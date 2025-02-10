«Спела никак»: члены жюри раскритиковали участников нового сезона шоу «Маска»

Так выглядит Филипп Киркоров, когда кто-то посмел взять его песню для номера Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











На НТВ стартовал новый сезон шоу «Маска» (6+). С первого же выпуска не обошлось без сюрпризов. Участникам дали время на разогрев и приняли решение никого не отправлять домой, но чтобы жизнь им не казалась медом, создатели ввели борьбу за иммунитет, которым можно будет воспользоваться один раз в течение шоу. Пока одни получили похвалу и защиту, другим члены жюри раздали пару ласковых.

Первым впечатлять зрителей вышел Боксер. Едва он появился на сцене, от жюри уже полетели догадки:

— Сразу знаю, кто это! У меня есть три версии: Леша Свик, Олег Майами или Джиган, — воскликнула Регина Тодоренко.

Петь будет или драться — с ходу и не скажешь, но видно, что Боксер настроен решительно Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Боксер исполнил песню Филиппа Киркорова «Ты, ты, ты». Член жюри остался в полном восторге и разрешил участнику использовать трек и дальше.

— Какая классная версия! Я вам даю, разрешаю, прошу — пойте эту песню на вашем концерте, если вам это понадобится, — благословил Филипп Бедросович.

А следующей участнице — Коровке — на похвалу от члена жюри повезло меньше. Участница обиделась, что ее неоднократно называли телкой, а ее исполнение песни Бритни Спирс Baby one more time посчитали посредственным.

— Положа руку на сердце, Коровка спела никак. Особо голосовых данных не продемонстрировала, — отозвался о выступлении Филипп Киркоров.

«Телки на Патриках, а я Коровка», — ответила участница на шутки от Костюшкина и Родригеза Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Хоть в умении петь жюри и усомнилось, было предположение, что за маской находятся артистки Ольга Бузова, Нюша или блогер Валя Карнавал.

За самый тяжелый и мемный костюм отвечает Капибара. Пушистик весом 25 кило спел песню «Всё, что в жизни есть у меня» ВИА «Самоцветы». Жюри сразу отмело идею, что в костюме может быть певец, и остановились на предположении, что Капибарой окажется актер Гоша Куценко или блогер Отар Кушанашвили.

Тимур Родригез увидел все карманы на костюме Капибары и грешным делом подумал об Анатолии Вассермане Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Дело в костюме или модной укладке, но Утка сразу попала в фавориты Филиппа Киркорова. Вначале он оценил образ, а после отметил ее исполнение песни Paparazzi.

— Безупречный английский язык. Это говорит о том, что человек музыкально образованный и слушающий зарубежную музыку, — отметил Киркоров.

Регина Тодоренко вспомнила о сериале «Комбинация» (18+) и об исполнительнице главной роли Елизавете Базыкиной, а Валерия предположила, что участница молодая и миниатюрная, и остановилась на версии — Клава Кока.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Не обошлось в сезоне и без королевских особ. Как только на сцене появился Окунь, Стас Костюшкин тут же активизировался и решил, что в костюме человек с большим опытом, возможно, академический певец. Участник выбрал себе песню под стать — оперную версию «Царицы» Анны Асти, которая покорила всех членов жюри и еще больше укрепила версию Стаса.

А если за маской рыбы притаился Стас Михайлов? Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











— Спасибо, что не стали тянуть интригу и подарили удовольствие в первом же выпуске. Мне кажется, это не просто лучшее выступление за сегодня, но и потрясающая заявка на иммунитет, — поблагодарил Тимур Родригез.

А вот следующий участник сразу заявил о себе: «Я профессиональный Бычок». От такого напора в сочетании с золотыми рогами и ярким костюмом жюри сразу подумало на одного из самых тестостероновых ведущих — Дмитрия Нагиева. Но после того как услышали нежный молодой голос, сменили курс на Амирчика.

Одного взгляда на Быка было достаточно, чтобы Регина Тодоренко начала сыпать пикантными вопросами Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Статус «Главной безешки» жюри присудили Овечке. Среди предположений, кто может скрываться в пушистом розово-желтом костюме и исполнять песню «Бедная овечка», прозвучали варианты Лера Кудрявцева и Елена Воробей.

