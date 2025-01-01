От Mass Effect до Skyrim: топ-7 игр, которые каждый должен пройти в новогодние праздники

Сюжет. История происходит в фэнтезийном мире, основанном на славянской мифологии, через два года после событий предыдущей части. Главный герой — ведьмак Геральт из Ривии, он восстанавливает свои воспоминания и снова сталкивается с опасностями.

Главная цель Геральта — найти его приемную дочь Цири, которая находится под угрозой со стороны Дикой Охоты, таинственной и могущественной силы. Цири обладает уникальными способностями, которые и делают ее целью для угрозы.

Эта игра — завершение трилогии о Геральте. На протяжении всего сюжета перед игроком возникает много решений, которые повлияют на концовку.

Субъективщина. Игра вышла в 2015 году, технически она выглядит более чем свежо. Сюжет, пожалуй, один из самых чарующих — пробирает до мурашек. Проблема возникает, если вы не играли в предыдущие части. Так можно упустить некоторые детали, например, предысторию Геральта, Цири и других персонажей. Да и в целом игровой мир будет понятнее, если погружаться в него постепенно.

С другой стороны, первая часть лично для меня сейчас совсем неиграбельная. В силу возраста я не играл в нее в детстве, поэтому ностальгии не возникает. А графика, боевка, поведение и речь персонажей сейчас выглядят не очень. Это мешает полноценно наслаждаться сюжетом. Плюс в The Witcher 3 есть режим, позволяющий не учитывать решения игрока из предыдущих частей, то есть сюжет третьей части вполне самодостаточный.

Системные требования.

Минимальные:

операционная система: 64-bit Windows 7, 8 (8.1) или 10;

процессор: Intel Core i5-2500K (3,3 GHz) или AMD Phenom II X4 940;

оперативная память: 6 ГБ;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 660 (2 ГБ) или AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ);

место на диске: 40–60 ГБ свободного пространства.

Рекомендуемые: