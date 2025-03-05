Кто кроется за обликом Литвиновой из «Первого отдела»? История жизни актрисы Евгении Шахнович

Шахнович называют украшением «Первого отдела» (16+), но при этом у нее с героиней общего мало Источник: shakhzhenya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Месяц не утихает обсуждение финала четвертого сезона «Первого отдела». Бурные споры вызывают не громкие расследования Юрия Брагина и Михаила Шибанова, а их отношения с женщинами. Особенно союз Михаила и его возлюбленной Елены Литвиновой, которая та еще темная лошадка. Пока скелеты в шкафу главной героини нам только предстоит узнать в пятом сезоне, о самой актрисе, Евгении Шахнович, известно намного больше.

«Меня манил мир красивых историй»

Евгения родилась в Санкт-Петербурге в 1994 году. С самого детства будущая актриса отличилась сильным голосом. Отец, который и сам любил играть на гитаре и петь бардовские песни, не стал зарывать в землю талант дочери и отправил ее учиться в музыкальную школу.

Источник: shakhzhenya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 12 лет Евгения впервые вышла на сцену с песней Булата Окуджавы «Музыкант». Дебют прошел успешно. Под руководством своей наставницы, которая была уверена в большом будущем Евгении, она начала покорять международные конкурсы и выступать с уже известными бардами, например Александром Дольским.

С детства Евгения хотела блистать в свете софитов не только как певица, но и как актриса.

— Наверное, как и многих девочек, меня манил мир сцены и красивых историй. Со временем это желание превратилось в осознанный выбор, и я поняла, что это действительно мое призвание, — вспоминает Евгения.

Источник: shakhzhenya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Окончательное решение попробовать себя в роли не только певицы, но и актрисы к Евгении пришло не сразу. Сначала в 2019 году она окончила Институт бизнес-коммуникаций, а только вторым образованием выбрала переподготовку в родном Санкт-Петербурге по специальности «актер театра и кино».

«Конкуренция — дело привычное»

В 2020 году, еще до того как получить второй диплом, Евгения снялась в своей первой в жизни роли, это был небольшой эпизод в 20-м сезоне «Тайн следствия» (16+). После этого в ее карьере наступил двухгодичный перерыв, и только в 2023-м случился бум.

В один год на экраны вышли фильмы «Квест» (18+), «Комитет» (18+), «Оборотень» (18+) и самый знаковый в фильмографии актрисы — 3-й сезон «Первого отдела». Евгения появилась во вселенной сериала в образе Елены Литвиновой, возлюбленной подполковника полиции Михаила Шибанова. Уже на пробах актриса всем сердцем верила, что эта роль для нее, и не прогадала.

Источник: кадр из сериала «Первый отдел» (16+), реж. Денис Нейманд, НТВ, 2023 год











— Я сосредоточилась на том, чтобы выразить свое видение героини. Насчет других претенденток… Конкуренция в нашей профессии — дело привычное, но я просто верила в себя, — вспоминает Евгения.

Евгения настолько гармонично вписалась в роль Елены, что даже после неоднозначного финала третьего сезона создатели не смогли отказать себе в удовольствии вернуть героиню в четвертом, и всё указывает на то, что она появится и в пятом.

В 2024 году Евгения засветилась еще в нескольких крупных сериалах: «Чистые» (18+), «Лихач» (18+) и «Княжна милосердия»(16+). В последнем она смогла проявить себя не только как актриса, но и как певица. Все романсы, которые по сюжету исполняет главная героиня Надин, она пела своим голосом.

Источник: кадр из сериала «Княжна милосердия» (16+), реж. Леонид Белозорович, «Россия 1», 2024 год











— Признаюсь, погружение в другую эпоху — это очень увлекательная работа. Облегчило мой путь то, что моя героиня Надин — певица, как и я. Через исполнение романсов она проявляла свои чувства, и мне было легче понять ее переживания, поступки и судьбу в целом, — поделилась артистка.

В перерывах между съемками Евгения организовала музыкальную группу «Женя Шахнович & Band» и сейчас дает камерные концерты в Санкт-Петербурге.

«Я всегда стараюсь находить время для родных»

В личной жизни Евгения сейчас одинока. Она рано вышла замуж за стилиста и владельца салона красоты Максима Соболева. Впоследствии она с ним развелась, но осталась в хороших отношениях. У пары есть двое детей-погодок: сын Серафим, который появился в 2015 году, и дочь Ева. Евгении приходилось совмещать сначала учебу и семью, а теперь карьеру и время с детьми, и, как она сама признаётся, делать это не всегда просто.

Источник: shakhzhenya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Работа как вихрь, уносит с головой. Я всегда стараюсь находить время для родных. Когда мы встречаемся, эти моменты особенно ценные и теплые, — рассказала Евгения.

Дети не планируют идти по стопам матери и становиться актерами. Серафим пробует себя в роли модели и увлекается спортом, как и родители, а Еве только предстоит понять, чем она хочет заниматься.