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Числа выбирала сама: жительница Ярославля потратилась на лотерейные билеты, чтобы сорвать куш

Удалось ли что-то выиграть журналистке 76.RU

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7 комментариев
Сколько денег можно выиграть в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько денег можно выиграть в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько денег можно выиграть в лотерею

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Наступила двенадцатая неделя лотерейного эксперимента 76.RU. Каждые семь дней мы покупаем билеты, чтобы проверить, удастся ли выиграть хоть какую-то сумму.

Не изменяя традициям, мы покупаем билеты «Столото» и «Национальной лотереи».

В этот раз приобрели «Большую восьмерку» от «Национальной лотереи». По условиям розыгрыша нужно выбрать восемь чисел в первом игровом поле и одно во втором. Такой билет стоил 250 рублей. К сожалению, мы остались без выигрыша.

В «Столото» купили билет «Охота» за 150 рублей. У нас совпало всего одно число из выбранных восьми в двух полях, а потому, выигрыш получить не удалось.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

В итоге, в этот раз мы ушли в минус на 400 рублей, не выиграв ничего. По общим подсчетам за двенадцать недель эксперимента редакция 76.RU потратила на билеты 3980 рублей. А выиграть удалось лишь 500 рублей.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Лотерейный билет Эксперимент Денежный приз
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Комментарии
7
Гость
3 часа
Лохотрон
Гость
2 часа
У армян выиграть невозможно!
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