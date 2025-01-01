От Mass Effect до Skyrim: топ-7 игр, которые каждый должен пройти в новогодние праздники

Давайте по-честному, новогодние праздники — это не только поездки на горнолыжные курорты, отдых в термах и всё такое. По крайней мере, не у всех. Для многих это просто возможность 11 дней побыть дома без работы и учебы. Плохо что ли? Хорошо!
А помните, сколько раз за этот год вы проходили мимо компьютера и думали: «не сегодня, друг. Надо пораньше лечь, но вот завтра…» Время пришло. Наш коллега из 74.RU Виталий Гущинский сделал подборку сюжетных игр, в которые стоит поиграть на праздниках. Одни уже пора перепройти, а с другими, возможно, и познакомиться. Дальше — текст от первого лица.
- The Witcher 3: Wild Hunt (18+)
- Mass Effect 3 (18+)
- Grand Theft Auto (Vice City, San Andreas и V) (18+)
- Red Dead Redemption 2 (18+)
- BioShock: Infinite (18+)
- The Elder Scrolls V: Skyrim (18+)
- Cyberpunk 2077 (18+)
The Witcher 3: Wild Hunt (18+)
Сюжет. История происходит в фэнтезийном мире, основанном на славянской мифологии, через два года после событий предыдущей части. Главный герой — ведьмак Геральт из Ривии, он восстанавливает свои воспоминания и снова сталкивается с опасностями.
Главная цель Геральта — найти его приемную дочь Цири, которая находится под угрозой со стороны Дикой Охоты, таинственной и могущественной силы. Цири обладает уникальными способностями, которые и делают ее целью для угрозы.
Эта игра — завершение трилогии о Геральте. На протяжении всего сюжета перед игроком возникает много решений, которые повлияют на концовку.
Субъективщина. Игра вышла в 2015 году, технически она выглядит более чем свежо. Сюжет, пожалуй, один из самых чарующих — пробирает до мурашек. Проблема возникает, если вы не играли в предыдущие части. Так можно упустить некоторые детали, например, предысторию Геральта, Цири и других персонажей. Да и в целом игровой мир будет понятнее, если погружаться в него постепенно.
С другой стороны, первая часть лично для меня сейчас совсем неиграбельная. В силу возраста я не играл в нее в детстве, поэтому ностальгии не возникает. А графика, боевка, поведение и речь персонажей сейчас выглядят не очень. Это мешает полноценно наслаждаться сюжетом. Плюс в The Witcher 3 есть режим, позволяющий не учитывать решения игрока из предыдущих частей, то есть сюжет третьей части вполне самодостаточный.
Системные требования.
Минимальные:
операционная система: 64-bit Windows 7, 8 (8.1) или 10;
процессор: Intel Core i5-2500K (3,3 GHz) или AMD Phenom II X4 940;
оперативная память: 6 ГБ;
видеокарта: Nvidia GeForce GTX 660 (2 ГБ) или AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ);
место на диске: 40–60 ГБ свободного пространства.
Рекомендуемые:
операционная система: 64-bit Windows 7, 8 (8.1) или 10;
процессор: Intel Core i7-3770 (3,4 GHz) или AMD FX-8350;
оперативная память: 8 ГБ;
видеокарта: Nvidia GeForce GTX 770 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ);
место на диске: 50–60 ГБ свободного пространства.
Mass Effect 3 (18+)
Сюжет. Это финал истории о капитане Шепарде и его команде на корабле «Нормандия». Сюжет начинается через шесть месяцев после событий Mass Effect 2, когда Жнецы — раса из глубокого космоса — начинают вторжение в Млечный Путь, чтобы уничтожить развитые цивилизации (в том числе и человечество), перезапустить цикл во Вселенной и вновь уйти во тьму на какое-то время.
Игрок увидит вторжение огромных Жнецов на Землю, попытается собрать в разных галактиках свою старую команду и вступит в финальную битву. Решения, принимаемые по ходу игры, влияют на развитие сюжета. В финале — одна из трех концовок.
Субъективщина. Я начинал знакомство со вселенной Mass Effect с третьей части. Но это не помешало мне понять, что происходит. Да, бывали моменты, когда трудно осмыслить шутку или отсылку к чьему-то имени из прошлых частей. Но это касается именно деталей, а суть — мощнейший сюжет про Жнецов — раскрывается в третьей части автономно от предыдущих. Плюс, перед началом игры (да и по ходу сюжета тоже) делается экскурс в историю.
