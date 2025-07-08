Проклятие «Зачарованных»: как разбились судьбы и карьеры актеров известного сериала

После того, что пережили сестры Холливелл, борьба с демонами кажется цветочками Источник: кадр из сериала «Зачарованные» (18+), реж. Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, студия Spelling Television, 1998 год

В начале 2000-х сериал «Зачарованные» завоевал сердца миллионов зрителей, а сестры Холливелл стали чуть ли не поп-иконами для целого поколения. Однако с завершением сериала в 2006 году жизнь его звезд приняла неожиданный поворот. Актеры, которые когда-то блистали на экранах, на долгое время исчезли из поля зрения, а их имена стали ассоциироваться не только с успехом, но и с громкими скандалами. Как изменились когда-то любимые миллионами звезды за 27 лет и почему мировая слава принесла счастье далеко не всем из них?

Джулиан Макмэхон

Джулиан, сын премьер-министра Австралии, с детства не соответствовал ожиданиям. Он не стремился продолжить дело отца в политике и не разделял желание родителей видеть его адвокатом.

— В детстве я хотел стать дальнобойщиком, водить огромный грузовик. В колледже грезил об армии, — рассказал в одном из интервью Джулиан.

После того как Макмэхон проучился в Сиднейском университете всего год, его заметили в кафе и пригласили в модельное агентство. Бросив всё, он отправился покорять Европу и США: поначалу снимался в рекламе, а вскоре получил свои первые сериальные роли.

Источник: кадр из сериала «Зачарованные» (18+), реж. Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, студия Spelling Television, 1998 год

Создателям «Зачарованных» Джулиан приглянулся тем, что он идеально подходил под тот образ демона Коула, который они себе представляли: харизматичный, с томным взглядом и ростом 190 сантиметров. Ожидалось, что актер снимется всего в одном сезоне, но он так полюбился фанатам, что шоураннеры предложили ему задержаться.

— Мне нравится мой герой — демон Коул, да и сниматься в «Зачарованных» прикольно. Люблю работать с женщинами, особенно такими хорошенькими, как ведьмочки Холливелл, — шутил актер.

Пока на съемочной площадке Джулиан играл в любовь с героиней Фиби, в реальной жизни Макмэхон тоже влюбился в одну из сестер Холливелл, Прю, а точнее в актрису Шеннен Доэрти.

Источник: julianmcmahonofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Она фантастическая женщина! Страстная, добрая, честная… Я ее боготворю и схожу с ума от нападок на мою любимую, — признавался актер.

На момент знакомства с Шеннен Джулиан уже был второй раз женат. Первый его брак, с сестрой Кайли Миноуг, продлился лишь несколько месяцев, а второй, с актрисой Брук Бёрнс, казалось, был эталоном. Счастливая пара, у которой подрастает маленькая дочка Мэдисон. В 2002 году оказалось, что за красивой картинкой скрывается непонимание и ни о какой любви уже давно нет и речи. По словам Джулиана, развод проходил непросто, и актеру пришлось потратить немало сил, чтобы отсудить у жены право опеки.

Дочери Джулиана, Мэдисон, 25 лет, и она преподает йогу в Майами Источник: julianmcmahonofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отношения с Шеннен у Джулиана также не продлились долго, и вместе с тем, как актриса покинула проект, ушли и их чувства.

После участия в «Зачарованных» Джулиан не страдал от недостатка работы, он регулярно появлялся в фильмах и сериалах, в том числе во вселенной Марвел. В 2014 году актер женился в третий раз, на модели и мисс Австралия — 1994 Келли Паньягуа, с которой был в отношениях 11 лет. Со своей любимой он прожил до самой своей смерти в 2025 году. Джулиан скончался от рака.

Источник: julianmcmahonofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно ушел из жизни на этой неделе после отважной борьбы с раком. Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней, — написала в социальных сетях Келли.

Алисса Милано

Путь Алиссы в кино начался очень рано, уже в 11 лет она снималась со Шварценеггером и участвовала в успешном ситкоме «Кто здесь босс?», в России выходил аналог, известный как «Кто в доме хозяин?» (12+). Но это всё была карьера Алиссы-ребенка, а прорыв во взрослом возрасте случился с роли Фиби Холливелл.

Работа на съемочной площадке для Милано не проходила без постоянных конфликтов. С первых дней съемок у нее начались напряженные отношения с Шеннен Доэрти, исполнявшей роль Прю. Споры возникали из-за разницы в гонорарах и скандального характера Доэрти, которая позволяла себе опаздывать на съемки.

После съемок Алисса Милано и Джулиан Макмэхон продолжали поддерживать дружеские отношения Источник: milano_alyssa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Знаете, я могу взять на себя ответственность за большую часть напряжения, которое было между нами на съемках. Я думаю, что большая часть нашей вражды возникла из-за ощущения, что я участвую в соревновании, а не из-за сестринства, о котором так много говорилось в шоу, — рассказала актриса.

