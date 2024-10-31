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Развлечения тест Литературу не забыли? Спорим, вы не отличите строчки поэта от нейросети

Литературу не забыли? Спорим, вы не отличите строчки поэта от нейросети

11 вопросов для начитанных ярославцев

379
3 комментария

Сейчас узнаем, сможете ли вы отличить человеческий «почерк» от робота

Нейросети научились писать дипломные работы, книги и даже стихи. Не просто какие-нибудь там «Я поэт, зовусь Незнайка! / От меня вам балалайка!», а вполне себе складные и осмысленные вариации. Некоторые считают, что искусственный интеллект справляется не хуже Пушкина. Мы предлагаем вам проверить свою интуицию.

Попробуйте угадать, какое стихотворение написано человеком, а где нейросеть. Определить авторство у этих 11 двустиший, сможет только большой любитель литературы. Думаете, это вы?

ТЕСТПройден 102 раза
1 / 11

«О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух»

  • Александр Пушкин

  • Нейросеть

2 / 11

«И в ней порой раздается звон,
Как будто колокол в тиши садовой»

  • Сергей Есенин

  • Нейросеть

3 / 11

«Сквозь пелену вечерних туч,
Твой взгляд, как звездный небосвод»

  • Александр Блок

  • Нейросеть

4 / 11

«Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем»

  • Анна Ахматова

  • Нейросеть

5 / 11

«Вспомни — за этим окном впервые
руки твои, исступленный, гладил»

  • Владимир Маяковский

  • Нейросеть

6 / 11

«Любовь — тепло, что греет в час разлома,
И свет, что озаряет в тишине»

  • Марина Цветаева

  • Нейросеть

7 / 11

«Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом»

  • Михаил Лермонтов

  • Нейросеть

8 / 11

«Пусть листочки календаря
Облетят, как листва у сада»

  • Эдуард Асадов

  • Нейросеть

9 / 11

«Всё мирозданье — только в нас:
И в профиль, и в анфас»

  • Борис Рыжий

  • Нейросеть

10 / 11

«Куда уносят сердца волны,
Я в нежный миг любви открыв»

  • Валерий Брюсов

  • Нейросеть

11 / 11

«Я всегда твердил, что судьба — игра.
Что зачем нам рыба, раз есть искра»

  • Иосиф Бродский

  • Нейросеть

Ранее мы также проверяли ярославцев на знание русской классики. А вы справитесь с этими 10 каверзными вопросами из литературы?

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Комментарии
3
Гость
57 минут
Это вы не отличите. Не надо других своей ограниченностью мерить.
Гость
13 минут
пушкин - великий африканский поэт
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