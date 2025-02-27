Сбежал от образа комика и слишком рано повзрослел: почему все без ума от Вячеслава Макарова

Простой паренек из Астрахани покорил сердца миллионов поклонников, и ради него можно включать телевизор Источник: vyacheslav_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Еще когда КВН покоряли «камызяки», Вячеслав Макаров разительно отличался от остальных участников команды. Заводной малорослик Денис Дорохов, вездесущий капитан Азамат Мусагалиев — на фоне их и других «камызяков» породистый и статный красавец Вячеслав Макаров выделялся не только ростом, но и чарующим голосом — недаром именно он исполнял все песни в команде. Когда эпоха КВН закончилась, «камызяки» разбрелись кто куда, а Вячеслав стал частым ведущим популярных телевизионных шоу. Недавно он поменял амплуа, приняв участие в шоу «Один в один» (6+), и моментально собрал вокруг себя такую армию фанатов, что любой российский артист позавидует. Разбираемся, в чем секрет популярности сладкоголосого шоумена и как за короткий срок он добрался до вершин успеха.

«Мое пение длилось 24 на 7»

Вячеслав Макаров родился в Астрахани в обычной рабочей семье. Отец был слесарем-наладчиком, мать — товароведом. Никакого намека на творческую стезю. Это не помешало Вячеславу с раннего детства увлечься театром, музыкой, бальными танцами.

— С самого детства я обожал общаться со сверстниками, был очень коммуникабельным человеком, обожал делиться энергией, новостями, что-то эмоционально всем рассказывал, доказывал, показывал, — рассказывал он нашим коллегам из издания «СтарХит». — Неотъемлемой частью моей жизни стало и музыкальное творчество, потому что с ранних лет я всегда слушал невероятное количество песен, повторял за исполнителями, что-то пародировал, пытался, даже не зная английского языка, подражать артистам.

С детства Слава был очень обаятельным Источник: vyacheslav_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Макаров вспоминал, что в детстве лучшим подарком ему на любой праздник была аудиокассета с песнями.

— Мне не нужны были ни машинки, ни другие игрушки, а только всё, что связано с музыкой, — признавался он.

Артист рассказывал, что петь он тоже начал сам с раннего детства, никто его не заставлял:

— Порой я даже действовал на нервы родным, потому что мое пение длилось 24 на 7. Мне даже учителя в школе писали замечания в дневнике, что я пою на уроках. А я входил в какой-то поток, мне было абсолютно всё равно, что кому-то от этого дискомфортно, я об этом даже не задумывался. Начинал петь и в этом состоянии перемещался в какой-то другой мир, где получал определенную дозу эндорфинов.

Любовь к музыке безгранична Источник: vyacheslav_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«В какой-то период папа просто сдался»

Вячеслав Макаров был подростком, когда его папа, самый близкий человек и наставник, серьезно заболел. Врачи обнаружили у него онкозаболевание. Однако очень долго мальчик не знал о диагнозе отца.

— У него был рак, — рассказал музыкант в YouTube-шоу «Надо обсудить». — Я всё это видел, всё происходило на моих глазах. Но мама старалась это максимально скрыть, чтобы на моей психике не отразилось. И я не знал, что он болел раком, самое интересное. Я узнал об этом после. Я знал, что что-то не так, но я не понимал, не придавал этому значения.

Долгие годы Макаров переживал, что отец так рано ушел из жизни.

— В какой-то момент он просто устал. Он бы мог прожить гораздо дольше. В какой-то период папа просто сдался, перестал принимать все эти препараты, проходить терапию, — с болью вспоминает Вячеслав. — Я весь этот процесс наблюдал. Это больно. Мне его очень не хватает. Я с ним общаюсь, как бы странно это ни звучало. И мне приходят ответы.

Вячеслав в немногочисленных интервью признавался, что отец очень много значил для него.

— Это огромная для меня потеря. Это был мой лучший друг. Мой лучший наставник по жизни. По любому совету я обращался к нему. И в какой-то момент у меня не стало моей книжки с ответами. Папа был невероятный оптимист, что бы ни происходило в этом мире. Он много вкладывал в нас. Он искал любые способы заработать в то непросто время, когда был в 90-х дефицит. Он в этом потоке существовал, чтобы прокормить семью. Всё-таки двое детей, жена, и за это ему большое спасибо, — делился музыкант с Лаурой Джугелией.

