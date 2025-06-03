«Гены пальцем не раздавишь»: куда пропал Вадим Галыгин и чем он сейчас занимается

Раньше Вадим играл в КВН, а теперь занимает почетное место в жюри Источник: Вадим Галыгин / Vk.com











Буквально накануне стало известно, что Вадим Галыгин стал дедушкой, и тут мы в очередной раз поняли, что время летит как-то слишком неумолимо. А еще поймали себя на мысли, что давно не слышали ничего о юмористе, который раньше развлекал людей из каждого утюга. Чем он сейчас занимается, куда пропал и увидим ли мы его еще на экранах?

«Гены пальцем не раздавишь»

Вадим — уроженец белорусского города Борисов. В школьные годы мерил мир компасом спортивного ориентирования, увлекался баскетболом и туристическими походами. Учился легко, но при этом был хулиганом. Мечтал стать хирургом и даже прочел от корки до корки Большую медицинскую энциклопедию. Но из-за плохого поведения на подготовительных курсах путь в медицинское училище ему был заказан. Тогда Вадим решил пойти по стопам отца и стал военным, потому что считает по сей день, что быть офицером — круто.

Возможно, он и мечтал о большой карьере артиллериста, но все карты спутал КВН. Им Вадим начал увлекаться еще будучи курсантом военного училища, хотя юмор в его жизни присутствовал с самого детства. Как сказал Вадим в одном из последних интервью: «Гены пальцем не раздавишь».

— Я вырос в среде очень юморной и веселой. В нашей семье всегда шутили, балагурили. Я с малых лет слышал анекдоты всякие неадаптированные и частушки на разных языках, — делился Вадим в интервью изданию «7 дней». — И понял, что в этом на самом деле и заключается богатство языка. Сам всегда шутил, на ходу сочинял, песни писал, стишки, играл на гармошке.

В КВН Галыгин попал по приказу руководства военного училища. Нужно было развивать самодеятельность. Тогда он в первый раз выступил на сцене с юмористическим номером. Смешного парня заметили старшекурсники. И понеслось.

Вадим искренне хотел связать свою жизнь с военным делом Источник: Вадим Галыгин / Vk.com











— Самое главное, чем мне нравился КВН, — это то, что я придумал всё сам. Не прочитал произведение, выучил чей-то текст и пришел рассказал людям. Для меня всегда кайф в сочетании именно авторства и актерства. То есть я сочинил шутку, придумал номер, вышел, показал зрителям и тогда — это мое, — поделился Вадим.

Параллельно со службой и игрой в КВН Галыгин успевал подрабатывать на радио и телевидении. В одной из программ он переделывал русские слова на польский манер. Из-за этого даже стал объектом международного скандала: польское правительство объявило его «персоной нон грата». После увольнения в запас продолжил заниматься юмором.

— Я наращивал объемы своей популярности, и в результате команда Белорусского государственного университета пригласила меня в свои ряды. Я согласился и в ее составе стал чемпионом Международного союза КВН, — вспоминает Галыгин. — А ребята из этой команды уже начинали делать первые шаги в создании всяких телесериалов и программ. В то время я познакомился со всеми именитыми кавээнщиками, продюсерами, как раз шло становление молодого коммерческого телевидения в России. Стало появляться понятие «формата» и целевой аудитории.

Вадим выходил на сцену в разных образах Источник: Вадим Галыгин / Vk.com











Галыгин часто бывал в Москве, сочинял тексты для кавээнщиков за деньги и наконец решился переехать окончательно. Столица не встретила комика с распростертыми объятиями. Первое время он жил в съемной квартире без мебели и телевизора. Работа то была, то нет. Но постепенно всё выровнялось. Появились заказы на сценарии, а потом случился Comedy Club (18+).

«Меня звали злобным сусликом и глистой в скафандре»

Вадим был одним из создателей Comedy Club Источник: Вадим Галыгин / Vk.com











По-настоящему народная популярность пришла к Галыгину в 2005 году, когда он вместе с друзьями создал Comedy Club, подобного формата в России тогда не было. По сей день стоит лишь упомянуть имя Вадима Галыгина, как в памяти всплывает легендарное прозвище — Рэмбо, которым его представляли.

