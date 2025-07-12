Звезда «Бумера» Мерзликин объявил о разводе, а певец Воробьев впервые показал фото жены: звездные новости недели

Слухи о разводе Мерзликиных оказались не слухами Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, в честь кого назвала дочь, блогер Ида Галич ушла в декрет, актер Юра Борисов снова снимется в американском фильме, певец Алексей Воробьев показал снимки со своей тайной свадьбы, рэпер Снуп Догг снял клип про Павла Дурова, а звезда «Бумера» (18+) Андрей Мерзликин подал на развод прямо в День семьи любви и верности.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Осборн и другие участники Black Sabbath отыграли последний концерт

На этой неделе британский рок-музыкант Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой в Бирмингеме.

По информации издания Independent, во время концерта Осборн сидел на «черном крылатом» троне из-за болезни Паркинсона. Вместе с ним выступили гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Группа исполнила такие хиты, как War Pigs, NIB, Iron Man и Paranoid и другие.

Концерт зафиналили тортом, который подарили Осборну, а также запустили фейерверки в небо. Шоу шло десять часов. Также в нем приняли участие группы Guns N' Roses, Metallica, Slayer и другие.

Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.

Тина Канделаки рассказала, в честь кого назвала дочь

Телеведущая Тина Канделаки решила поделиться и раскрыть, в честь кого назвала свою дочь. По словам Тины, идея с именем ей пришла, когда она переживала новогодние схватки. К слову, это было в новогоднюю ночь 25 лет назад.

Тогда телеведущая увидела будущую первую леди США Мелани Трамп по телевизору. Ее образ вдохновил Канделаки, и она пообещала себе дать дочери ее имя.

«Я не могла оторваться от нее, потому что такая красота меня всегда вдохновляла. Породистая, тягучая, с невероятно раскосыми голубыми глазами шатенка была самой красивой девушкой на этом карнавале женского тела», — об этом звезда рассказала в личном блоге.

Канделаки с дочерью Источник: Starhit.ru / Telegram

Ида Галич ушла в декрет

Блогер Ида Галич официально заявила, что уходит в продолжительный отпуск. Сейчас она на последнем месяце беременности. В августе брюнетка станет мамой во второй раз. Недавно блогер озвучила пол ребенка — у нее будет дочка.

«VK Fest был моей последней большой работой. И я рада, что именно такой масштабный фестиваль и разбушевавшаяся стихия проводили меня в мини-отпуск. Видимо, даже природа говорит мне, что правда пора. Остались маленькие рутинные дела и небольшие съемки. Ну с этим мы справимся!

Ида рассказывает, что многие интересовались, почему она тянула с отпуском. По ее словам, с ней рядом была крутая команда и тыл в виде родных.

«Были моментики, конечно, когда я очень уставала, но этот путь в плане работы я прошла достойно! Отдельно хочется сказать спасибо этой беременности за то, что она получилась такая стильная и красивая. Можно выглядеть модно и чувствовать себя красоткой», — поделилась Ида в соцсетях с подписчиками.

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Кстати, Галич почти не ест мучное, десерты и фастфуд, как в первую беременность. Она занимается спортом и каждый день много ходит. Ида поделилась, что благодаря этому она прекрасно себя чувствует и очень собой довольна.

Андрей Мерзликин заявил о разводе в День семьи любви и верности

Андрей и Анна Мерзликины должны были отметить 19-ю годовщину свадьбы 4 марта. Однако в этот день пара не поделилась теплыми снимками в соцсетях, и никто из них не поздравил друг друга с годовщиной. В предыдущие годы поклонники постоянно замечали, что супруги делились в этот день свадебными фотографиями.

Увы, слухи о разводе Мерзликиных оказались не слухами. Иск, где 52-летний Мерзликин — истец, а его 44-летняя жена Анна — ответчик, уже зарегистрирован в мировом суде. Об этом стало известно в День семьи любви и верности.

