«Огурцы и подарки от зрителей для меня важнее». Андрей Малахов забрал три статуэтки на премии ТЭФИ-2025

В Москве вручили призы за лучшие телевизионные проекты 2025 года Источник: Арина Бородина / Telegram, Dokukin / Telegram











Накануне в Москве прошла церемония награждения победителей главной телевизионной премии России — ТЭФИ-2025. Триумфатором этого года стал телеведущий Андрей Малахов — он забрал сразу три статуэтки.

ТЭФИ — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденная фондом «Академия российского телевидения» 21 октября 1994 года.

Малахов забрал награду в номинации «Развлекательное ток-шоу» за программу «Малахов» (16+) на «Россия-1», а также «Развлекательное ток-шоу выходного дня» за передачу «Песни от всей души» (12+), куда приезжают самородки из регионов. Еще одну статуэтку звезда экранов получил как «Лучший ведущий развлекательного ток-шоу» за программу «Привет, Андрей!» (12+).

Со сцены ведущий отметил вклад телевизионной команды и поблагодарил зрителей за многолетнюю любовь.

«Эта награда принадлежит им [команде], — сказал Малахов. — Они создают ведущего и делают звезду. Поверьте, 30 лет назад я мечтал об этих статуэтках, но сейчас…»

Сейчас огурцы и подарки, которые мне привозят зрители, для меня гораздо важнее и ценнее, чем статуэтка. Простите, академики! Андрей Малахов телеведущий

«Я желаю всем вам такой же огромной зрительской любви, которую мы испытываем, когда видим людей, которые встречают нас на улицах городов», — завершил свою речь триумфатор.

Источник: Андрей Малахов / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Награждение прошло на новой сцене Большого театра. Первые две награды ведущему вручали легендарные артисты балета: заслуженный артист России, премьер Большого театра Владислав Лантратов, а также народная артистка СССР Людмила Семеняка.

О других победителях премии ТЭФИ-2025 мы рассказывали в отдельном материале.