Читал в интернете, что концовки третьей части критикуют. Мол, слишком скомкано и банально. Возможно, это справедливо. Но эта игра из тех, в которых нужно наслаждаться процессом. Сюжет подкидывает такие неожиданные повороты, что к финалу ты подходишь влюбленным в персонажей и любое прощание с ними (это же конец трилогии) — до слез.
Через пару месяцев после прохождения третьей части я прошел первые две. Мне показалось, что так даже лучше. Еще недавно ты навсегда попрощался с героями, а тут они снова перед тобой. Причем раскрываются с новых сторон, косвенно объясняют свои будущие поступки.
Системные требования.
Минимальные:
операционная система: Windows XP (SP3), Vista (SP1) или 7;
процессор: 1,8 GHz Intel Core 2 Duo или эквивалентный AMD;
оперативная память: 1 ГБ для Windows XP, 2 ГБ для Vista/7;
видеокарта: 256 МБ (NVIDIA 7900 или аналогичная);
место на диске: не менее 15 ГБ свободного пространства.
Рекомендуемые:
операционная система: Windows 7;
процессор: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo или аналогичный AMD;
оперативная память: 4 ГБ;
видеокарта: 512 МБ (NVIDIA GeForce GTX 260 или аналогичная);
место на диске: не менее 15 ГБ свободного пространства.
Grand Theft Auto (Vice City, San Andreas и V) (18+)
Сюжет. Действия GTA: Vice City происходят в 1986 году в вымышленном городе Вайс-Сити — аналоге Майами. Главный герой — Томми Версетти, освобождается из тюрьмы и отправляется в Вайс-Сити на наркосделку. Она оказывается ловушкой, и Томми чудом выживает в перестрелке. Он начинает строить свою криминальную империю, сталкиваясь с бандами, предательствами и политическими интригами. В итоге он становится главным криминальным авторитетом города.
Сюжет GTA: San Andreas начинается в 1990-х годах в штате Сан-Андреас. Черный парень Карл «CJ» Джонсон возвращается в родной город после убийства его матери. CJ пытается восстановить свою семью и вернуть контроль над улицами Лос-Сантоса. А там куча других банд и коррумпированные полицейские. Карл проходит путь от уличного гангстера до влиятельного человека, который решает проблемы своего района и семьи.
В GTA: V мы играем за трех персонажей: Майкла, бывшего грабителя банков; Тревора, психопата и наркоторговца; и Франклина, молодого уличного гангстера. События происходят в современном Лос-Сантосе. Персонажи объединяются для совершения серии ограблений, сталкиваясь с конкурирующими бандами, полицией и ФБР.
Субъективщина. Я помню, что говорил о неиграбельности первого «Ведьмака», а теперь включаю в список игру 2002 года. Ну, делаю это на правах автора субъективного списка. Части серии GTA сюжетно не связаны друг с другом, поэтому их можно проходить в любом порядке и пропуская ненужное.
Vice City — самая слабая из этой тройки игр. И сюжетно, и технически (она ведь самая старая из них). Последний пункт немного мешает проникнуться персонажами и их судьбами. Но, сказать честно, после нескольких часов привыкаешь и становится нормально. Тем более, что недавно вышел сборник The Definitive Edition — классические части GTA с обновленной графикой. Сначала к нему было много вопросов, но сейчас, говорят, его довели до ума.
San Andreas — часть, которая вышла через два года после Vice City. Но разрыв, как по мне, колоссальный. Конечно, лица у персонажей всё еще недостаточно круглые, но CJ уже умеет плавать, есть относительно детализированный стайлинг машин, да и вообще игра проходится приятно. Особенно учитывая, что вырос в качестве и сюжет. Это, конечно, не уровень того же Mass Effect — тут всё более приземленно, но есть моменты, которые заставят удивиться.
Пятая часть вышла в 2013 году. Почувствуйте себя старыми, как говорится. На самом деле, игра до сих пор смотрится очень свежо как в плане сюжета, так и технически. Если зайдете сюда, проскочив четвертую часть, удивитесь, насколько реалистична физика движения машин и поведение людей.
Системные требования (Vice City и San Andreas запустятся даже на микроволновке, поэтому только для V).