Макарову пришлось рано повзрослеть. В 15 лет Слава ощутил на себе груз ответственности за семью после потери отца.

— Я стал кормить их, пошел уже зарабатывать мероприятиями какими-то. Устроился в Министерство культуры. Ну две девчонки — мама и сестра, и я не могу, не имею права брать с них финансы. Я должен зарабатывать сам. Дальше началась моя осознанная и взрослая жизнь, — подчеркивал телеведущий.

Славе пришлось рано повзрослеть Источник: vyacheslav_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Я не юморист»

Окончив школу с серебряной медалью, Вячеслав поступил на механический факультет Астраханского технического университета. Его мать настаивала на получении стабильной профессии, не веря, что увлечение танцевальными конкурсами обеспечит сыну надежное будущее. Тем не менее именно она создала для него условия для всестороннего развития, отправив на курсы английского языка, занятия танцами, вокалом.

Во время учебы в вузе Вячеслав попал в команду КВН «Сборная Камызякского края». Он не только участвовал в написании сценариев, но и радовал зрителей своими вокальными номерами, что выгодно выделяло его на фоне других участников.

Иногда казалось, что Макаров и есть тот самый «Голосящий Кивин», только в человеческом обличии Источник: vyacheslav_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Природный артистизм, харизматичность и внушительный рост (189 см) помогли Макарову стать частью одной из самых успешных команд. Коллектив быстро завоевал популярность, а в 2012 году дебютировал в Высшей лиге КВН, дойдя до полуфинала и заняв третье место. Спустя три года команда достигла главной цели, завоевав чемпионский титул.

Пока «камызяки» уверенно продвигались вперед, Макаров проявлял себя не только как командный игрок, но и как самобытный артист. Его вокальные данные жюри дважды отметило почетным званием «Золотой голос КВН». А вот от звания юмориста Макаров открещивается.

— Почему-то, когда меня приглашают, пишут, что я юморист-кавээнщик, меня это не бесит. Я никогда себя не позиционировал как юморист. Я играл в КВН, но назвать себя кавээнщиком не могу. Я занимался музыкой до, во время и после КВН. Я певец, ведущий, у которого неплохое чувство юмора, — пояснил он.

«Я ушел в никуда»

После яркого триумфа в КВН перед Вячеславом Макаровым открылись двери телевидения. Здесь вместе с другими «камызяками» и коллегами из других команд артист стал одним из участников юмористического шоу «Однажды в России» (16+). Это был совершенно новый формат — не привычные кавээновские конкурсы, а полноценные сценки с актуальными сатирическими зарисовками, динамичным сценарием и жесткими, но меткими шутками.

Вячеславу предстояло доказать, что он артист, способный перевоплощаться в самых разных персонажей. И он справился блестяще! Он исполнял роли чиновников, полицейских, простых работяг и даже харизматичных злодеев, каждый раз вызывая у зрителей искренний смех.

«Меня много не бывает», — утверждает Слава. Что ж, женская половина редакции абсолютно согласна! Источник: vyacheslav_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но внезапно Макаров ушел из программы, что стало неожиданностью для зрителей. Позже он признался, что уволился из-за эмоционального выгорания.

— В какой-то момент я понял, что я не знаю, что еще могу дать этому проекту и что еще могу придумать. То есть для меня появились какие-то рамки в проекте, за которые я не мог выйти, не понимал, как себя там реализовать. Я взял от него всё, что мог, и дал ему всё, что мог, и понял, что на этом наши пути должны разойтись, чтобы я мог двигаться дальше и развиваться в другом направлении, — объяснил он в YouTube-шоу «МузLOFT». — Я ушел в никуда. У меня не было ничего. Всё ушло в жанр пародии: нужно стебать современную музыку. Мне этот жанр не близок и совсем не интересен. Плюс были творческие разногласия, человеческие.

