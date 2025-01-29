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Развлечения обзор Валерия с розовыми волосами затмила участников новой «Маски» — вы только посмотрите на нее

Валерия с розовыми волосами затмила участников новой «Маски» — вы только посмотрите на нее

Новый образ певицы утрет нос любому молодому исполнителю

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1 комментарий

Пока Киркоров поет «Цвет настроения — синий», у Валерии он — розовый

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На протяжении пяти лет зрители и члены жюри шоу «Маска» (12+) пытаются разгадать, какие исполнители скрываются за разными костюмами. И кажется, им никогда не надоест этим заниматься — на носу у нас шестой сезон проекта, который давно стал народно любимым. Он стартует 9 февраля, и некоторые подробности известны уже сейчас.

В шоу примут участие 14 звезд российского шоу-бизнеса. Личность каждого по традиции до последнего останется в секрете — пока жюри не опознают, кто скрывается за той или иной маской. Даже за кулисами они будут ходить в зеркальных масках и в окружении охраны — уж если хранить секреты, то до конца.

Соблюдая условия строжайшей секретности, организаторы раскрыли образы, в которых выйдут артисты на сцену шестого сезона шоу «Маска». Блистать перед жюри и зрителями на этот раз будет довольно колоритная компания: Коровка, Овечка, Цыпленок, Боксер, Страус, Богомол, Бык, Утка, Сокол, Окунь, Вождь, Далматин, Капибара и Огурчик. Хочется добавить «и маленькая собачонка», но и перечисленного зоопарка вполне достаточно.

— В копилке участников шестого сезона более 50 музыкальных альбомов и более 160 ролей в кино и сериалах, а их голосами говорят 26 мультипликационных героев, — поделились подробностями создатели шоу «Маска». — Если сложить возраст всех участников шестого сезона, то суммарно им чуть больше пяти веков.

Каждый выпуск раскрывать, кто прячется под «Маской», будет бессменная команда жюри. В нее входят шоумен Тимур Родригез и ведущая Регина Тодоренко, для которой каждое шоу — персональный модный показ (на других модных показах никто Регину Тодоренко и не видел).

— Где еще на телевидении можно устроить такое маски-шоу, как я устраиваю каждый год из сезона в сезон? В проекте я отрываюсь по полной в костюмах, макияже, прическах и в новых артистических приемах, — говорит Тодоренко. — Образы мы придумываем большой командой, у нас брейнсторм происходит за полгода до начала сезона, мы придумываем определенную тематику, когда-то это были героини книг, сошедшие с картин дивы. В этом году пока не расскажу, чем порадуем, но будут гадания, Таро, камни, будет всё.

Регине Тодоренко так и хочется дать карты в руки, чтобы она погадала на Корову, Овечку, Цыпленка, Страуса и остальных персонажей, что попали на Ноев ковчег «Маски»

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Председателем жюри остается Филипп Киркоров. На съемки, по его признанию, он ходит как на праздник.

— Я никогда не веду никаких блокнотов, не провожу работу над ошибками и не выполняю домашние задания. Я живу от программы к программе, — уверяет певец — Мне интересно не вычислять, кто скрывается в той или иной маске, а сам момент ее появления с новым номером. Я люблю угадывать здесь и сейчас, полагаясь на свои чувства и эмоции.

Не спешите начинать отгадывать, под образом Киркорова скрывается только он сам

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Певица Валерия, которая в этом сезоне также окажется за столом жюри, выбирает другие методы — она даже после съемок продолжает подмечать детали и пытается узнать персонажей.

— Прелесть этого проекта, что он не отпускает: съемка закончилась, а мы продолжаем всю неделю анализировать, отсматривать видео, пересматривать эфир, потому что на записи выявляются какие-то нюансы, которых мы не видим, — поделилась Валерия.

Но прелестью этого проекта в новом сезоне, похоже, будет сама певица. Глядя на ее образ, так и хочется сказать: как похорошела Валерия при Пригожине. Всем бы так выглядеть в 56 лет!

Не уверены, что с таким членом жюри выступающие удостоятся хоть какого-то внимания

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Имя пятого приглашенного члена жюри объявят перед самым стартом шоу.

Ведущим проекта традиционно станет Вячеслав Макаров. В 2025 году он успел тоже примерить на себя маску и преобразиться на проекте «Один в один» (6+), но зрители с первого же выпуска ополчились на шоу.

Фанаты «Маски» здесь?

Конечно, здесь, будем смотреть
Впервые слышу об этом шоу
Сто лет бы еще этого всего не видеть
Первый сезон еще ничего, потом скучно
Кто вообще всё это смотрит?
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Шоу Телевидение Шоу Маска Отдых Музыканты Филипп Киркоров Регина Тодоренко Тимур Родригез Валерия Маска Песни
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Комментарии
1
Гость
8 минут
Провластные они а не наши
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