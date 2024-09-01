Хотите вечный союз? Нумеролог назвала самые счастливые даты для свадьбы в сентябре 2024 года

В какой день в сентябре лучше играть свадьбу Источник: Кирилл Поверинов











Каждая пара мечтает о крепком и счастливом союзе, выбор даты свадьбы может играть в этом немалую роль. В какие дни в сентябре 2024 года лучше жениться, рассказала нумеролог Екатерина Климова.

Как отметила эксперт, в сентябре четыре благоприятные даты для свадьбы с точки зрения нумерологии:

7.09.2024 — в этот день преобладают ключевые энергии любви, отношений и комфорта.

8.09.2024 — в эту дату берет вверх энергия счастливых событий.

9.09.2024 — энергия благоприятных обязательств и заключений договоров.

11.09.2024 — идеальный день для создания чего-либо нового, в том числе образования семьи.

Также нумеролог Екатерина Климова отметила, что в конце месяца будет важный день для переосмысления жизни и планирования будущего.

— 24 сентября 2024 — день энергетически сильный. Важно обратить внимание на события этого дня, они помогут заглянуть в будущее. Направляйте свое внимание и энергию на созидание, даже если будет происходить что-то неприятное для вас. В этот день благоприятны короткие поездки, обмен информацией и любого рода переговоры. Отложите затяжные дела, не начинайте в этот день новое. А также отложите покупку недвижимости на другой период, — рассказала нумеролог.