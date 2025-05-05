Сергей Лазарев разрыдался на спецвыпуске «Маски». Кто довел его до слез

Как бы Лазарев ни делал хитрый прищур и ни задавал каверзные вопросы, маски до последнего не давали себя раскрыть Источник: Маска / Vk.com











В честь дня рождения Сергея Лазарева создатели шоу «Маска» (12+) продлили шестой сезон и выпустили спецвыпуск, посвященный творчеству певца. Восемь участников из близкого окружения артиста вышли на сцену в новых костюмах, чтобы спеть его песни.

Лазарев знает, каково это — выступать в маске. В четвертом сезоне он был в образе Скорпиона. В роли же судьи он чувствовал себя неуверенно, особенно вначале, когда был единственным членом жюри.

Певец сомневался, точно ли в костюме не его дети Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











В первой маске Lazerboy певец сразу узнал невысокую женщину, но на этом всё остановилось. После того как артистка покрутилась, Лазарев сделал для себя еще одну пометку.

— Все-таки и грудь там хорошая, — уточнил певец.

Как Лазарев ни пытался рассматривать маску со всех сторон, он так и не смог угадать, кто находится внутри, думая, что это Анита Цой или Ани Лорак.

— Серень, я очень тебя люблю, ты знаешь, что мы с тобой дружим уже больше 20 лет. Я тебя обожаю как человека, как профессионала, как друга, как моего родственника, можно сказать. Я тебя уважаю, боготворю, люблю. Извини, что испортила твой вечер с самого начала, — со смехом сняла маску Лера Кудрявцева.

Кудрявцева согласилась участвовать только ради своего старого друга Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Певец не подозревал о планах своей близкой подруги. Ведь всего за несколько часов до выступления она опубликовала сторис, где сообщила, что участвует в другом мероприятии.

— Как я мог не догадаться? Я же знаю эти бедра, — был в шоке Лазарев.

Следующими на сцену вышли сразу два артиста в костюме собак певца — Дейзи и Лиса.

Участники так прониклись своими ролями, что Лазарев заметил: они даже ругаются как его домашние животные Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Милая перебранка между участниками и нежный номер под песню «Так красиво» натолкнули Лазарева на мысль, что в костюмах могут быть Юлия Ковальчук с Алексеем Чумаковым или Марк Тишман и Юля Паршута. Обе версии оказались неверными, а в костюмах были Влад Топалов и Регина Тодоренко.

Участники вспомнили, что когда-то Топалов и Лазарев также выступали дуэтом в группе Smash!! Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Следующая маска, Шепот, привлекла внимание огромными губами. Певец задумался и вспомнил Машу Распутину и Машу Малиновскую. Когда участник исполнил песню «Сдавайся» и виртуозно сыграл на барабанах, Лазарев понял свою ошибку и узнал Клаву Коку.

После первых нот Лазарев думал, что в костюме Диана Арбенина, он никогда еще так не ошибался Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Больше всего Сергею понравился костюм Малинки. На роль миниатюрной участницы с осиной талией певец предложил больше всего вариантов — Татьяна Куртукова, Наташа Королева, Севиль и близкая подруга певца Ани Лорак, которая и оказалась в костюме.

Ани Лорак и Сергей Лазарев ждали с самого начала выпуска, поэтому, когда дело дошло до Малинки, он вспомнил обо всех, кроме нее Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Сергей Лазарев и другие участники шоу долго не могли угадать, кто скрывается за маской Океана. Подсказки тоже не помогали, но намекнули, что это фанат, который впервые вживую видит Лазарева.

В таком костюме Бузова смело может петь «Твои слова — водица» Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











— Сереж, ну кто у нас немного тупенький? — начала рассуждать Кудрявцева.

У Океана оказалось не отнять чувства юмора. Маска честно ответила, что не учила песню, ведь она выступает в костюме, чем насмешила Лазарева вместе с коллегами жюри, и тут же помогла себя раскрыть. В образе Океана оказалась Ольга Бузова.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Самой последней вышла маска Ангела. Певец сначала отнесся к участнику с юмором. Он даже пошутил, что внутри может оказаться Николай Басков, который слишком буквально понял слова «золотая чаша». После того как маска спела песню «Шепотом», певцу было уже не до шуток. Со слезами на глазах он повторял: «Ребята, это же моя мама! Я не могу не узнать маму».

Участник на один выпуск стал Ангелом не только для Лазарева, но и для всех масок Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Сердце певца не подвело, под маской действительно оказался его главный Ангел — мама, Валентина Викторовна. От такой кульминации не смогли сдержать чувств не только Лазарев, но и Лера Кудрявцева.

Пока Лазарев плакал за судейским креслом, его мама не могла сдержать эмоций на сцене Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год









