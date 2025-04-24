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Развлечения тест Быстрый тест на деменцию: найдите лишнюю букву за 10 секунд

Быстрый тест на деменцию: найдите лишнюю букву за 10 секунд

В идеале вы должны уложиться в обозначенное время

426
1 комментарий
Наш тест можно проходить и вдвоем&nbsp;— пусть он превратится в этакое соревнование | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНаш тест можно проходить и вдвоем&nbsp;— пусть он превратится в этакое соревнование | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Наш тест можно проходить и вдвоем — пусть он превратится в этакое соревнование

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Кто бы мог подумать, что один короткий тест может рассказать о вас больше, чем вы сами о себе знаете. Как раз один такой — перед вами. В нём вам предстоит посмотреть на картинку и найти в ней одну букву, которая отличается от всех остальных. Со стороны кажется, что это предельно просто, но имейте в виду: время ограничено — на всё про всё у вас есть 10 секунд. Это нужно для того, чтобы проверить, как шустро работает ваш мозг и насколько вы склонны к деменции.

Сначала посмотрите на эту картинку с сотней одинаковых букв. Среди них затесалась всего одна, отличающаяся от остальных. Засеките время и попробуйте ее найти.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Задания, подобные этому, часто используют для экспресс-оценки когнитивных способностей. Они помогают выяснить, насколько быстро способен ваш мозг переключаться, обрабатывать информацию и распознавать мелкие детали.

Конечно, ставить себе диагноз после прохождения теста преждевременно — этим должны заниматься специально обученные люди. Но проверить бодрость мозга никогда не помешает.

Что ж, самое время проверить, действительно ли вы нашли ту самую лишнюю букву.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

ТЕСТПройден 10 раз
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Сколько времени вам понадобилось, чтобы найти лишнюю букву?

  • До десяти секунд

  • До 30 секунд

  • До минуты

  • Больше минуты

  • Так и не удалось найти

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Развлечение Внимательность Деменция Здоровье
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Комментарии
1
Гость
1 час
Дожили. Уже в интернете идиотом обзывают!
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