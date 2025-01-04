Во что играли 30 лет назад? Вспоминаем старые игры (и роняем ностальгические слезки)

Детство и видеоигры — штуки хорошо совместимые Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











90-е годы подарили нам немало плохих воспоминаний. Но было и хорошее: многие открыли для себя мир видеоигр. И с удовольствием часами рубились на приставках Sega, Dendy, Nintendo и компьютерах. Корреспондент 45.RU отдался ностальгии и пробежался по самым известным играм, которые выходили тогда. Пробудит ли наша подборка воспоминания и в вас? Давайте проверим.

«Сапер» и «Марио»

В 1990 году на ПК (персональных компьютерах) вышла легендарная и, наверное, известная всем (особенно офисным работникам) игра «Сапер» (4+). В ней игроку необходимо найти все мины на поле, использовать числовые подсказки и не подорваться. В «Сапера» можно «порезаться» и сейчас, онлайн, достаточно ввести соответствующий запрос в поисковике.

Источник: Кирилл Митин / игра «Сапер» (современная версия)











А еще в этом году увидела свет одна из лучших частей «Марио» — Super Mario World (3+) (ее выпускали на игровых приставках Nintendo и Game Boy). По сюжету водопроводчик Марио и его напарник Йоши спасали Страну Динозавров от тирании Боузера — главного злодея серии. Игроку предстояло много прыгать (в том числе по головам противников), собирать монетки и искать секреты.

Источник: Кирилл Митин / игра Super Mario World











«Бомбермен 2», «Соник» и «Боевые жабы»

1991 год оказался богатым на культовые игры. Вышла первая часть «Соника»: Sonic the Hedgehog (10+) (ее портировали на огромное количество игровых приставок того времени). По сюжету злобный доктор Роботник стремится захватить весь мир. Ему противостоит главный герой, еж Соник. Игроку предстоит пролететь ряд уровней, собирая по пути золотые кольца и атакуя врагов.

Источник: Кирилл Митин / игра Sonic the Hedgehog (версия для Sega Genesis)











Еще в этом году на приставках Nintendo можно было поиграть в Bomberman II (10+) (первая часть про подрывника вышла еще в 1983 году). Главный герой, как прежде, ходил по лабиринту, уничтожал некоторые стены и монстров (и попутно пытался не подорваться на своей же взрывчатке).

Источник: Кирилл Митин / игра Bomberman II (версия для Dendy/NES)











А на приставках вышли не менее легендарные «Боевые жабы», Battletoads (10+). Игрок управлял одной из трех космических гуманоидных жаб и отправлялся на спасение своих друзей. Предстояло давать всем люлей, проходить довольно сложные гоночные этапы и прыгать по платформам.

Источник: Кирилл Митин / игра Battletoads (версия для Dendy/NES)











Mortal Kombat

1992 год стал ключевым для любителей файтингов — вышла первая часть «Смертельной битвы», Mortal Kombat (17+). Сюжет игры рассказывал о турнире под названием «Смертельная битва» под предводительством колдуна Шан Цзуна. Игрок выбирал одного из десятка персонажей и дрался с соперниками. Игра выгодно выделялась возможностью выстраивать длинные комбинации из ударов и жестоко расправляться с оппонентами.

Источник: Кирилл Митин / игра Mortal Kombat











«Поле чудес» и Doom

Но что мы всё о западных играх — в 1993 году на компьютерах (под управлением DOS) можно было поиграть в «Поле чудес» (6+). Игра стала неофициальной адаптацией популярной телепередачи. Как и в оригинале, игроку предстояло угадывать слова (и любоваться на персонажа, похожего на Леонида Якубовича в правом нижнем углу). Соперниками выступали герои из советских мультиков.

Источник: Кирилл Митин / игра «Поле чудес»











В этом же году вышел король и прародитель шутеров (стрелялок) — игра Doom (17+). Игроку предстояло ходить по уровням, убивать огромное количество монстров с использованием разнообразного оружия.

