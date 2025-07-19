Это что еще за штуковина? Угадайте, как в СССР использовали эти 10 вещей

Уверены, предметы на этом фото вы без проблем опознаете, но у нас есть еще десяток снимков, над некоторыми из которых придется поломать голову

Одна из отличительных черт инженеров Советского Союза заключалась в том, что буквально из ничего, используя только энтузиазм и выдумку, они могли создать всё что угодно. А остальным, глядя на то, что выходило из их рук, оставалось только задумчиво чесать головы и задаваться вопросом: «Это что вообще такое?» Вот и мы давайте зададим себе тот же вопрос и посмотрим на 10 советских вещей, о предназначении которых многим сегодня остается только догадываться.