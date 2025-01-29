Валерия с розовыми волосами затмила участников новой «Маски» — вы только посмотрите на нее

Пока Киркоров поет «Цвет настроения — синий», у Валерии он — розовый Источник: пресс-служба канала НТВ











На протяжении пяти лет зрители и члены жюри шоу «Маска» (12+) пытаются разгадать, какие исполнители скрываются за разными костюмами. И кажется, им никогда не надоест этим заниматься — на носу у нас шестой сезон проекта, который давно стал народно любимым. Он стартует 9 февраля, и некоторые подробности известны уже сейчас.

В шоу примут участие 14 звезд российского шоу-бизнеса. Личность каждого по традиции до последнего останется в секрете — пока жюри не опознают, кто скрывается за той или иной маской. Даже за кулисами они будут ходить в зеркальных масках и в окружении охраны — уж если хранить секреты, то до конца.

Соблюдая условия строжайшей секретности, организаторы раскрыли образы, в которых выйдут артисты на сцену шестого сезона шоу «Маска». Блистать перед жюри и зрителями на этот раз будет довольно колоритная компания: Коровка, Овечка, Цыпленок, Боксер, Страус, Богомол, Бык, Утка, Сокол, Окунь, Вождь, Далматин, Капибара и Огурчик. Хочется добавить «и маленькая собачонка», но и перечисленного зоопарка вполне достаточно.

— В копилке участников шестого сезона более 50 музыкальных альбомов и более 160 ролей в кино и сериалах, а их голосами говорят 26 мультипликационных героев, — поделились подробностями создатели шоу «Маска». — Если сложить возраст всех участников шестого сезона, то суммарно им чуть больше пяти веков.

Каждый выпуск раскрывать, кто прячется под «Маской», будет бессменная команда жюри. В нее входят шоумен Тимур Родригез и ведущая Регина Тодоренко, для которой каждое шоу — персональный модный показ (на других модных показах никто Регину Тодоренко и не видел).

— Где еще на телевидении можно устроить такое маски-шоу, как я устраиваю каждый год из сезона в сезон? В проекте я отрываюсь по полной в костюмах, макияже, прическах и в новых артистических приемах, — говорит Тодоренко. — Образы мы придумываем большой командой, у нас брейнсторм происходит за полгода до начала сезона, мы придумываем определенную тематику, когда-то это были героини книг, сошедшие с картин дивы. В этом году пока не расскажу, чем порадуем, но будут гадания, Таро, камни, будет всё.

Регине Тодоренко так и хочется дать карты в руки, чтобы она погадала на Корову, Овечку, Цыпленка, Страуса и остальных персонажей, что попали на Ноев ковчег «Маски» Источник: пресс-служба канала НТВ











Председателем жюри остается Филипп Киркоров. На съемки, по его признанию, он ходит как на праздник.

— Я никогда не веду никаких блокнотов, не провожу работу над ошибками и не выполняю домашние задания. Я живу от программы к программе, — уверяет певец — Мне интересно не вычислять, кто скрывается в той или иной маске, а сам момент ее появления с новым номером. Я люблю угадывать здесь и сейчас, полагаясь на свои чувства и эмоции.

Не спешите начинать отгадывать, под образом Киркорова скрывается только он сам Источник: пресс-служба канала НТВ











Певица Валерия, которая в этом сезоне также окажется за столом жюри, выбирает другие методы — она даже после съемок продолжает подмечать детали и пытается узнать персонажей.

— Прелесть этого проекта, что он не отпускает: съемка закончилась, а мы продолжаем всю неделю анализировать, отсматривать видео, пересматривать эфир, потому что на записи выявляются какие-то нюансы, которых мы не видим, — поделилась Валерия.

Но прелестью этого проекта в новом сезоне, похоже, будет сама певица. Глядя на ее образ, так и хочется сказать: как похорошела Валерия при Пригожине. Всем бы так выглядеть в 56 лет!

Не уверены, что с таким членом жюри выступающие удостоятся хоть какого-то внимания Источник: пресс-служба канала НТВ











Имя пятого приглашенного члена жюри объявят перед самым стартом шоу.

Ведущим проекта традиционно станет Вячеслав Макаров. В 2025 году он успел тоже примерить на себя маску и преобразиться на проекте «Один в один» (6+), но зрители с первого же выпуска ополчились на шоу.