Источник: Кирилл Митин / игра Doom (версия для ПК)











В 1994 году на приставках Sega и Game Boy можно было полетать и пострелять на вертолете в игре Urban Strike (17+). Игра предлагала выполнять множество довольно интересных задач (уничтожение вражеской техники, спасение союзников), давала возможность менять боевые машины и даже покидать их.

Источник: Кирилл Митин / игра Urban Strike











В этом же году на игровых приставках и ПК вышла первая часть огромной гоночной серии Need for Speed (10+). Игрок садился за руль одного из восьми доступных авто и либо соревновался с соперником за первое место, либо гнался за рекордом по времени.

Источник: Кирилл Митин / игра Need for Speed











«Червячки», «Герои» и Comix Zone

Много игровых новинок можно было увидеть в 1995 году. На ПК вышли легендарные «Червячки», Worms (10+). Под управление игрока попадала команда из четырех червяков, нужно было уничтожить отряд соперника. Для этого имелся обширный арсенал и ландшафт, который можно было разрушать и использовать в своих целях.

Источник: Кирилл Митин / игра Worms (версия для MS-DOS)











Также на компьютерах вышла легендарная пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic (11+). Игроку предстояло исследовать огромный игровой мир, участвовать в сложных и увлекательных боях, применяя магию и различные способности.

Источник: Кирилл Митин / игра Heroes of Might and Magic











А владельцы ПК и приставок Sega и Game Boy могли погрузиться в приключения художника Скетча Тёрнера. В игре Comix Zone (7+) он попадает на страницы своего же комикса и пытается выбраться из него в реальный мир. Игра очень стильная, с разнообразной боевкой, юмором и довольно приятно играется даже сейчас.

Источник: Кирилл Митин / игра Comix Zone











«Лара Крофт», «Обитель зла» и «Диабло»

1996 год подарил нам первую часть Tomb Raider (18+) (игра про расхитительницу гробниц Лару Крофт). Приключенческий боевик вышел на ПК и игровых консолях и обрел огромную популярность, получил много игровых продолжений, а Лара Крофт заглянула в несколько киноадаптаций. В игре предстояло передвигаться по уровням, решать загадки, показывать чудеса акробатики и стрелять в противников из двух пистолетов.

Источник: Кирилл Митин / игра Tomb Raider











Щекотал нервишки вышедший в том же году на ПК и приставках ужастик Resident Evil («Обитель зла») (18+). Главные герои, команда спецназовцев, попадали в старинный особняк, изучали его страшные тайны, решали головоломки и отбивались от множества зомби и других опасных противников. Боезапас при этом был очень ограничен. Серия обрела огромную популярность, получила множество продолжений, анимационных, полнометражных фильмов и сериалов.

Источник: Кирилл Митин / игра Resident Evil











В этом же году игроки на ПК могли выбрать воина, разбойницу или волшебника, побродить по мрачным локациям и бросить вызов полчищам врагов в игре Diablo (18+).

Источник: Кирилл Митин / игра Diablo











Fallout и GTA

В 1997 году игроки впервые выбрались из убежищ и знакомились с миром, кое-как пережившим ядерную войну, в игре Fallout (16+). Она быстро завоевала популярность благодаря своей глубокой системе прокачки, свободе действий, мрачному, но весьма забавному юмору. Игра получила множество продолжений, по ней недавно выпустили весьма неплохой сериал.

Источник: Кирилл Митин / игра Fallout











И в этом же году вышла одна из самых популярных игр современности — Grand Theft Auto (17+) (GTA). Игровой процесс был незатейливым, но затягивающим: примеряешь на себя роль преступника, выполняешь незаконные поручения, стреляешь в кого хочешь и угоняешь понравившиеся автомобили. Сейчас последняя номерная (пятая) часть игры имеет миллионы фанатов, все они с нетерпением ждут шестую часть (должна выйти осенью 2025 года).

Источник: Кирилл Митин / игра GTA 6









