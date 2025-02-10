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Развлечения обзор Что этот рэпер себе позволяет? Главные скандалы Канье Уэста

Что этот рэпер себе позволяет? Главные скандалы Канье Уэста

Весь мир стал невольным свидетелем его восхождения к безумию

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2 комментария
Иногда Канье Уэст ведет себя как вдрабадан пьяный мужик, но самое пугающее, что в этот момент он трезв | Источник: AP/TASSИногда Канье Уэст ведет себя как вдрабадан пьяный мужик, но самое пугающее, что в этот момент он трезв | Источник: AP/TASS

Иногда Канье Уэст ведет себя как вдрабадан пьяный мужик, но самое пугающее, что в этот момент он трезв

Источник:

Последнюю неделю весь мир практически в прямом эфире наблюдал за тем, как сходит с ума один чернокожий продюсер. Поначалу он не привлекал внимания санитаров, когда явился на «Грэмми» со своей традиционно голой королевой Бьянкой Цензори. Потом решил рассказать о своем диагнозе, подкрепил слова римским приветствием и украсил свой черный-черный торт вишенкой с душком, опубликовав на своей странице в соцсети «Х» полсотни видео для взрослых. Возможно, в ближайшем будущем мы узнаем, к чему был весь этот перформанс, но пока кажется, будто Канье Уэст решил размозжить свою и без того хромающую на все лапы репутацию.

Откуда взялся Канье Уэст

Есть теория, что Канье Уэст родился сразу в футболке со свастикой, но людей, которые могли бы это подтвердить, давно нет в живых. Поэтому осталась только одна версия — будущий продюсер появился на свет в 1977 году в Атланте в семье афроамериканского фотожурналиста-леворадикала и преподавательницы английского языка.

Когда Канье был маленький, с кудрявой головой, его родители развелись. Трехлетний будущий рэпер вместе с матерью переехал в Чикаго. В пять лет он начал писать стихи, в восемь увлекся музыкой, потом связался с местным хип-хоп-сообществом, начал читать рэп и покатился.

Канье Уэст и его мама Донда на 48-й церемонии вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе | Источник: AP / TASSКанье Уэст и его мама Донда на 48-й церемонии вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе | Источник: AP / TASS

Канье Уэст и его мама Донда на 48-й церемонии вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе

Источник:

Поначалу он писал сэмплы для малоизвестных музыкантов, которые заканчивали карьеру на дебютной пластинке, но в дальнейшем дорос до сотрудничества с Бейонсе, Алишей Киз, Jay-Z, Джанет Джексон. Устав оставаться в тени, Канье пробовал сам взять в руки микрофон, но никто не считал его рэпером — всем нужны были только инструменталы Уэста. Да и образ тогда еще молодого человека на рэперский был никак не похож. Рэп обычно читали уличные парни, а он — из интеллигентной среды, да и трагедии у него никакой не случалось, о чем он может рассказать слушателям?

В 2002 году сама судьба уготовила Канье шанс пробиться в рэперы. Заснув за рулем, он попал в аварию и угодил в больницу с раздробленной челюстью. Врачи наложили на нее проволочную шину, и Уэст, глядя на себя в зеркало, понял: это его шанс. Словно герои «Автокатастрофы» Джеймса Балларда, музыкант вдохновился своей побитой внешностью и начал одну за другой писать песни, которые потом объединил в альбом The College Dropout («Отчисление из колледжа»). Пластинка взорвала многие чарты, некоторые треки стали хитами, пластинка разошлась тиражом 2,6 млн копий — Уэст проснулся знаменитым.

Женщины Канье Уэста

Вместе с успехом к Уэсту пришли большие деньги, а к ним стали липнуть женщины. Рэпер встречался с дизайнером Алексис Файфер, моделью Эмбер Роуз, а в 2014 году женился на Ким Кардашьян. За 7 лет брака у них родилось четверо детей, но в 2021 году брак распался. После этого Канье видели в компании с моделью Ириной Шейк, актрисой Джулией Фокс, ему также приписывали романы с моделями Чейни Джонс, Джулианой Налу. А в 2023 году Уэст женился на дизайнере Бьянке Цензори. Той самой, что воспринимает себя не иначе как произведение искусства, поэтому каждый свой выход превращает в перформанс.

Больше всего Цензори прославилась своими голыми нарядами. Обычно она появляется на людях в прозрачных или полупрозрачных боди и платьях, колготках, с едва прикрывающей грудь подушкой. Ну а образ, представленный Бьянкой на премии «Грэмми», невозможно забыть. К сожалению.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми» | Источник: AP/TASSКанье Уэст и Бьянка Цензори на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми» | Источник: AP/TASS

Канье Уэст и Бьянка Цензори на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми»

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Рэпер от супруги не отстает. То выйдет на прогулку в носках вместо обуви, то нацепит на себя картофельный мешок, то выберет образ «тотал блэк», из-под которого даже глаз не видно.

Но сходить с ума Уэст начал за несколько лет до знакомства с Цензори.

Светит биполярная звезда

О ментальных проблемах Канье Уэста впервые стало известно в 2016 году, после того как его госпитализировали с нервным срывом. Официально сообщалось, что рэпер просто много работал и истощился, но через пару лет он сам озвучил свой диагноз: биполярное аффективное расстройство.

В 2019 году Уэст начал читать проповеди на воскресных службах, баллотировался в президенты. Ким Кардашьян, глядя на всё это, попросила всех проявлять сочувствие к болезни мужа. Но в 2021 году она и сама устала бороться. Уэст понимал, насколько важно пить таблетки, но наотрез отказался делать это, потому что считал, что лекарства угнетают его креативность. И Кардашьян решила, что не готова жить под одной крышей с таким креативным человеком.

