначении которых многим сегодня остается только догадываться.
Для чего могли использовать этот предмет?
Снежки лепить
Фрикадельки делать
Это что-то хирургическое
Делать печенья «Орешки»
А это что за агрегат такой?
Плечики
Крючок для мяса
Подставка для книг
Кулинарный термометр
Для чего могли использовать такую штуковину?
Обувь сушить
Делать массаж
Вафли делать
Согреваться
Это устройство применяли на кухне. Но как?
Мороженое делали
Самогон варили
Огурцы солили
Сахарную вату делали
Это какой-то совсем уж загадочный агрегат. Что это?
Кинопроектор
Пылесос
Фен
Дозиметр
Знаете, что это такое?
Микрофон
Педаль
Блендер
Электрокипятильник
А это для чего?
Сок выжимать
Чеснок давить
Это старый советский фумигатор
Здесь масло давили
Как использовали этот предмет во времена СССР?
Сигналы подавали
Фотографии делали
Продукты взвешивали
В дверь звонили
Эта штуковина известна, наверное, всем советским детям. Как она называлась?
«Пчелка»
«Стрекоза»
«Муравей»
«Кузнечик»
А это что-то не совсем детское. Даже порой совсем не детское
Фляжка
Карманные часы
Емкость для нюхательного табака
Швейный набор