Супруги не стали объяснять свое решение. Единственный комментарий в соцсетях оставила Анна, тем самым поставив точку в слухах об изменах мужа.

«Друзья, подробностей не будет! Хочу сказать лишь одно: Андрей — честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением относится к нашей личной жизни!» — написала Мерзликина в соцсетях.

Скорее всего, развод Мерзликиных не будет быстрым, так как у пары есть четверо детей: 17-летний Федор, 15-летняя Серафима, 13-летняя Евдокия и 10-летний Макар.

Разлад в отношениях пары поклонники заметили еще в прошлом году — Мерзликины перестали давать совместные интервью, появляться вместе на красных дорожках. А последние премьеры Андрей посещал вместе с детьми.

Многие гадают, что могло стать причиной развода. В окружении актера считают, что пара просто устала друг от друга, ведь вместе они и дома, и на работе. Но даже сейчас Мерзликины остались близкими людьми.

На этой неделе звезда «Бумера» (18+) рассказал, что буквально недавно похоронил отца. 19 июня, 40 дней спустя после смерти папы, актер побывал на его могиле. Вместе с ним заметили дочку Серафиму и саму Анну. Поклонники надеются, что супруги смогут преодолеть разлад в отношениях и всё же передумают расставаться.

Юра Борисов вновь снимется в американском фильме

Актер Юра Борисов официально утвержден на роль в фильме «Искусственный» (Artificial) (18+) об увольнении и возвращении основателя OpenAI Сэма Альтмана, пишет Variety.

Режиссер картины Лука Гуаданьино. Проектом руководит Amazon MGM, которая описывает фильм как «комедийную драму, действие которой происходит в мире искусственного интеллекта».

События картины будут разворачиваться в 2023 году, когда генеральный директор технологической компании Сэм Альтман был уволен и через несколько дней возвращен на эту должность. Продюсерами картины выступят Дэвид Хейман и Джеффри Клиффорд. Над сценарием работает Саймон Рич (ранее он написал сценарий для мультфильма «Головоломка» (6+).

Съемки стартуют уже этим летом и будут проходить в Сан-Франциско и Италии.

Снуп Догг снял клип про Павла Дурова и Telegram

Американский рэпер Снуп Догг сделал необычную коллаборацию с Telegram. Музыкант выпустил клип под названием Gifts, который посвящен мессенджеру.

В треке рэпер использует стандартные звуки, которые мы слышим, когда пользуемся мессенджером. В клипе певец показывает новые наборы подарков, вспоминает про блокировку мессенджера и сотню детей Дурова.

Снуп призывает всех своих фанатов «прокачать» профили в Telegram. Интересно, что сам он завел канал в мессенджере в мае 2025 года.

Все подарки, которые были выпущены, быстро нашли своих владельцев. Менее чем за час коллекция из пяти подарков, подготовленная специально для клипа, была полностью распродана. Их общая стоимость составила примерно девять миллионов долларов.

Клип Снуп Догга про Павла Дурова и Telegram Источник: Snoop Dogg TV / YouTube

Алексей Воробьев впервые показал фото с тайной свадьбы

Певец Алексей Воробьев в соцсетях опубликовал первое фото со своей тайной свадьбы. Супругой артиста стала оперная певица Аида Гарифуллина. Пара не подтверждала свои отношения официально, но успела уже несколько раз выйти в свет вместе.

Воробьев в своих соцсетях опубликовал черно-белое фото, на котором запечатлены руки супругов с обручальными кольцами. Рядом лежал букет невесты.

«Счастье — это мечтать увидеть во сне женщину, с которой засыпаешь», — подписал снимок Алексей.

Алексей Воробьев женился на Аиде Гарифуллиной Источник: mr.alexsparrow / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Детали знакомства молодоженов не раскрываются, но пара вместе участвовала в одном музыкальном шоу в начале этого года. После этого их стали вместе замечать в Москве и за рубежом. Там Аида дает концерты.

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