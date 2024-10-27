Близнецы разбогатеют, а Дев предадут: финансовый гороскоп на ноябрь

Астролог Эльза Кушина рассказала, кого ждет успех в делах, а кто рискует потерять работу Источник: Дмитрий Гладышев











Ноябрь — время для генеральной уборки в своей жизни. Именно так охарактеризовала грядущий месяц астролог Эльза Кушина. В этот период большинство представителей знаков зодиака почувствует силы навести порядок в делах, расстаться с неприятной работой и найти новое дело, которое принесет успех. Как же это всё скажется на финансовом положении? Ищите свой знак и читайте рекомендации эзотерика для 72.RU.

Овен

В первой половине месяца у Овнов вероятна финансовая поддержка со стороны близкого окружения (друзья, одноклассники, дальние или близкие родственники) — кажется, помощь придет именно со стороны мужчин. Во второй половине вероятны интересные предложения заработка, причем в новой отрасли. Возможно, появятся перспективы сменить профессию или род деятельности. Не сопротивляйтесь своим желаниям, ведь уже даже звезды говорят вам «пора». Овны, которые держат свой бизнес, со стопроцентной вероятностью добьются поставленных целей, правда, с небольшой оговорочкой — вам нельзя жадничать, проявите щедрость к партнерам или клиентам.

Телец

В первой половине ноября Тельцам важно следить за своим карманом, так как вероятны неразумные траты на пустые развлечения. Тут важно помнить, что чувства радости быстро пройдут, а базовые потребности вроде покупки еды или оплаты счетов никуда не денутся. Также стоит заметить, что Тельцам в этом месяце могут выпасть судьбоносные предложения, которые в дальнейшем могут изменить их жизнь, в том числе и финансово.

Близнецы

В ноябре фортуна на стороне Близнецов, поэтому они могут получить неожиданный куш извне. Скорее всего, вам перепадет хорошая премия, а может быть, и продвижение по службе. Хватайте удачу за хвост, старайтесь не лениться, и тогда вас точно ждет успех в карьере. Также в этом месяце вам может оказать огромную поддержку мужчина (отец, супруг, брат или другой близкий вам человек).

Рак

В начале месяца Раку придется усердно поработать, чтобы приумножить свои финансы. Решение денежных проблем буквально выбьет вас из колеи: вероятны ухудшение здоровья, упадок сил и стресс. Но не стоит переживать, к середине ноября ситуация нормализуется. Вы не только почувствуете прилив энергии, но и заручитесь поддержкой коллег. Велика вероятность, что ваши таланты наконец не только рассмотрят, но и по достоинству оценят. Поэтому Ракам нужно быть на виду — не отказывайтесь от предложений, не пытайтесь делегировать свои обязанности. Тогда вы сможете здорово пополнить свой кошелек, а в дальнейшем и выйти на новый уровень доходов.

Лев

Львам стоит проявить бдительность в отношении финансов, не тратьтесь на бесполезные вещи или впечатления. Сейчас период, когда вам нужно пересмотреть подход к деньгам. Представителям этого знака зодиака рекомендуется направить свои силы на работу и поиск нового источника дохода. Это даст новый виток профессионального развития, а также поможет в дальнейшем совершить более крупную и желаемую покупку (недвижимость, автомобиль). Именно Львам важно сейчас почувствовать финансовую стабильность и независимость.

Дева

Большая часть ноября для Девы будет благотворной в отношении финансов. Зато к концу месяца вопрос денег может сорвать грядущие планы, чувство безопасности и стабильности. Этому знаку зодиака как никогда следует быть внимательнее в выборе партнеров, поскольку именно в ноябре есть вероятность, что кто-то нарушит все договоренности с вами, что в дальнейшем приведет к неприятностям. В конце месяца возможны посягательства на финансы Девы извне — например, кто-то из близких сядет вам на ее шею. Чтобы окончательно не закрыть свой финансовый поток, не давайте в долг и пытайтесь сами не просить одолжить вам денег.

Весы

Весы в ноябре будут очень расточительными, причем делать покупки этот знак зодиака будет нерационально. Из-за такого подхода к собственным финансам Весы почувствуют неудовлетворенность в достатке, карьере. Планета Лилит может затуманить разум Весов, а значит, этот знак зодиака захочет поддаться искушениям, в данном случае — заработать легкие деньги. Велика вероятность, что кто-то из знакомых предложит вам авантюру или быстрый способ заработать. Не следует соглашаться на это, поскольку ничем хорошим данное предложение не закончится.

Скорпион

В ноябре Солнце находится в данном знаке, поэтому для Скорпиона открываются большие финансовые возможности: предложения по увеличению дохода (инвестиции в выгодные проекты), новая работа, подработка, бизнес (либо стать соучредителем бизнеса). Скорпионы будут грести деньги лопатой, но только если не уйдут в тень и останутся в социуме. Важная деталь: рассматривать все финансовые предложения стоит после 20-х чисел ноября.

Стрелец

В ноябре Стрельцов ждет торможение в делах. Пока новых источников доходов не предвидится, нужно выстроить новую стратегию по заработку: возможно, переговорить с начальством и поднять вопрос роста зарплат или переход на новую должность. Так или иначе, но Стрельцам важно найти выход из ситуации, ведь потом проблема будет только набирать обороты. Будьте аккуратны с партнерами по бизнесу или коллегами — вероятны конфликты, предательства и неприятные сюрпризы с их стороны.

Козерог

Козерог в ноябре может снова пересматривать модель своего заработка, выбирая, например, новую работу, профессию, хобби и так далее. Это связано с тем, что управитель данного знака Сатурн наконец-то выходит из своего ретродвижения, что будет плюсом для Козерогов. Также большим событием будет выход Плутона из данного знака — это позволит наконец-то сбросить с себя оковы, которые Козерог носил с собой последние 20 лет. Это значит, что обременения (кредит, ипотека, алименты и пр.) либо давление от вышестоящих лиц уйдут из их жизни. Представители знака смогут выдохнуть и обрести свободу.

Водолей

Начиная с ноября Водолеям придется стать серьезными, так как планета Плутон переходит в данный знак, а уроки этой планеты весьма непростые: борьба, выживание, избавление от бесполезного (что тянет вниз и давно отжило свое). Также Водолей может взять на себя ношу в виде долгов (кредит, ипотека), что будет весьма непростым обременением, отсюда научится жить по средствам, погружаясь в тему финансовой грамотности. Брать на себя кредитные обязательства в этом месяце не рекомендуется, если только это самый крайний случай.

Рыбы

Планета Сатурн в ноябре проходит по Рыбам, так что приумножить финансы смогут те представители знака, для которых слова «труд», «честность», «дисциплина», «подчинение правилам» — не пустой звук. «Халявы» Рыбам ждать не стоит. Также стоит отметить, что управитель данного знака находится в ретродвижении, отсюда Рыбы могут захотеть пересмотреть модель заработка либо вернуться на старое место работы.