— Нам нужно было друг друга как-то объявлять. И мы придумали, что каждый раз будем делать это по-новому. Стали называть Гарика Харламова Бульдогом, Пашу Волю — Снежком. А я был и Шваброй в кроссовках, и Злобным Сусликом из Белоруссии, и чуть ли не Глистой в скафандре. А Рэмбо… Я действительно, наверное, Рэмбо. Дайте мне расческу и я вырежу деревню! — иронизировал Галыгин в интервью «КП». — Я, прежде всего, военный. Поэтому мне, в общем-то, близок этот персонаж. Был в этом прозвище, конечно, элемент стеба. Если иметь в виду мою конституцию и внешний вид.

По словам Галыгина, изначально Comedy Club задумывался как клубный, а не телевизионный проект. Резиденты ездили по увеселительным заведениям, выступали там практически за копейки или даже бесплатно. Никто не думал, что затея выстрелит. Но уже после выхода первого выпуска шоу на ТНТ парни проснулись знаменитыми.

Образ безумного археолога, живущего в своем собственном причудливом мире, и его трепетное отношение к скромному суслику сделали Галыгина одним из самых ярких и обожаемых резидентов культового проекта. Его шутки разлетались на цитаты.

Галыгин сам писал и выступал с монологами Источник: Вадим Галыгин / Vk.com











— Люди сходили с ума, вся Москва собиралась. Это было событие города. Туда ехали люди из разных отраслей, скупали столы… бизнесмены, спортсмены, модели, кто угодно. Все там встречались, цензуры не было. Самое главное — смешно или не смешно, — рассказывает Галыгин.

Галыгин выступал и с монологами, и в дуэтах Источник: фрагмент программы Comedy Club, ТНТ

Через несколько лет Галыгин ушел из Comedy Club и с канала ТНТ. Ходили разговоры о разногласиях в рядах резидентов. Но подтверждения эта информация так и не получила. А спустя время Галыгин и вовсе развеял слухи, признавшись, что просто выгорел и решил идти дальше свей дорогой.

— Я тогда ушел только из телеверсии программы, то есть перестал сниматься. А во всем остальном мы с ребятами были вместе. Никакой ссоры не было, просто мне пришлось высвободить время для других новых проектов, — рассказывал Галыгин.

«Мне абсолютно не стыдно за наш фильм»

Выступая на сцене КВН и Comedy Club, Галыгин мечтал о кино Источник: Вадим Галыгин / Vk.com











После ухода из Comedy Club Галыгин начал работать над новыми проектами, но на экранах телевизоров стал появляться значительно реже. Он с головой ушел в продюсирование, став соучредителем компании Ego Production, писал сценарии и снимал кино, о котором давно мечтал. Одним из его детищ стал комедийный фильм «Очень русский детектив» (16+), где сам актер сыграл роль патологоанатома.

— Сценарий мы писали ежедневно у меня дома. Было весело. Каждое утро начиналось, как в «Дне сурка» (12+). Раздавался звонок в дверь, я точно знал, кто это пришел, открывал, мы (Таир Мамедов, Кирилл Ситников и Тимур Хван. — Прим. ред.) садились и писали, — рассказывал Вадим в интервью Городским медиа. — Что касается сюжетных линий, то мы решили посмотреть на запутанные истории, свойственные жанру детектива и триллера. Постепенно и получился фильм о судьбе человека — простого американского копа, его напарника. Так работа двигалась, пока не получился полный сценарий.

Однако фильм Галыгина, несмотря на участие такой звезды, как Юрий Стоянов, с треском провалился в прокате. Шоумен объяснил неудачу несколькими причинами.

Галыгин сам снимал кино и играл как актер во многих проектах Источник: Вадим Галыгин / Vk.com











— Мы попали тогда в такой замес — на осенних школьных каникулах все посмотрели в кинотеатрах очередную «бондиану», какие-то другие мировые проекты. Крупные игроки, чтобы не рисковать, даже перенесли премьеру очередного «Гарри Поттера». Мы-то обрадовались и встали в эту дату, даже не подумав. Плюс встали в шлейф картины, которую выпустил «Камеди клаб продакшен» («Самый лучший фильм» (16+). — Прим. ред.). Я катался со своей картиной по городам-миллионникам, и меня спрашивали: «Ваш фильм такое же г…но, как „Самый лучший фильм“?» Я отвечал: «Это другое г…о. Посмотрите, пожалуйста», — объяснил продюсер. — «Очень русский детектив» действительно не собрал. Но мне абсолютно не стыдно за наш фильм.