Ревность добавляла масла в огонь. На тот момент Милано встречалась с Брайаном Краузе, игравшим хранителя Лео. Актриса не всегда могла отразить, когда между ним и старшей сестрой нежность только на экране, а когда в жизни. Противостояние закончилось, только когда Шеннен уволили из проекта.

Как впоследствии рассказывала Алисса в одном из своих подкастов, она помирилась с Шеннен после известия о том, что у той рак молочной железы. В 2024 году, когда актриса умерла, Милано написала большой пост сочувствия об уходе «экранной сестры».

— Ни для кого не секрет, что у нас с Шэннен были сложные отношения, но в глубине души я глубоко уважала ее и восхищалась ею, — поделилась тогда Милано. — Она была талантливой актрисой, которую многие любили, и без нее мир стал меньше.

Источник: milano_alyssa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отношения с Брайаном у Алиссы не шли дальше служебного романа и скорее помогли восстановиться ей после развода. До участия в сериале она была замужем за музыкантом Синджаном Тейтом. Только спустя много лет актриса призналась, что в браке сделала два аборта.

— Это был мой выбор. Нужно созреть для того, чтобы воспитывать ребенка, а в 20 лет я не знала, как это делать, — поделилась актриса.

Счастливой женой и мамой Алисса почувствовала себя только во втором браке со спортивным агентом Дэвидом Баглиари. Они поженились в 2009 году, в 2011-м у них появился сын Майло, а через три года — дочь Элизабелла.

Источник: milano_alyssa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Алисса редко появляется на экране. Сейчас она посвящает себя благотворительности, ведет шоу и защищает права женщин в США.

Холли Мари Комбс

Восемь сезонов Холли Мари Комбс спасала мир в роли Пайпер, а в пятом сезоне актриса присоединилась к числу продюсеров проекта и осталась в этом статусе до самой последней серии.

До съемок Холли была замужем, и конец первой истории любви был совсем не радужным. После развода Комбс увлеклась запрещенными веществами, и только быстрое вмешательство близких помогло ей не погрязнуть в зависимости.

Источник: кадр из сериала «Зачарованные» (18+), реж. Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, студия Spelling Television, 1998 год

На съемках сериала Холли встретила новую любовь после развода. В 2004-м она вышла замуж за художника по свету Дэвида Донохо, и у них появилось трое детей. Но семейная жизнь не сложилась, и в 2011 году Холли подала на развод, кратко объяснив: «Я разочаровалась в браке».

Источник: thehmc / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спустя четыре года Холли встретила ресторатора Майка Райана, который вернул ей веру в любовь. В 2019-м пара тихо поженилась в кругу самых близких друзей и родственников.

— Сейчас я намерена быть с ним рядом как минимум лет пятьдесят, — прокомментировала свой третий брак Холли.

Источник: thehmc / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За двадцать лет в фильмографии Комбс так и не появился проект, который мог бы переплюнуть «Зачарованных». Сейчас большую часть сил актриса отдает семейной жизни, ведению подкастов с другими актерами сериала, а также благотворительности.

Роуз Макгоуэн

Пейдж из «Зачарованных», кажется, прожила несколько жизней в одной. До десяти лет она жила в секте, а в 14 оказалась в наркологической клинике по доносу бойфренда матери. Сама актриса уверяла, что проблем с веществами у нее не было, а год в лечебнице она провела по ошибке. Сбежав оттуда, она не вернулась домой, а отправилась жить к бабушке, а после покорять киноиндустрию.

Источник: rosemcgowan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После съемок в независимых картинах Роуз получила роль Пейдж в культовых «Зачарованных», заменив старшую сестру Прю. Сериал стал ее прорывом, и всё указывало, что теперь-то всё будет хорошо, но личная жизнь была полна «черных полос». В 2001 году у Роуз завязались отношения с Мэрилином Мэнсоном. Она полностью погрузилась в них. Чтобы соответствовать его образу, актриса выбирала провокационные наряды, но при этом оставалась лишь тенью певца, постепенно теряя себя.

— Когда я встречалась с Мэрилином Мэнсоном, часто звучало «ты его муза», и для меня это звучало как интеллектуальная собственность, но это как будто ты сидишь и смотришь в окно на кого-то, кто создает свое искусство, потому что ты так вдохновляешь его, но на самом деле это не так, — объясняла позже Роуз.

Через три года Роуз устала быть приложением к кому-то и спасать Мэрилина, который тогда начал употреблять наркотики. Она не смогла этого вынести и рассталась с артистом. Позже у Роуз завязались отношения с Робертом Родригесом. Режиссер увидел в ней сильную женщину и даже снял ее в своем фильме «Планета страха» (18+), где она, вооруженная ружьем вместо ноги, спасается от зомби. Однако и в этих отношениях Роуз оставалась лишь музой, а режиссер так и не решился на большее.

В 2007 году на Роуз свалились новые испытания. Она пережила автоаварию, во время которой стекла очков сильно повредили ее веки. Актрисе пришлось пережить несколько пластических операций и мучительный период восстановления, но вернуть прежние черты лица до конца так и не получилось.

