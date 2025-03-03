«Анора» все-таки взяла статуэтку. В США вручают «Оскары» — следим за церемонией

3 марта в 03:00 по Москве стартует 97-я церемония вручения «Оскара». В этом году одну из статуэток может забрать российский актер Юра Борисов!
Ведущим нынешней церемонии стал комик и телеведущий Конан О'Брайен. Он впервые сыграет эту роль, а компанию ему составят Роберт Дауни-младший, Селена Гомез и другие актеры, оглашающие номинации.
Главными претендентами на «лучший фильм» Hollywood Reporter назвало «Анору» Шона Бейкера и «Бруталиста» Брэйди Корбе. При этом больше всего номинаций — 13 штук — не у них, а у мюзикла «Эмилия Перес» про наркобарона, решившего сменить пол и начать новую жизнь. Следом идут «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Бруталист» с 10 номинациями каждый, а также «Конклав» и «Боб Дилан: Никому не известный» — оба с восемью.
Лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер объявил «Лучшую песню». Ей стала El Mal из «Эмилии Перес». Статуэтку за роль в этой картине уже получила Зои Салдана. Она стала «Лучшей актрисой второго плана».
Очаровательная Галь Гадот. В новом сезоне все ждут ее роль злой королевы в экранизации «Белоснежки».
Победители радуются своим «Оскарам». Селена Гомез делает селфи с Сэмюэлем Джексоном. Красота!
Статуэтку за «Лучший адаптированный сценарий» забрал «Конклав». Он снят по роману, который рассказывает о католических кардиналах, плетущих интриги ради папского престола.
Статуэтки продолжают вручать. Одну из своих первых серьезных наград взяла Зои Салдана — актриса расплакалась прямо на сцене. Теперь она «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Эмилия Перес».
«Анора» взяла свой «Оскар»! Фильм победил в категории «Лучший оригинальный сценарий». Именно за роль в «Аноре» Борисов получил свою нынешнюю славу.
Лучший анимационный фильм, «Поток», родом из Латвии. Его режиссер — Гинтас Зильбалодис. Для страны это первая такая награда в истории.
Список первых победителей
Список победителей к этой минуте выглядит так:
лучший грим и прически — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
лучший анимационный фильм: «Поток»;
лучший актер второго плана: Киран Калкин за фильм «Настоящая боль».
Роберт Дауни-младший обратился к Юре Борисову
Роберт Дауни-младший обратился к Юре Борисову со сцены. Он сказал, что у Борисова большое будущее. Борисов широко улыбнулся.
Борисов без Оскара
Борисов без Оскара. Статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин — он же уже обошел Борисова на «Золотым глобусе» и BAFTA.
Скарлетт Йохансонн. В представлениях не нуждается.
Церемония началась! Ариана Гранде поет (и выглядит сказочно).
Роскошный маникюр Синтии Эриво.
Тимоти Шаламе. Этот тюльпанчик, возможно, получит награду за роль в «Дюне».