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Развлечения Хотите вечный союз? Нумеролог назвала самые счастливые даты для свадьбы в сентябре 2024 года

Хотите вечный союз? Нумеролог назвала самые счастливые даты для свадьбы в сентябре 2024 года

Планируете торжество этой осенью? Проверьте, хороший ли день вы выбрали

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1 комментарий

В какой день в сентябре лучше играть свадьбу

Каждая пара мечтает о крепком и счастливом союзе, выбор даты свадьбы может играть в этом немалую роль. В какие дни в сентябре 2024 года лучше жениться, рассказала нумеролог Екатерина Климова.

Как отметила эксперт, в сентябре четыре благоприятные даты для свадьбы с точки зрения нумерологии:

  • 7.09.2024 — в этот день преобладают ключевые энергии любви, отношений и комфорта.

  • 8.09.2024 — в эту дату берет вверх энергия счастливых событий.

  • 9.09.2024 — энергия благоприятных обязательств и заключений договоров.

  • 11.09.2024 — идеальный день для создания чего-либо нового, в том числе образования семьи.

Также нумеролог Екатерина Климова отметила, что в конце месяца будет важный день для переосмысления жизни и планирования будущего.

— 24 сентября 2024 — день энергетически сильный. Важно обратить внимание на события этого дня, они помогут заглянуть в будущее. Направляйте свое внимание и энергию на созидание, даже если будет происходить что-то неприятное для вас. В этот день благоприятны короткие поездки, обмен информацией и любого рода переговоры. Отложите затяжные дела, не начинайте в этот день новое. А также отложите покупку недвижимости на другой период, — рассказала нумеролог.

Ранее у нас выходил текст с нумерологом про тайну даты рождения. Полный разбор чисел читайте в этом материале.

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Комментарии
1
Гость
1 сентября 2024, 07:37
Если в вашей головушке тесно от мыслей подобных проверки даты свадьбы на предмет нумерологии, как скажется фаза луны на качестве борща, и прочей чуши, то это один из тревожных звоночков к будущему разводу, и никакая дата свадьбы вас не спасёт, если не перестанете дурью маяться и не переключитесь на реальные вещи, оставив гадание в разделе "развлечения".
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