Галыгин продолжил работать как продюсер и сценарист, играл мелкие и не очень роли в кино, при этом пробовал себя и в других амплуа — был судьей в шоу «Слава богу, ты пришел!» (16+) на СТС, участником проекта «Две звезды» (0+) на Первом канале, ведущим премии «Муз-ТВ», программы «Анекдот-шоу» (16+) на РЕН ТВ и даже знатоком в «Что? Где? Когда?» (12+), а еще долгое время — лицом сети магазинов «Эльдорадо».

Неоднократно Галыгин был в рядах знатоков в «Что? Где? Когда?» Источник: Вадим Галыгин / Vk.com











Пытался Галыгин ворваться и на эстраду. Пел в дуэте с «Отпетыми мошенниками», написал хит для Сосо Павлиашвили. Еще одна профессия, которую освоил шоумен, — актер дубляжа. Галыгин озвучивал одноглазого агрессивного хорька Бака в мультике «Ледниковый период» (0+).

«Я всё еще пишу от руки, я старовер»

В последние несколько лет Галыгин плотно закрепился на Первом канале. В 2022 году Константин Эрнст предложил ему стать ведущим музыкального шоу «Фантастика» (12+). В эфире проекта 12 анимированных двойников звезд соревнуются между собой. Аватары повторяют мимику, пластику и жесты участников.

— Это один из самых неожиданных для меня моментов на телевидении. Это и дорогое шоу, и одно из самых технологичных. Безумно тяжело вести эту программу. Вернее, не тяжело, а сложно в том плане, что зрители и жюри видят хотя бы что-то, я не вижу ничего, я разговариваю с воздухом в этот момент, — описал ситуацию Галыгин.

В шоу «Фантастика» Вадим разговаривает с воздухом Источник: Вадим Галыгин / Vk.com











Также юморист регулярно появляется в жюри КВН, иногда даже в качестве ведущего. Несколько лет ведет подкаст «Анекдоты» в журнале «Подкаст. Лаб» (16+) на Первом канале.

— Желание творить есть. Сейчас время дает настолько технологические возможности, что становится страшно. Либо ты должен вступить в противоборство с искусственным интеллектом и сражаться с тем, что сейчас все делают, либо победит ортодоксальная направленность — как раньше — ночью с перышком сидеть. Я всё еще пишу от руки, не печатаю на компьютере, я старовер. У меня огромное количество исписанных тетрадей, но для меня это определенный ритуал. Сажусь и пишу, пишу, пишу.

«Живу в настоящей белорусской деревне»

Больше 20 лет Галыгин живет на две страны. По словам комика, он одинаково любит Россию и Белоруссию, куда обычно уезжает с семьей на лето. Шоумен счастлив в браке с бывшей солисткой группы «Топлес» Ольгой Вайнилович. Это третья жена шоумена. От первого брака у него есть взрослая дочь Таисия, от третьего — два сына: Вадим и Иван. В Белоруссии у семьи есть домик у озера, иногда московские друзья-юмористы приезжают в гости и они вместе отправляются по старинным городам.

Пара вместе уже больше 15 лет и воспитывает двух сыновей Источник: Вадим Галыгин / Vk.com











— Я за многое благодарен Москве. Ведь именно в России я состоялся как шоумен, продюсер, актер. В разное время я объехал массу красивых мест, — рассказывал Вадим в интервью изданию «СтоЛИЧНОСТИ». — Белоруссия — это моя Родина. Прекраснейшая страна на свете. Поэтому я туда эмоционально тянусь в любое свободное время. Но живу в настоящей белорусской деревне, рядом лес, озеро. Каждый вечер можно увидеть какое-нибудь животное: лисы, зайцы, лоси, косули. Аисты кружат над деревней, куропатки летают. Зайцы иногда прибегают во двор под фонари подраться. Лес прямо за забором дома. Как только выдается свободная минутка, стараюсь бывать на природе.

На этом увлечения шоумена не заканчиваются. Много лет он играет за артистическую сборную Белоруссии по футболу «Арт-Старс». А в последние годы серьезно увлекся гонками.

Гонками Галыгин увлекся несколько лет назад Источник: Вадим Галыгин / Vk.com











Вместе с соратниками Галыгин за несколько месяцев создал команду by motorsport (где by — это Баба-яга) по дрифту.