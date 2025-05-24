Числа выбирала сама: жительница Ярославля потратилась на лотерейные билеты, чтобы сорвать куш

Сколько денег можно выиграть в лотерею Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Наступила двенадцатая неделя лотерейного эксперимента 76.RU. Каждые семь дней мы покупаем билеты, чтобы проверить, удастся ли выиграть хоть какую-то сумму.

Не изменяя традициям, мы покупаем билеты «Столото» и «Национальной лотереи».

В этот раз приобрели «Большую восьмерку» от «Национальной лотереи». По условиям розыгрыша нужно выбрать восемь чисел в первом игровом поле и одно во втором. Такой билет стоил 250 рублей. К сожалению, мы остались без выигрыша.

В «Столото» купили билет «Охота» за 150 рублей. У нас совпало всего одно число из выбранных восьми в двух полях, а потому, выигрыш получить не удалось.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.