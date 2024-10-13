«Ревнивые контролеры, любят страстно»: как распознать абьюзера по дате рождения

Нумеролог назвала даты, в которые рождены потенциальные абьюзеры Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











«Абьюз» и «красные флаги» — эти термины плотно вошли в нашу речь. Психологи утверждают, что первыми звоночками нездоровых отношений становятся неуважение друг к другу и нарушение личных границ.

— Люди, находящиеся в абьюзивных отношениях, постоянно испытывают чувства страха, стыда, вины, у них сильно понижается самооценка, что зачастую не позволяет жертве самой выбраться из этого положения, — считает психолог Екатерина Лебедева.

Абьюзивные отношения — отношения, в которых партнер нарушает личные границы другого, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы. В таком типе отношений жертва и агрессор не меняются местами, жертва по ряду причин не может выйти из этих отношений. Одна из проблем в жизни с абьюзером — эмоциональные качели. Абьюзер может критиковать свою вторую половинку перед друзьями, злобно шутить, позволять отпускать в адрес партнера колкие фразы.

«Мстительные, авторитарные и сложные»

Эксперты в области эзотерики считают, что определить склонного к насилию и абьюзу мужчину можно не только по стилю общения, но и дате рождения. Нумеролог и астролог Маргарита Харитонская из Ярославля назвала даты, в которые родились потенциальные абьюзеры, она поделила их на три категории.

— На третьем месте у нас авторитарные лидеры — те у кого день рождение выпадает на дату, равную коду 1. Это 1, 10 и 19 числа. А также люди, у кого в дате рождения по расчету много единиц, туда же залетают рожденные 11 числа. Этим людям важно, чтобы все строго следовали их правилам. Они могут контролировать даже ваш круг общения. При чём могут влезть даже в область ваших занятий и друзей. <…> Мстительные, авторитарные и сложные, — рассказала нумеролог.

Люди, рожденные в эти даты, нечасто поднимают руку в отношениях, но при этом испытывают приступы яркой, трудно понимаемой ярости. В паре насаждают свои традиции и правила. Как родители такие люди очень жестоки.

Нумеролог обращает внимание, если ваши дети появились на свет в одну из этих дат, их важно поощрять и хвалить.

— Если они растут в ощущении «недолюбленности», с ними будет трудно при взрослении. Если это мальчик, то займите его спортом, несвязанным с соперничеством, — советует Маргарита.

Женщинам нумеролог советует проявлять свой характер при общении с такими мужчинами.

— В браке уважать будут только очень сильную и самодостаточную женщину, сразу дайте отпор и покажите характер, иначе почувствуете подавление через уничтожение личности, — добавила нумеролог.

«Могут поднимать руку»

«Серебро» в списке потенциальных абьюзеров получают «люди-четверки».

— На втором месте у нас люди-четверки, рожденные 4, 13, 22, 31 числа. Тут ситуация немного сложнее, так как у «четверок» вся активность через тело, они могут поднимать руку. Также любят насаждать правила и традиции. Если энергия в плюсе, то это самые крепкие семьянины. Хорошие папы, верные мужья, — пояснила Маргарита.

Нумеролог рекомендует женщинам, чьи мужчины рождены в эти даты, быть хитрее, проявлять женственность и заботу, направлять энергию партнера в физическую активность.

— Здесь можно и дом заставить строить, и с детьми тренироваться. Спорт можно выбирать с соперничеством. В детстве такому ребенку необходимо чувствовать себя в графике, но без давления. Искренние, честные разговоры, не кричите на него ни в коем случае, — добавила нумеролог.

«Люди, которые сомневаются во всех»

Согласно матрице судьбы, потенциальные абьюзеры рождены 7, 16 и 25 числа.

— На первом месте у нас семерки — люди, рожденные 7-го, 16-го и 25-го. Тут всё сложно. Весь фокус повышенного контроля у мужчины сосредоточен в голове. Это люди, которые сомневаются во всех и во всём, очень взбалмошные, непостоянные и вспыльчивые. Настроение у представителей этой матрицы может смениться с утра до вечера кардинально. Часто — ревнивые контролеры. Таким людям свойственно оценивать человека очень критично, они влюбляются мозгами, очень важно соответствовать уровню. Любят они очень крепко и страстно, — добавила Маргарита.

«Семеркам» важны правила и традиции, среди этих личностей часто встречаются доминанты.

— В отличии от предыдущих претендентов, они могут подымать руку в семье. В детстве для них важен четкий распорядок и дисциплина. Чтобы не инициировать отрицательные черты характера, необходимо соблюдать порядок в доме, традиции и верность. Таких детей стоит водить в кружки, не ограничивать их волю, не наказывать физически. Лучше отдать в спорт, где формируется красота тела, — пояснила нумеролог.