Минимальные:
операционная система: Windows 7/8/10 (64-bit);
процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2,40GHz или AMD Phenom 9850;
оперативная память: 4 ГБ;
видеокарта: NVIDIA 9800 GT (1 ГБ) или AMD HD 4870 (1 ГБ);
место на диске: 72 ГБ свободного пространства.
Рекомендуемые:
операционная система: Windows 7/8/10 (64-bit);
процессор: Intel Core i5 3470 (4x3,2 ГГц) или AMD X8 FX-8350;
оперативная память: 8 ГБ;
видеокарта: NVIDIA GTX 660 (2 ГБ) или AMD HD 7870 (2 ГБ);
место на диске: 72 ГБ свободного пространства.
Red Dead Redemption 2 (18+)
Сюжет. История происходит в 1899 году и сосредоточена на приключениях банды Датча Ван дер Линде. Главный герой — Артур Морган.
Игра начинается с неудачного ограбления парома, после которого преступники вынуждены скрываться от федеральных агентов и охотников за головами. Они теряют все свои деньги и начинают искать способы заработать достаточно, чтобы уйти на покой.
Субъективщина. В случае с Mass Effect я изначально был фанатом космоса. «Интерстеллар» — мой любимый фильм. А вот RDR 2 — это типичный вестерн, от которых я никогда не фанател. Но игра заставила влюбиться в жанр, как бы пафосно это не звучало.
Это очень красивая игра. Во время прохождения часто ловишь себя на мысли, что уже пять минут просто едешь и смотришь на бесконечное поле. А какая тут детализация! Случайный фан-факт, чтобы показать внимание разработчиков к деталям: у коня на холоде сжимаются причиндалы, а когда приезжаешь в теплое место, они возвращаются в исходное состояние.
Системные требования.
Минимальные:
операционная система: Windows 7 — Service Pack 1 (64-bit);
процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300;
оперативная память: 8 ГБ;
видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 (2 ГБ) или AMD Radeon R9 280 (3 ГБ);
место на диске: 150 ГБ свободного пространства.
Рекомендуемые:
операционная система: Windows 10;
процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X;
оперативная память: 12 ГБ;
видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (4 ГБ);
место на диске: 150 ГБ свободного пространства.
BioShock: Infinite (18+)
Сюжет. Действия происходят в 1912 году в вымышленном летающем городе Колумбия. Главный герой Букер Девитт, частный детектив, получает задание вернуть девушку по имени Элизабет в обмен на погашение своих долгов.
Когда Букер попадает в Колумбию, он сталкивается с конфликтом между властями города и антиправительственной группировкой Vox Populi. Параллельно он узнает, что у Элизабет есть уникальная способность открывать «разрывы» между параллельными мирами.
Субъективщина. Игра вышла в 2013-м, но и сейчас смотрится неплохо. Чисто визуально она про романтику американского стимпанка в утопичном альтернативном прошлом. Это про брусчатку на центральных площадях, дирижабли в небе и про мужчин в классических костюмах на улице. Нереально атмосферно.
Сюжет достойный, но местами слишком запутанный, что на время выбивает тебя из атмосферы игры. А вот концовка из тех, после которых еще несколько дней ходишь будто вне своего тела. Продолжаешь жить жизнью своего героя, с которым преодолел столько всего.
Системные требования.
Минимальные:
операционная система: Windows Vista Service Pack 2 (32-bit);
процессор: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz или AMD Athlon X2 2,7 GHz;
оперативная память: 2 ГБ;
видеокарта: ATI Radeon HD 3870 / NVIDIA GeForce 8800 GT (512 МБ, DirectX 10);
место на диске: 20 ГБ свободного пространства.
Рекомендуемые:
операционная система: Windows 7 Service Pack 1 (64-bit);
процессор: Quad Core Processor;
оперативная память: 4 ГБ;
видеокарта: AMD Radeon HD 6950 / NVIDIA GeForce GTX 560 (1 ГБ, DirectX 11);
место на диске: 30 ГБ свободного пространства.
The Elder Scrolls V: Skyrim (18+)
Сюжет. Всё начинается в провинции Скайрим на континенте Тамриэль. Главного героя, известного как Драконорожденный, взяли в плен и вместе с Ульфриком Буревестником, лидером мятежников, везут на казнь.
