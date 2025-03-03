«Анора» все-таки взяла статуэтку. В США вручают «Оскары» — следим за церемонией

3 марта в 03:00 по Москве стартует 97-я церемония вручения «Оскара». В этом году одну из статуэток может забрать российский актер Юра Борисов!

Ведущим нынешней церемонии стал комик и телеведущий Конан О'Брайен. Он впервые сыграет эту роль, а компанию ему составят Роберт Дауни-младший, Селена Гомез и другие актеры, оглашающие номинации.

Главными претендентами на «лучший фильм» Hollywood Reporter назвало «Анору» Шона Бейкера и «Бруталиста» Брэйди Корбе. При этом больше всего номинаций — 13 штук — не у них, а у мюзикла «Эмилия Перес» про наркобарона, решившего сменить пол и начать новую жизнь. Следом идут «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Бруталист» с 10 номинациями каждый, а также «Конклав» и «Боб Дилан: Никому не известный» — оба с восемью.