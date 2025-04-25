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Развлечения тест Оптимист или пессимист? Ответьте на 15 вопросов и узнайте, как вы выглядите в глазах других

Оптимист или пессимист? Ответьте на 15 вопросов и узнайте, как вы выглядите в глазах других

Для чистоты эксперимента можете налить полстакана воды

5 292
3 комментария
Думаете, вы еще не перестали радоваться как дети? | Источник: Роман Данилкин / 63.RUДумаете, вы еще не перестали радоваться как дети? | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Думаете, вы еще не перестали радоваться как дети?

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Говорят, оптимиста от пессимиста можно отличить по простому вопросу: стакан наполовину полный или наполовину пустой. И есть еще критерии/тесты, которые помогут точно сказать, под каким углом человек смотрит на мир. Готовы узнать о себе — тогда ответьте на простые вопросы нашего теста, выберите утверждение, которое ближе всего вам.

ТЕСТПройден 1082 раза
1 / 15

Вам сделали комплимент, что подумаете?

  • Спасибо! Приятно слышать.

  • Может, просто вежливость.

  • Ой, это правда?

2 / 15

Вы увидели в соцсетях, как кто-то хорошо проводит время. Какие у вас мысли в этот момент?

  • Классно, надо тоже что-нибудь такое устроить.

  • Завидно, ну ладно.

  • У всех жизнь лучше, чем у меня.

3 / 15

Вы предложили помочь, а человек отказался. Ваша реакция:

  • Хорошо, значит, он справится самостоятельно.

  • Может, я нечаянно его обидел?

  • Я всем только мешаю.

4 / 15

А если у вас что-то не получилось с первого раза, как отреагируете?

  • Всё нормально — попробую еще.

  • Могло бы быть лучше.

  • У меня никогда не выйдет.

5 / 15

В магазине закончился нужный товар, в это время вы:

  • Не проблема, найду альтернативу.

  • Немного обидно.

  • Конечно, я пришел — и сразу всё раскупили.

6 / 15

Вы случайно пролили напиток на одежду в кафе. Ваши действия?

  • Сделаю вид, что так и задумано.

  • Постараюсь вывести пятно, чтобы не так бросалось в глаза.

  • Потороплюсь домой. День испорчен.

7 / 15

Вы опоздали на важную встречу. Как думаете почему?

  • Какая разница почему: кому надо, тот дождется.

  • Не повезло — день начался неудачно.

  • Очередное подтверждение — я ни на что не способен.

8 / 15

Позвонили друзья и сообщили, что совместные планы отменяются в последний момент. Ваши мысли?

  • Ну ладно, значит, у меня появилось свободное время!

  • Обидно, но понимаю: у всех дела.

  • Видимо, им со мной просто неинтересно.

9 / 15

Руководитель поручил вам новый проект. Как отнесетесь?

  • Отлично, новый вызов! Буду развиваться.

  • Посмотрим, что получится…

  • Надо хорошо подумать: скорее всего, опять что-то пойдет не так.

10 / 15

Вы случайно услышали, как кто-то грубо отозвался о вас за спиной.

  • Я не медаль — не всем должен нравиться.

  • Задело, но постараюсь не принимать близко к сердцу.

  • Возможно, я и правда плохой человек.

11 / 15

О чем вы чаще всего думаете, когда просыпаетесь?

  • Ура, за окном хорошая погода.

  • Снова на работу.

  • Опять не выспался.

12 / 15

Если вы проигрываете в настольную игру, как реагируете?

  • Придумываю, как можно выиграть в следующий раз.

  • Игра есть игра — кто-то должен проиграть.

  • Просто сегодня не мой день. Как и вчера.

13 / 15

Вы заблудились в незнакомом городе. Что будете делать?

  • Приключение! Заодно посмотрю что-то новое.

  • Надо было быть внимательнее, спрошу таксиста.

  • Конечно, как всегда, что-то пойдет не так, как я хотел.

14 / 15

Когда вы ссоритесь с человеком, который вам симпатичен, то…

  • Отношения не могут быть гладкими, зато узнаем друг друга получше.

  • Стесняюсь и стараюсь свести конфликт к минимуму.

  • Опасаюсь испортить отношения.

15 / 15

Какая поговорка вам нравится больше?

  • Куй железо, пока горячо.

  • Не повезло сегодня — повезет завтра.

  • Не всё то золото, что блестит.

Попробуйте также пройти наш быстрый тест на деменцию. Вам нужно лишь быстро найти лишнюю букву.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Тест Развлечения Психология Оптимизм Пессимизм Настроение Характер Личность
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Комментарии
3
Гость
21 апреля, 01:51
Ерунда!
Гость
21 апреля, 00:21
Где тест?
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