Во время казни на крепость нападает дракон, что позволяет нашему герою сбежать. Это запускает цепочку событий, которые приведут к его судьбоносной роли в борьбе с драконами.
Драконорожденный начинает исследовать мир Скайрима, выполняя квесты и участвуя в гражданской войне между Империей и мятежниками.
Субъективщина. Игра вышла в 2011-м и смотрится местами простовато, прямо скажем. То есть масштабы-то впечатляют: горы, реки, атмосферные северные поселения. Но и водичка уже как-то слишком плоско выглядит, и листва на деревьях не очень.
Впрочем, тут центричен сюжет. И «Скайрим» выглядит не настолько старым, чтобы графика мешала им увлекаться. Помните фантастические книжки из 90-х и 00-х с пестрыми мягкими обложками? Там еще какой-нибудь парень из Саратова оказывался в Средневековье, обучался владеть мечом и становился самым крутым.
Для меня «Скайрим» — это что-то такое, написанное качественно, без дурацких клише и завязки сюжета в российской провинции. Добротное фэнтези, которое запомнится надолго.
Чтобы разобраться в мире «Скайрима», в предыдущие части The Elder Scrolls играть не обязательно. Некоторые отсылки, конечно, будет трудно понять, но это некритично.
Системные требования.
Минимальные:
операционная система: Windows XP/Vista/7 (32 или 64-bit);
процессор: двухъядерный с тактовой частотой 2,0 ГГц или аналогичный;
оперативная память: 2 ГБ;
видеокарта: NVIDIA GeForce 8800 GT или ATI Radeon HD 3850 (512 МБ);
место на диске: 6 ГБ свободного пространства.
Рекомендуемые:
операционная система: Windows 7/8.1/10 (64-bit);
процессор: четырехъядерный от Intel или AMD (например, Intel i5-2400 или AMD FX-8320);
оперативная память: 4 ГБ;
видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ);
место на диске: 12 ГБ свободного пространства.
Cyberpunk 2077 (18+)
Сюжет. Перед игроком 2077 год и вымышленный мегаполис Найт-Сити, вокруг которого раскинулись бескрайние пустоши. Главный герой, Ви, выбирает один из трех жизненных путей: кочевник; дитя улиц; корпорат. Этот выбор влияет на пролог и то, как героя будут воспринимать персонажи.
Субъективщина. Во-первых, эта игра — база, которую каждый должен оценить самостоятельно. Во-вторых, это эстетика мегаполиса будущего с неоновыми вывесками, футуристичными машинами и людьми с имплантами в головах. И со всеми типичными для нашего мира проблемами — бедностью, жестокостью… Фактически антиутопия. Если вам нравится, например, «Бегущий по лезвию 2049» с Райаном Гослингом, то «Киберпанк» — то, что нужно.
Но не без спорных моментов. На момент выхода в игре было много технических проблем: баги и падения производительности. Это сильно мешало погружению. Говорят, что сейчас всё исправили, но я не проверял, поэтому утверждать не буду.
Также игра местами кажется перегруженной терминами и механиками. В первые часы это сильно давит на мозг и пару раз возникнет мысль: «Да, может, ну ее? Я сюда отдыхать, а не думать пришел…». А вот NPC и некоторые побочные миссии, наоборот, простоватые и даже откровенно тупые.
Но зато в касте актеров тут Киану Ривз. Он сыграл гитариста с кибернетической рукой, который был убит, но его сознание оцифровали и имплантировали главному герою.
Системные требования.
Минимальные:
операционная система: 64-разрядная Windows 10;
процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 1600;
оперативная память: 12 ГБ;
видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8 ГБ);
место на диске: 70 ГБ SSD.
Рекомендуемые:
операционная система: 64-разрядная Windows 10;
процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 7800X;
оперативная память: 16 ГБ;
видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT;
место на диске: 70 ГБ SSD.
Список получился субъективнее некуда. Возможно, стоило включить сюда Fallout: New Vegas (18+), какой-нибудь Assassin’s Creed (18+) и что-то из стареньких Need for Speed (16+). Но тогда все каникулы бы ушли не на игры, а на чтение списка. Впрочем, если вы не согласны с какой-то игрой, это повод поделиться своим топом в комментариях.
Напомним, недавно весь интернет говорил о релизе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (17+). Наш коллега из «ИрСити» наиграл в нее 30 часов и подробно рассказал о своих впечатлениях.