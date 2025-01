От Mass Effect до Skyrim: топ-7 игр, которые каждый должен пройти в новогодние праздники

The Elder Scrolls V: Skyrim (18+)

The Witcher 3: Wild Hunt (18+)

С другой стороны, первая часть лично для меня сейчас совсем неиграбельная. В силу возраста я не играл в нее в детстве, поэтому ностальгии не возникает. А графика, боевка, поведение и речь персонажей сейчас выглядят не очень. Это мешает полноценно наслаждаться сюжетом. Плюс в The Witcher 3 есть режим, позволяющий не учитывать решения игрока из предыдущих частей, то есть сюжет третьей части вполне самодостаточный.

Vice City — самая слабая из этой тройки игр. И сюжетно, и технически (она ведь самая старая из них). Последний пункт немного мешает проникнуться персонажами и их судьбами. Но, сказать честно, после нескольких часов привыкаешь и становится нормально. Тем более, что недавно вышел сборник The Definitive Edition — классические части GTA с обновленной графикой. Сначала к нему было много вопросов, но сейчас, говорят, его довели до ума.

Чтобы разобраться в мире «Скайрима», в предыдущие части The Elder Scrolls играть не обязательно. Некоторые отсылки, конечно, будет трудно понять, но это некритично.

Список получился субъективнее некуда. Возможно, стоило включить сюда Fallout: New Vegas (18+), какой-нибудь Assassin’s Creed (18+) и что-то из стареньких Need for Speed (16+). Но тогда все каникулы бы ушли не на игры, а на чтение списка. Впрочем, если вы не согласны с какой-то игрой, это повод поделиться своим топом в комментариях.