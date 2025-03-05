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Развлечения обзор Кто кроется за обликом Литвиновой из «Первого отдела»? История жизни актрисы Евгении Шахнович

Кто кроется за обликом Литвиновой из «Первого отдела»? История жизни актрисы Евгении Шахнович

Она могла петь бардовские песни, но судьба сложилась иначе

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Шахнович называют украшением «Первого отдела» (16+), но при этом у нее с героиней общего мало | Источник: shakhzhenya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Шахнович называют украшением «Первого отдела» (16+), но при этом у нее с героиней общего мало | Источник: shakhzhenya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Шахнович называют украшением «Первого отдела» (16+), но при этом у нее с героиней общего мало

Источник:

Месяц не утихает обсуждение финала четвертого сезона «Первого отдела». Бурные споры вызывают не громкие расследования Юрия Брагина и Михаила Шибанова, а их отношения с женщинами. Особенно союз Михаила и его возлюбленной Елены Литвиновой, которая та еще темная лошадка. Пока скелеты в шкафу главной героини нам только предстоит узнать в пятом сезоне, о самой актрисе, Евгении Шахнович, известно намного больше.

«Меня манил мир красивых историй»

Евгения родилась в Санкт-Петербурге в 1994 году. С самого детства будущая актриса отличилась сильным голосом. Отец, который и сам любил играть на гитаре и петь бардовские песни, не стал зарывать в землю талант дочери и отправил ее учиться в музыкальную школу.

Источник: shakhzhenya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: shakhzhenya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

В 12 лет Евгения впервые вышла на сцену с песней Булата Окуджавы «Музыкант». Дебют прошел успешно. Под руководством своей наставницы, которая была уверена в большом будущем Евгении, она начала покорять международные конкурсы и выступать с уже известными бардами, например Александром Дольским.

С детства Евгения хотела блистать в свете софитов не только как певица, но и как актриса.

— Наверное, как и многих девочек, меня манил мир сцены и красивых историй. Со временем это желание превратилось в осознанный выбор, и я поняла, что это действительно мое призвание, — вспоминает Евгения.

Источник: shakhzhenya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: shakhzhenya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Окончательное решение попробовать себя в роли не только певицы, но и актрисы к Евгении пришло не сразу. Сначала в 2019 году она окончила Институт бизнес-коммуникаций, а только вторым образованием выбрала переподготовку в родном Санкт-Петербурге по специальности «актер театра и кино».

«Конкуренция — дело привычное»

В 2020 году, еще до того как получить второй диплом, Евгения снялась в своей первой в жизни роли, это был небольшой эпизод в 20-м сезоне «Тайн следствия» (16+). После этого в ее карьере наступил двухгодичный перерыв, и только в 2023-м случился бум.

В один год на экраны вышли фильмы «Квест» (18+), «Комитет» (18+), «Оборотень» (18+) и самый знаковый в фильмографии актрисы — 3-й сезон «Первого отдела». Евгения появилась во вселенной сериала в образе Елены Литвиновой, возлюбленной подполковника полиции Михаила Шибанова. Уже на пробах актриса всем сердцем верила, что эта роль для нее, и не прогадала.

Источник: кадр из сериала «Первый отдел» (16+), реж. Денис Нейманд, НТВ, 2023 годИсточник: кадр из сериала «Первый отдел» (16+), реж. Денис Нейманд, НТВ, 2023 год
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— Я сосредоточилась на том, чтобы выразить свое видение героини. Насчет других претенденток… Конкуренция в нашей профессии — дело привычное, но я просто верила в себя, — вспоминает Евгения.

Евгения настолько гармонично вписалась в роль Елены, что даже после неоднозначного финала третьего сезона создатели не смогли отказать себе в удовольствии вернуть героиню в четвертом, и всё указывает на то, что она появится и в пятом.

В 2024 году Евгения засветилась еще в нескольких крупных сериалах: «Чистые» (18+), «Лихач» (18+) и «Княжна милосердия»(16+). В последнем она смогла проявить себя не только как актриса, но и как певица. Все романсы, которые по сюжету исполняет главная героиня Надин, она пела своим голосом.

Источник: кадр из сериала «Княжна милосердия» (16+), реж. Леонид Белозорович, «Россия 1», 2024 годИсточник: кадр из сериала «Княжна милосердия» (16+), реж. Леонид Белозорович, «Россия 1», 2024 год
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— Признаюсь, погружение в другую эпоху — это очень увлекательная работа. Облегчило мой путь то, что моя героиня Надин — певица, как и я. Через исполнение романсов она проявляла свои чувства, и мне было легче понять ее переживания, поступки и судьбу в целом, — поделилась артистка.

В перерывах между съемками Евгения организовала музыкальную группу «Женя Шахнович & Band» и сейчас дает камерные концерты в Санкт-Петербурге.

«Я всегда стараюсь находить время для родных»

В личной жизни Евгения сейчас одинока. Она рано вышла замуж за стилиста и владельца салона красоты Максима Соболева. Впоследствии она с ним развелась, но осталась в хороших отношениях. У пары есть двое детей-погодок: сын Серафим, который появился в 2015 году, и дочь Ева. Евгении приходилось совмещать сначала учебу и семью, а теперь карьеру и время с детьми, и, как она сама признаётся, делать это не всегда просто.

Источник: shakhzhenya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: shakhzhenya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

— Работа как вихрь, уносит с головой. Я всегда стараюсь находить время для родных. Когда мы встречаемся, эти моменты особенно ценные и теплые, — рассказала Евгения.

Дети не планируют идти по стопам матери и становиться актерами. Серафим пробует себя в роли модели и увлекается спортом, как и родители, а Еве только предстоит понять, чем она хочет заниматься.

Смотрите картины с участием Евгении Шахнович?

Да, видел ее в нескольких фильмах — везде отлично играла
Смотрел только «Первый отдел», но теперь, пожалуй, посмотрю еще что-нибудь
Фильмы и сериалы видел, но актерская игра была слабая
Впервые вижу эту женщину
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