В феврале 2025 года Уэст признался, что у него никакое не биполярное расстройство, а самый настоящий аутизм.

Канье признавался, что он не только «Человек дождя», но и Мессия во плоти | Источник: ShootPix / ABACAКанье признавался, что он не только «Человек дождя», но и Мессия во плоти | Источник: ShootPix / ABACA

Канье признавался, что он не только «Человек дождя», но и Мессия во плоти

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— Я — «Человек дождя», и это моя суперспособность, — объявил Канье. — Близким тяжело, потому что я взрослый мужчина… Они не могут контролировать мой банковский счет или то, что я говорю в Twitter.

По словам Уэста, из-за расстройства у него случаются публичные срывы, часто вызванные чувством бессилия. В эти моменты рэпер чувствует, что он не может ничего контролировать, и это только больше выводит его из себя.

Скандалы Канье Уэста

Публичные срывы у Канье Уэста случаются с такой регулярностью, что кажется, что таблетки действительно не помешают. Так, в 2006 году он появился на обложке Rolling Stone с терновым венцом на голове, утверждая, что может сравнить себя с Иисусом Христом, потому что ему приходилось «бороться за признание» и «страдать за свой успех», но в итоге он так и не смог получить заслуженной преданности и людской любви в ответ.

В 2009 году он «захватил» сцену во время церемонии MTV Video Music Awards — ему показалось несправедливым, что Тейлор Свифт получила награду за лучшее женское видео. Отобрав у нее микрофон, Уэст заявил, что на самом деле это «у Бейонсе было одно из лучших видео всех времен». Поступок рэпера осудили все, даже президент Барак Обама, назвавший исполнителя «козлом». В интервью 2020 года рэпер признался, что нисколько не сожалеет об этом своем поступке.

— Если бы Бог не хотел, чтобы я выбежал на сцену и сказал, что у Бейонсе было лучшее видео, он не посадил бы меня в первый ряд, — аргументировал Канье.

Канье Уэст не видит зла в своих поступках | Источник: EPA / TASSКанье Уэст не видит зла в своих поступках | Источник: EPA / TASS

Канье Уэст не видит зла в своих поступках

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В 2014 году во время концерта в Сиднее он призвал зрителей в зале встать со своих мест. Этого не смог сделать парень с ограниченными возможностями, на что музыкант заявил, что отказывается выступать, пока все не поднимутся. В ответ его освистали.

В 2021 году во время показа своего бренда одежды в Париже Канье поддержал акцию White Lives Matter («Жизни белых важны»), которое идет в пику известному движению против расизма и насилия в отношении темнокожих Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»), вызвав тем самым всеобщее негодование.

После смерти Елизаветы II в сентябре 2022 года он решил поддержать британский народ, написав на черном фоне «Лондон, я знаю, что ты чувствуешь. Я тоже потерял свою королеву», имея в виду развод с Ким Кардашьян. Такое сравнение оскорбило жителей Великобритании, и вскоре рэпер удалил публикацию.

Той же осенью он публично поддержал теорию о превосходстве белой расы, в том числе восхитился Адольфом Гитлером. Уэст оставлял скандальные комментарии в соцсетях, после чего его раскритиковали фанаты, пресса и мировые звезды, а многие бренды разорвали с ним рекламные контракты.

О своей любви к Гитлеру Уэст вспомнил и в феврале 2025 года.

— Я люблю Гитлера. Что теперь? — написал рэпер.

За считаные часы он вообще разразился такой тирадой постов в бывшем «Твиттере», что в некоторых странах хватило бы не на один уголовный срок. Он призвал освободить Пи Дидди, обвиняемого в торговле людьми и наркотиками, заявил, что уволил человека, который был недоволен тем, как одевается Бьянка Цензори («в этом мире гораздо больше людей, которые ищут работу, чем тех, кто ее предлагает»), назвал себя нацистом и рассказал, что никогда не доверял евреям.

— Еврей, который ведет со мной дела, должен знать, что я не люблю евреев и не доверяю им. Это абсолютно трезвый подход, — написал Уэст. — Некоторые из моих лучших друзей — евреи, и я не доверяю ни одному из них».

Свою нацистскую отповедь он завершил рекламой на Суперболе — главном чемпионате по американскому футболу. На видеозаписи, на которую Уэст потратил 8 млн долларов, он просто приглашает всех в свой интернет-магазин, в котором на данный момент есть один-единственный лот — белая футболка со свастикой.

Одновременно с этим Канье продолжил публиковать сомнительные посты в «Х», проверяя администрацию соцсети на прочность и лояльность. Последней полсотней записей были порнографические ролики. Здесь терпение лопнуло даже у самых лояльных и демократичных свидетелей восхождения Канье к безумию.

— Мы не можем остановить ненормального фанатика, изрыгающего наполненную ненавистью, невежественную желчь. Но мы можем перестать давать ему мегафон, — обратился к Илону Маску звезда «Друзей» (16+) Дэвид Швиммер.

Впрочем, дожидаться ответа не пришлось. Канье сам удалил свой аккаунт.

— Я ухожу из «Твиттера». Я благодарен Илону за то, что он дал мне возможность высказаться. Было очень приятно использовать мир в качестве резонатора. Люблю всех вас, кто подарил мне свою энергию и внимание. До связи. Доброго дня и спокойной ночи, — написал рэпер в своем последнем (во всяком случае, на данный момент) сообщении.

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Комментарии
2
Гость
59 минут
тоже самое делают дон доны, отсутствие морали и полная безнаказанность с падающими сверху неограниченными дэнгами
Гость
57 минут
Фашизм ищут в Украине но в реальности он торжествует по плану и на народные деньги в странах которые его отрицают
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