Мечта № 1 — обнять Овечку Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Следом на сцену впорхнул Сокол. Полностью кожаная птица напомнила членам жюри Niletto. Стас Костюшкин не смог удержаться и сразу позвонил певцу, чтобы проверить версию: «Это не он, он в зале». Жюри предположило, что тогда это может быть Олег Майами, Кирилл Туриченко, Дима Журавлев или фанат кожаных штанов — SHAMAN.

Не знаем, что за фильмы пересмотрели создатели, но эта маска еще долго будет сниться нам в кошмарах Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Богомол в инопланетном костюме исполнил песню из индийского фильма «Танцор диско» (12+) и дал подсказку, что лично знаком с Филиппом Киркоровым. Певец начал предполагать, что участником может быть Жасмин или Маша Распутина.

Митхун Чакраборти никогда не мог помыслить, что от его песни будет зависеть судьба Богомола Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











После на сцену вышел самый ожидаемый для членов жюри участник — Огурчик. Филипп Киркоров сначала подумал, что перед ним и вовсе елка, а не овощ. После небольшого разговора и песни жюри сошлось во мнении, что под маской скрывается комик. Например, Иван Абрамов или Азамат Мусагалиев. Но последняя версия участнику совсем не понравилась.

— Какой Азамат! У нас на телевидении за мат ругают и штрафуют! — пошутил Огурчик.

Но Регина Тодоренко была стойко уверена, что перед ней известный комик, и вспомнила об импровизаторах.

— Вам знакомы имена Дмитрий Позов, Сергей Матвеенко? — спросила ведущая. — Мне кажется, там может скрываться не менее известный комик Антон Шастун.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Третью пятерку открыл Цыпленок. Ему сразу предсказали любовь у маленьких зрителей из-за милой внешности и тинейджерского образа. Участник, в свою очередь, показал, что следит за трендами, и выбрал песню Леонида Агутина «Остров». После выступления жюри настаивало, что в костюме кто-то из звезд 90-х — Владимир Пресняков или Андрей Губин, на что получили ответ от Цыпленка: «Я маленький еще».

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Разбавил вереницу костюмов животных Вождь. Его сразу посчитали одним из лучших за все сезоны.

— Это всё сделано из старых костюмов Филиппа Киркорова. Я за переработку мусора, — ответила Маска на комплименты.

Участник взял песню Waka Waka Шакиры и заслужил бурные овации после энергичных танцев. Пока остается загадкой, кто под маской. Среди версий: Егор Дружинин или Милош Бикович.

Вождь как олицетворение каждого в -30 зимой Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











«Это моя любимая маска!» — сразу заключила Регина Тодоренко, когда увидела Страуса. Участник рассмешил членов жюри своими пьяными движениями и балетными стойками, и еще до исполнения песни проскочила версия, что за маской может быть Анастасия Волочкова.

Вот и первая пара на нашем проекте — Страус и

Вячеслав Макаров. Но, кажется, это не то шоу Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











Завершил череду выступлений элегантный Далматин. Заигрывание с жюри, общение с залом — пока участник ждал своего выхода, явно подготовился. Песню пятнистая героиня выбрала под стать — из фильма «Круэлла» (12+), и не прогадала.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год











— Это было настолько убедительно и красиво. Вы могли даже не петь, а только ходить. От вас глаз было не оторвать. Когда вы только запели, первое имя певицы, которое мне в голову пришло, — это Zivert, — заключил Филипп Киркоров.

По итогам выступлений зрители голосовали за лучший номер и маску, которая получит иммунитет. Лидерами стали Окунь, Сокол и Страус. Победу одержал Сокол, и этим остались довольны далеко не все зрители.

«Взяли и дали SHAMAN'у иммунитет», — написал один из фанатов шоу.

«Как можно было проголосовать за Сокола? Наискучнейший образ, почти безмолвный, блеклая иностранная песня, никакой оригинальности в голосе и манере. Худшая из всех масок», — прокомментировал выбор Андрей Петров.

«Скучнейший персонаж! Одним вокалом никого уже не удивишь», — разочарован один из зрителей.

«В Соколе точно не SHAMAN. Колдун может быть. Хотя странно, что он начал с рока, так палиться…» — предполагает Михаил Валентинов.