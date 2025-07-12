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Развлечения «Молю, не добивайте. Лежачего не бьют». У Леры Кудрявцевой случился публичный срыв

«Молю, не добивайте. Лежачего не бьют». У Леры Кудрявцевой случился публичный срыв

Причиной стали проблемы в семье

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5 комментариев
Телезвезда призналась, что у нее просто кончились силы | Источник: leratv / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Телезвезда призналась, что у нее просто кончились силы | Источник: leratv / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Телезвезда призналась, что у нее просто кончились силы

Источник:

leratv / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

12 июля телеведущая Лера Кудрявцева поделилась серией эмоциональных постов в своем телеграм-канале. Она рассказала о проблемах в личных отношениях. Наши коллеги из StarHit собрали подробности семейной драмы.

Звезда призналась, что переживает тяжелейший период в личной жизни.

«Думала, дно. Но снизу постучали. Реакция у людей на какие-либо события разная. Кто-то хочет выговориться и проплакаться. А я замыкаюсь, закрываюсь и молчу. Одна. Мне очень плохо сейчас. Очень. Это всё, что я могу выдавить из себя. Я устала, и больше сил у меня нет. И желания тоже. И даже жалости не осталось. Пустота», — написала телеведущая.

Источник: leratv / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Источник: leratv / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
Источник:

leratv / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Кудрявцева рассказала о том, что уже долгое время борется за близкого человека, страдающего от алкогольной зависимости. Речь, вероятнее всего, идет о ее муже — хоккеисте Игоре Макарове, с которым они вместе более десяти лет. Пара воспитывает общую дочь Марию.

«Я делала всё, что могла. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля ничего не должна видеть и знать. На работе — улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума. И только очередной рехаб давал мне возможность „продышаться“. Но невозможно ничего сделать. Просто невозможно», — разоткровенничалась Лера.

Лера и Игорь | Источник: leratv / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Лера и Игорь | Источник: leratv / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Лера и Игорь

Источник:

leratv / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Ведущая признает, что ей всё труднее сохранять видимость спокойствия перед публикой: «Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне надо же улыбаться и делать вид, что всё хорошо. Не всё хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного, и спасать надо будет меня».

Кудрявцева отметила, что, несмотря на все сложности, она до сих пор чувствует ответственность за близкого человека: «Я стала „созависимой“. Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай Бог что произойдет — я всю жизнь себе этого не прощу. Бесконечная жалость и вина. Я просто устала, я устала очень. Девочки, милые, как это страшно».

Источник: leratv / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Источник: leratv / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)
Источник:

leratv / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Также Лера написала: «Молю, не добивайте. Лежачего не бьют».

«Меня поймут только те, кто сталкивался с алкоголизмом близких. Я просто обычный человек. Обычная женщина. Как все. И мне сейчас невыносимо больно», — добавила звезда.

Стоит отметить, что весной Кудрявцева открыто говорила о проблемах в семье. Тогда телеведущая признавалась, что не может справиться с алкогольной зависимостью супруга.

«Я на минутку сейчас задумалась: а что если бы я реально писала всё, что думаю, как живу, что чувствую? Что было бы? Вы бы офигели! И вот мое первое откровение. Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия. Но вам этого не понять», — откровенничала она.

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Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Лера Кудрявцева Алкоголизм Проблемы в семье Муж
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Комментарии
5
Гость
37 минут
А мы в Любиме совершенно спокойны. У нас с Лерой, Верой и т.д. никаких проблем.
Гость
25 минут
Лера держись , и молись молитвы помогают бог помощь,)))
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