Источник: rosemcgowan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2017 году выяснилось, что беды Роуз не ограничивались ее рассказами. Актриса долгие годы скрывала неприятную тайну из прошлого, о которой боялась говорить. В своих мемуарах она призналась, что в начале карьеры столкнулась с домогательствами и насилием со стороны Харви Вайнштейна. Роуз боялась, что влиятельный продюсер отомстит, если она кому-нибудь расскажет, и это разрушит ее карьеру. Ее заявление вызвало волну признаний от других актрис.

— Он украл наши карьеры, украл наши жизни, украл нашу репутацию. Он украл, как моя семья относилась ко мне, как мужчины относятся ко мне сейчас, он украл всё это, — заявила она.

Источник: rosemcgowan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После откровения Роуз ее практически перестали звать сниматься. Кроме этого, пошли разговоры, что у нее появилась наркотическая зависимость, которую сама актриса отрицает и называет клеветой со стороны помощников Вайнштейна.

Брайан Краузе

Впервые к Брайану Краузе пришла популярность после съемок с 15-летней Милой Йовович в фильме «Возвращение в голубую лагуну» (18+) в 1991 году. После этого несколько лет Брайан не сверкал на экранах, но вернулся и на восемь лет закрепился в образе ангела-хранителя в «Зачарованных».

Источник: кадр из фильма «Возвращение в Голубую лагуну» (18+), реж. Уильям А. Грэм, Columbia Pictures и Price Entertainment, 1991 год

Несмотря на первоначальную задумку, что его герой Лео всегда будет на вторых, а то и третьих планах, уже ко второму сезону Брайан появлялся в каждой серии, а некоторые сюжетные линии были полностью посвящены ему.

Источник: braiankruause / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После съемок былая популярность Брайана пошла на спад. Ему предлагали роли лишь в малобюджетных ужастиках, отчего Краузе всё больше стал замыкаться в себе и глушить разочарование алкоголем. В какой-то момент зависимость дошла до крайней стадии, и в 2010 году актер устроил дебош в одном из аэропортов. После этого случая Брайан всё же взял себя в руки и отказался от пагубной привычки, но звездные роли к нему так и не пришли.

Источник: braiankruause / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас актер снимается в эпизодических ролях и ведет подкасты. В 90-е годы он женился на фотомодели Бет Брюс, у них родился сын Джеймен. Спустя пару лет после пополнения в семье союз распался, после этого актер больше не связывал себя узами брака.

Кейли Куоко

Карьере Кейли после съемок в «Зачарованных» остается только завидовать. В 2007 году Кейли получила главную роль Пенни в ситкоме «Теория большого взрыва» (18+), по которой актрису сейчас и узнают.

Источник: кадр из сериала «Теория большого взрыва» (18+), реж. Марк Сендроуски, Warner Bros. Television, 2007 год

Куоко снималась 12 лет, и к концу проекта ее гонорар за один эпизод достигал порядка одного миллиона долларов. В 2017 году проект закрылся, но Кейли не застряла в одном образе, она продолжает сниматься в главных ролях в проектах HBO и Netflix.

В 2013 году, спустя всего пару месяцев после знакомства, Куоко вышла замуж за теннисиста Райана Свитинга, но брак продержался только два года, после чего Кейли подала на развод, сказав лишь, что мужчина ее мечты показал совсем другое лицо после того, как они расписались.

— В первый раз я вышла замуж за человека, который полностью изменился. Человек, с которым я в итоге оказалась, был совсем не тем, с кем я познакомилась изначально, — разочарованно признавала Куоко.

После развода муж требовал от Кейли алименты в несколько десятков тысяч долларов. Детей у пары не было, всё имущество разделено согласно брачному договору, но Райан посчитал, что Куоко обязана выплатить ему ущерб за то, что ее доход во много раз превышает его. К этому он добавлял расходы на юриста и все издержки, которые в его представлении тоже должна была оплатить бывшая возлюбленная. Куоко идти на поводу мужа отказалась, а решение суда осталось в ее пользу.

Источник: kaleycuoco / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После развода Кейли начала новую жизнь. Она сделала пластику груди, начала активно заниматься спортом, в том числе верховой ездой. Во время одного из занятий она познакомилась с жокеем и сыном миллиардера Карлом Куком, который в 2017 году сделал ей предложение. Второй брак также не оказался вечным, и в 2022 году Кейли объявила о разводе.

Как и в первый раз, актриса предпочитает не рассказывать о причинах расставания, но уже в том же году Кейли призналась, что ее сердце снова занято, на этот раз актером Томом Пелфри, от которого актриса в 2023 году родила дочку.

Источник: kaleycuoco / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Новый свет наших жизней! Мы невероятно счастливы и рады, это просто маленькое чудо. Спасибо всем докторам, медсестрам, родным и друзьям, которые так сильно помогали нам последние несколько дней. Мы невероятно вдохновлены! — поделилась со своими подписчиками актриса.