«Важно не переставать радоваться мелочам»

Следующим значимым шагом в творческой карьере Вячеслава Макарова стало участие в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+) на телеканале «Россия 1». Его мощный вокал и артистизм покорили жюри, позволив дойти до финала. Однако главный приз достался Андрею Лисовскому, который буквально в последний момент вырвал победу. Впрочем, Вячеслав не остался в проигрыше: его талант заметили продюсеры, что открыло перед ним новые перспективы.

Эта улыбка — просто в самое сердце! Источник: vyacheslav_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Однажды ему поступил неожиданный звонок с предложением пройти пробы на роль ведущего шоу «Маска» (16+). Макаров согласился и отправился на кастинг. Больших надежд он на него не возлагал, но именно этот шаг стал отправной точкой в новом витке карьеры артиста. Наконец-то он получил возможность выступать без привычного юмористического образа, а «Маска» на НТВ с его участием обрела огромную популярность у россиян.

В спецвыпуске телепроекта, посвященном Диме Билану, Вячеслав особенно отличился: он порадовал поклонников и повторил знаменитый номер, с которым певец выступал на «Евровидении». Хит Believe в исполнении шоумена буквально повторил триумф России на музыкальном контесте. Да и сам Билан оказался в восторге. «Да ладно!» — прокричал он и встал, чтобы осыпать ведущего аплодисментами, подпевать ему и пританцовывать в такт музыке.

Источник: Вячеслав Макаров / YouTube

В конце 2022 года Вячеслав Макаров принял участие в проекте «Маска. Танцы» (16+), где ему предстояло освоить совершенно новые для себя стили. Артист выступал в образе Пугала, чем искренне гордился. Однако он признался, что костюм доставлял немало сложностей: громоздкие элементы ограничивали движения, а в некоторые моменты на сцене он даже терял из виду свою партнершу.

— Конечно же, танцевать в таких костюмах тяжело. Первые выпуска четыре привыкал, ловил панические атаки: казалось, я сейчас задохнусь или потеряю сознание. Ведь после каждой репетиции внутри становилось невероятно жарко, — откровенничал он в разговоре со «СтарХитом». — Несмотря на все трудности, я даже рад, что мне достался такой образ, который дал возможность удивить жюри и зрителей и потомить их в ожидании. Единственное, чему я огорчился: за это время не успел показать свою «короночку» — бальные танцы, которыми занимался профессионально восемь лет, до своих 15.

Вячеславу удалось долго продержаться в шоу и поучаствовать в 11 программах, однако он покинул проект незадолго до финала. Его сценический образ полюбился и зрителям, и жюри.

— То состояние, в котором я пребывал в детстве, как раз и хотелось напомнить зрителям. Что важно не переставать радоваться мелочам, бескорыстно относиться к людям, делать комплименты, подарки, если хочется. Сколько бы ни было нам лет, не забывать про внутреннего ребенка, которого нужно баловать. Мне хотелось, чтобы Пугало дарил надежду на что-то светлое и доброе. Надеюсь, у меня получилось, — объяснял он.

«Песня сложнейшая, ты с ней не справился»

Еще во время работы в «Маске» Вячеслав Макаров начал осваивать новый для себя формат в шоу «Аватар» (16+). Ему одному из первых выпала возможность испытать на себе костюм, который фиксировал каждое движение и передавал его виртуальному образу. Однако в отличие от участников, представленных в виде цифровых персонажей, ведущий программы оставался реальным.

Вячеслав показал закулисье шоу Источник: vyacheslav_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Затем Макаров захотел не только вести проекты, но и становиться их частью, и отправился в «Шоумаскгоон» (16+). Здесь он не просто демонстрировал свои вокальные способности, но и был в роли судьи, оценивая выступления других конкурсантов.

— Было непросто морально и физически. Так или иначе, мы все — коллеги, друзья. Как можно поставить другу двойку за выступление? Как минимум вас будут ждать длинные разговоры после съемок. Но я до сих пор вспоминаю шоу с большой теплотой, потому что, на мой взгляд, это один из лучших музыкально-вокальных проектов на нашем телевидении. Каждый номер — отдельная история, яркая визуализация, хореографическая постановка. Это было наше энтэвэшное «Евровидение», — рассуждал Макаров.

