Сергей Лазарев разрыдался на спецвыпуске «Маски». Кто довел его до слез

В честь дня рождения Сергея Лазарева создатели шоу «Маска» (12+) продлили шестой сезон и выпустили спецвыпуск, посвященный творчеству певца. Восемь участников из близкого окружения артиста вышли на сцену в новых костюмах, чтобы спеть его песни.
Лазарев знает, каково это — выступать в маске. В четвертом сезоне он был в образе Скорпиона. В роли же судьи он чувствовал себя неуверенно, особенно вначале, когда был единственным членом жюри.
В первой маске Lazerboy певец сразу узнал невысокую женщину, но на этом всё остановилось. После того как артистка покрутилась, Лазарев сделал для себя еще одну пометку.
— Все-таки и грудь там хорошая, — уточнил певец.
Как Лазарев ни пытался рассматривать маску со всех сторон, он так и не смог угадать, кто находится внутри, думая, что это Анита Цой или Ани Лорак.
— Серень, я очень тебя люблю, ты знаешь, что мы с тобой дружим уже больше 20 лет. Я тебя обожаю как человека, как профессионала, как друга, как моего родственника, можно сказать. Я тебя уважаю, боготворю, люблю. Извини, что испортила твой вечер с самого начала, — со смехом сняла маску Лера Кудрявцева.
Певец не подозревал о планах своей близкой подруги. Ведь всего за несколько часов до выступления она опубликовала сторис, где сообщила, что участвует в другом мероприятии.
— Как я мог не догадаться? Я же знаю эти бедра, — был в шоке Лазарев.
Следующими на сцену вышли сразу два артиста в костюме собак певца — Дейзи и Лиса.
Милая перебранка между участниками и нежный номер под песню «Так красиво» натолкнули Лазарева на мысль, что в костюмах могут быть Юлия Ковальчук с Алексеем Чумаковым или Марк Тишман и Юля Паршута. Обе версии оказались неверными, а в костюмах были Влад Топалов и Регина Тодоренко.
Следующая маска, Шепот, привлекла внимание огромными губами. Певец задумался и вспомнил Машу Распутину и Машу Малиновскую. Когда участник исполнил песню «Сдавайся» и виртуозно сыграл на барабанах, Лазарев понял свою ошибку и узнал Клаву Коку.
Больше всего Сергею понравился костюм Малинки. На роль миниатюрной участницы с осиной талией певец предложил больше всего вариантов — Татьяна Куртукова, Наташа Королева, Севиль и близкая подруга певца Ани Лорак, которая и оказалась в костюме.
Сергей Лазарев и другие участники шоу долго не могли угадать, кто скрывается за маской Океана. Подсказки тоже не помогали, но намекнули, что это фанат, который впервые вживую видит Лазарева.
— Сереж, ну кто у нас немного тупенький? — начала рассуждать Кудрявцева.
У Океана оказалось не отнять чувства юмора. Маска честно ответила, что не учила песню, ведь она выступает в костюме, чем насмешила Лазарева вместе с коллегами жюри, и тут же помогла себя раскрыть. В образе Океана оказалась Ольга Бузова.
Самой последней вышла маска Ангела. Певец сначала отнесся к участнику с юмором. Он даже пошутил, что внутри может оказаться Николай Басков, который слишком буквально понял слова «золотая чаша». После того как маска спела песню «Шепотом», певцу было уже не до шуток. Со слезами на глазах он повторял: «Ребята, это же моя мама! Я не могу не узнать маму».
Сердце певца не подвело, под маской действительно оказался его главный Ангел — мама, Валентина Викторовна. От такой кульминации не смогли сдержать чувств не только Лазарев, но и Лера Кудрявцева.
— Валентина Викторовна, я думаю, что вы, конечно, гордитесь своим сыном. Я тоже хотела бы спасибо сказать вообще от всей страны за вашего сына, за Сережу. Но если говорить о вас, что вы сегодня с нами вытворили… Во-первых, мы правда не знали, что вы так поете. Мы знаем, как тяжело в этих масках, там ни дышать невозможно, ни стоять невозможно… Какая песня! Как вы это спели! Просто на разрыв! Теть Валя, вы актриса! Вы такая классная! — со слезами на глазах поддержала ведущая.