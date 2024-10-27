Лишь тот, кто жил в СССР, ответит на все 10 вопросов этого теста — это вы?

Кто-то вспоминает Советский Союз только добрыми словами, рассказывая, какие тогда были люди — гвозди бы из них делать, у кого-то этот период вызывает не самые лучшие эмоции. Но совершенно точно можно сказать, что советское время было уникальным — меньше чем за 70 лет в стране произошло столько изменений, что всего сразу и не упомнишь. А вы помните что-нибудь о том времени или совсем его не застали? У нас есть 10 вопросов, чтобы проверить это.
Во многих квартирах в СССР не было газоснабжения, а электроэнергия была слишком дорогой, чтобы использовать электроплитки. На чем тогда люди готовили еду?
На костре
На примусе
Покупали готовую еду в магазине
Тогда были широко распространены полевые кухни, и никто не голодал
Самые первые электрические утюги появились в Советском Союзе в конце 1940-х годов, но еще долгое время после этого люди пользовались угольными утюгами. Более того, их продолжали производить в нашей стране вплоть до 60-х годов 20-го столетия. Почему?
Это дело привычки
У людей были большие запасы угля — надо было его извести сперва
Советские люди вещами не раскидывались
В советских квартирах не было розеток
Что это за предмет между сантиметром и нитками?
Катушка для ниток
Дверная ручка
Грибок для штопки
Специальное устройство для выделки кожи
Большинство в Советском Союзе воспринимало скромные условия жизни нормой. А вот комфорт и украшения дома (статуэтки, красивая посуда, хрусталь) могли счесть мещанством. Как тогда прикажете создавать уют?
Вышивать скатерти и салфетки
Ставить книги на всеобщее обозрение
Складывать много подушек на кровать
Никак. Так и сидеть в голых стенах
Кровати в Советском Союзе были высокие, часто под ними стояли чемоданы или сундуки. А вот покрывал не было, и украсить кровати и закрыть пространство под ними было нечем. Что тогда придумали хозяйки?
Делали красивые ящички
Шили большие лоскутные одеяла
Укрывали подзором
Прикрывали гобеленами
Вышивкой в советское время занимались не только женщины. Часто хозяйки привлекали к такой работе и своих мужей. И у этого была конкретная цель. Какая?
Совместные работы принимали на ВДНХ и хорошо за них платили
Чтобы быстрее справиться
А больше совместных развлечений для семейны пар и не было
Чтобы муж не гулял
Это саше с вышивкой. Знаете, как его использовали?
Сюда складывали разные мелочи
Просто для красоты
Это был своеобразный конверт для денег, которые дарили на свадьбу
Ее использовали как игольницу
Знаете, что находится внутри этой упаковки?
Мочалка
Советские спагетти
Набор для рукоделия
Волосы для куклы
В 1960-х годах для замачивания белья использовали хозяйственное мыло, которое строгали стружкой. Но что использовали до его появления?
Синьку
Золу от прогоревших дров
Ничего не использовали
Всегда использовали хозяйственное мыло. До него белье только камнями отбивали
Знаете, из чего сделана эта рыба?
Из полиэтилена
Из старых колес
Из просроченной еды
Из капельницы