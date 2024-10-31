Литературу не забыли? Спорим, вы не отличите строчки поэта от нейросети

Нейросети научились писать дипломные работы, книги и даже стихи. Не просто какие-нибудь там «Я поэт, зовусь Незнайка! / От меня вам балалайка!», а вполне себе складные и осмысленные вариации. Некоторые считают, что искусственный интеллект справляется не хуже Пушкина. Мы предлагаем вам проверить свою интуицию.