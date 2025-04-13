Ярославна скупила лотерейные билеты, чтобы выиграть миллион. Сколько денег она получила — эксперимент

Сколько денег можно выиграть в лотерею Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пошла восьмая неделя лотерейного эксперимента 76.RU. Каждые семь дней мы покупаем билеты от «Столото» и «Национальной лотереи». Цель — проверить, получится ли выиграть крупную сумму. А заодно посчитать, сколько денег было потрачено.

В этот раз решили купить не два, а четыре билета. В киоске «Столото» в одном из торговых центров Ярославля приобрели «моменталки» лотереи «Узоры на льду». Суперприз составлял 3 миллиона рублей. Стоимость одного билета — 100 рублей.

В обоих билетах наши числа не совпали. Не удалось получить не то, что суперприз, а даже минимальный выигрыш в 100 рублей. Итог: минус 200 рублей.

Но надежда еще оставалась. В «Национальной лотерее» мы купили два билета «Лавина призов». Стоимость — по 100 рублей за каждый.

Но, видно, и здесь была не судьба. Оба билета оказались пустыми. А суперприз составлял 20 миллионов рублей. А мы были бы не против получить хотя бы 1/10 от этой суммы…

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.