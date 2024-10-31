Литературу не забыли? Спорим, вы не отличите строчки поэта от нейросети

Нейросети научились писать дипломные работы, книги и даже стихи. Не просто какие-нибудь там «Я поэт, зовусь Незнайка! / От меня вам балалайка!», а вполне себе складные и осмысленные вариации. Некоторые считают, что искусственный интеллект справляется не хуже Пушкина. Мы предлагаем вам проверить свою интуицию.
Попробуйте угадать, какое стихотворение написано человеком, а где нейросеть. Определить авторство у этих 11 двустиший, сможет только большой любитель литературы. Думаете, это вы?
«О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух»
Александр Пушкин
Нейросеть
«И в ней порой раздается звон,
Как будто колокол в тиши садовой»
Сергей Есенин
Нейросеть
«Сквозь пелену вечерних туч,
Твой взгляд, как звездный небосвод»
Александр Блок
Нейросеть
«Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем»
Анна Ахматова
Нейросеть
«Вспомни — за этим окном впервые
руки твои, исступленный, гладил»
Владимир Маяковский
Нейросеть
«Любовь — тепло, что греет в час разлома,
И свет, что озаряет в тишине»
Марина Цветаева
Нейросеть
«Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом»
Михаил Лермонтов
Нейросеть
«Пусть листочки календаря
Облетят, как листва у сада»
Эдуард Асадов
Нейросеть
«Всё мирозданье — только в нас:
И в профиль, и в анфас»
Борис Рыжий
Нейросеть
«Куда уносят сердца волны,
Я в нежный миг любви открыв»
Валерий Брюсов
Нейросеть
«Я всегда твердил, что судьба — игра.
Что зачем нам рыба, раз есть искра»
Иосиф Бродский
Нейросеть
Ранее мы также проверяли ярославцев на знание русской классики. А вы справитесь с этими 10 каверзными вопросами из литературы?
Понравился тест? Держите еще:
лишь тот, кто жил в СССР, ответит на эти 10 вопросов — а вам слабо?
только один из ста угадает советское кино по первому кадру: тест для самых внимательных ярославцев;
ответьте на 13 вопросов и узнайте, что о вас думают мужчины;
угадайте хиты «Руки Вверх!» по строчке.