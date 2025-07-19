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Развлечения Тест Это что еще за штуковина? Угадайте, как в СССР использовали эти 10 вещей

Это что еще за штуковина? Угадайте, как в СССР использовали эти 10 вещей

Для одних это будет тест на возраст, для других — на смекалку

188
1 комментарий
Уверены, предметы на этом фото вы без проблем опознаете, но у нас есть еще десяток снимков, над некоторыми из которых придется поломать голову | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUУверены, предметы на этом фото вы без проблем опознаете, но у нас есть еще десяток снимков, над некоторыми из которых придется поломать голову | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Уверены, предметы на этом фото вы без проблем опознаете, но у нас есть еще десяток снимков, над некоторыми из которых придется поломать голову

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Одна из отличительных черт инженеров Советского Союза заключалась в том, что буквально из ничего, используя только энтузиазм и выдумку, они могли создать всё что угодно. А остальным, глядя на то, что выходило из их рук, оставалось только задумчиво чесать головы и задаваться вопросом: «Это что вообще такое?» Вот и мы давайте зададим себе тот же вопрос и посмотрим на 10 советских вещей, о предназначении которых многим сегодня остается только догадываться.

ТЕСТПройден 20 раз
1 / 10

Для чего могли использовать этот предмет?

  • Снежки лепить

  • Фрикадельки делать

  • Это что-то хирургическое

  • Делать печенья «Орешки»

2 / 10

А это что за агрегат такой?

  • Плечики

  • Крючок для мяса

  • Подставка для книг

  • Кулинарный термометр

3 / 10

Для чего могли использовать такую штуковину?

  • Обувь сушить

  • Делать массаж

  • Вафли делать

  • Согреваться

4 / 10

Это устройство применяли на кухне. Но как?

  • Мороженое делали

  • Самогон варили

  • Огурцы солили

  • Сахарную вату делали

5 / 10

Это какой-то совсем уж загадочный агрегат. Что это?

  • Кинопроектор

  • Пылесос

  • Фен

  • Дозиметр

6 / 10

Знаете, что это такое?

  • Микрофон

  • Педаль

  • Блендер

  • Электрокипятильник

7 / 10

А это для чего?

  • Сок выжимать

  • Чеснок давить

  • Это старый советский фумигатор

  • Здесь масло давили

8 / 10

Как использовали этот предмет во времена СССР?

  • Сигналы подавали

  • Фотографии делали

  • Продукты взвешивали

  • В дверь звонили

9 / 10

Эта штуковина известна, наверное, всем советским детям. Как она называлась?

  • «Пчелка»

  • «Стрекоза»

  • «Муравей»

  • «Кузнечик»

10 / 10

А это что-то не совсем детское. Даже порой совсем не детское

  • Фляжка

  • Карманные часы

  • Емкость для нюхательного табака

  • Швейный набор

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Советский Союз Вещи Музей Знания Развлечение История
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Комментарии
1
Инженер1
2 минуты
Да ну вас... Разумеется, 10/10. Ладно ещё про инженеров хорошо сказали.
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