Однако не все перевоплощения артиста в участников европейского музконтеста встречали одобрение. Так, в одном из выпусков пародийного шоу «Один в один» (6+) Вячеслав перевоплотился в Сергея Лазарева и исполнил его шлягер You are the only one. После этого певец обрушился с критикой в адрес шоумена.

Вячеслав воссоздает атмосферу «Евровидения» и образ Сергея Лазарева Источник: vyacheslav_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Песня сложнейшая, ты с ней не справился, было видно, как ты задохнулся, как ты пропускал слова. Просто не пел строчки, а я в этот момент еще на стену лез и переворачивался на «Евровидении», — отчитывал Лазарев Макарова. — Если говорить серьезно, то мне было приятно. Что-то было похоже, что-то нет. Но ощущения крутые, спасибо тебе за них.

«Я хочу погрузиться в мир кино»

Несмотря на многочисленные проекты и участие в шоу, Вячеслав Макаров не забывает о карьере певца. Сначала вместе с товарищами он создал музыкальную группу «Камызякские псы», которую позже переименовали в «КамызякиБэнд». Группа записала песню «Корни» для одноименного сериала на СТС, но так и не стала широко известной.

В родной Астрахани Вячеслав достиг небывалой популярности. Именно ему доверили исполнить гимн города. Следом его талант оценили в шоу «Дуэты» (12+) на канале «Россия 1».

Одна большая и безграничная любовь Славы Макарова — музыка Источник: vyacheslav_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2019 году Вячеслав создал группу Makarov Band. С ней он давал концерты в Москве, исполняя каверы. Также артист выпустил несколько синглов. Постепенно песни Макарова стали всё чаще попадать в ротации федеральных радиостанций. В марте этого года певец выступит в Москве с сольным концертом-квартирником.

В прошлом году он провел несколько международных мероприятий, когда в Россию приезжал звезда турецких сериалов Бурак Озчивит.

Девчонки, редкий кадр: два красавчика, один лучше другого! Источник: vyacheslav_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Мы собрали два огромнейших зала в двух столицах. Также я был ведущим концерта итальянского певца Pupo в Кремле. Плюс у меня впервые случился опыт ведения международного мероприятия на английском языке — это была церемония награждения на Международном женском форуме в Петербурге, — поделился артист со «СтарХитом».

В конце декабря 2024 года ведущий самых популярных телешоу страны занял место в тройке лучших по итогам народного голосования, поделив пьедестал с Николаем Басковым и Андреем Малаховым. Также Вячеслав Макаров принял участие в новогодних программах.

Сейчас Вячеслав заинтересовался киноиндустрией. Он мечтает сыграть в глубоком психологическом фильме, чтобы разрушить свой комичный имидж, который сложился после его ранних телевизионных проектов.

— Я хочу еще больше погрузиться в мир кино и уверен, что найду для себя новые грани и откроюсь совершенно с другой стороны, с которой зрители еще ни разу меня не видели, — признался Макаров. — Также не упускаю мысли принять участие в главной роли в постановке мюзикла. Я с детства пою, занимаюсь танцами и меня захватывает всё, что с этим связано. Я жду того замечательного момента, когда в России появится крупный проект и я смогу принять в нем участие.

«Пусть личное остается тайным и сокровенным»

Макаров — объект восхищения многих девушек и, похоже, завидный холостяк. К 36 годам он так и не был женат. О его личной жизни мало что известно — нет информации о его девушках или бывших женах. Вячеслав предпочитает оставлять свою личную жизнь за кадром и ни с кем ей не делится.

На странице Вячеслава есть фото рядом с девушкой, которую многие принимают за невесту, но, вероятно, это его сестра Источник: vyacheslav_star / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вячеславу приписывали романы с разными женщинами, в том числе с замужними коллегами по сцене, но всё это оставалось на уровне разговоров. Сам артист говорит, что остановится с выбором, когда произойдет «химия, которую невозможно объяснить». Но даже когда это произойдет, он вряд ли побежит рассказывать об этом всем подряд.