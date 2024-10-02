Самые неблагоприятные дни в октябре 2024 года: кто рискует потерять последнее

Октябрь — месяц, когда надо проявить особую осторожность Источник: Евгения Бикунова / NGS.RU











Готовитесь пережидать октябрь за чашкой уютного кофе или глинтвейна, завернувшись в плед и спокойно смотря сериалы? Как бы не так. В октябре небесная канцелярия не сулит спокойствия всем знакам зодиака. По-прежнему ретроградят планеты, да и полнолуние добавляет хлопот. Когда проявить особую осторожность, а когда можно перевести дух в октябре 2024-го, узнали у экспертов — астролога и нумеролога.

Благоприятные и опасные дни в октябре 2024 года

Нумеролог, консультант Ба-Цзы и фэншуй Яна Губина рассказала о хороших и сложных днях в октябре 2024 года. Она отмечает, что этот месяц выдастся крайне непростым для нас.

— С 8 октября в свои права вступает месяц Собаки. Энергии месяца сложные. Собака месяца в конфликте с драконом года. Это полярные энергии. Собачка — земное животное, охраняющее своих и свой дом, а дракон — это мистическое существо, которого нет в природе. Собачка смотрит всё с уровня земли. Дракон сверху видит картинку. Два полярных мнения. Каждый прав. По-своему, но прав, — метафорически объясняет воздействие энергий месяца Яна Губина.

По ее словам, октябрь выдастся очень напряженным месяцем, когда сложно будет достичь компромиссов с помощью конструктивного общения.

— В этом месяце о диалоге речи не идет. Переговорщики могут быть и пытаться, но месяц не про договориться. Месяц про конфликты, проблемы с землей, подвижки, землетрясения, повреждения дорог, агрессию, травмы, аварии и т. д., — рассказывает нумеролог. — Сам месяц также не для начала важных дел, таких как открытие бизнеса, свадьбы, переезда и т. д.

Однако не стоит впадать в панику, ведь если не провоцировать конфликтные ситуации своими действиями, то месяц может быть вполне хороший.

— Те, кто родился в годы, месяцы, дни и часы Дракона или Собаки, могут ощущать то, что все решили вас достать. И даже может появиться желание разнести всё и всех, чтобы не трогали, — предупреждает Яна Губина. — Записывайтесь в группу бокса и забронируйте за собой грушу на весь месяц. Можно плавать, медитировать, бегать, громко кричать в лесу, рисовать, шить, вязать.

А еще можно повесить звонкий колокольчик, если входная дверь в дом или квартиру находится в юго-восточном секторе. В октябре здесь соберутся сразу звезда болезней и звезда травм, катастроф, банкротств, потери здоровья и финансов. Мелодичный звук колокольчика будет снижать негативное влияние сектора.

Сложными датами в октябре будут 1, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 и 31-е числа. Они не подходят для начала важных дел.

А вот 2, 3, 4, 9, 11, 21, 22 и 29 октября — числа с положительными энергиями.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Прогноз для знаков зодиака в октябре 2024-го

По мнению астролога и звездочета Ильи Кио, октябрь принесет сложности и будет проверять, насколько верный путь выбрали люди самых разных знаков зодиака.

— 1–2-го числа я не рекомендую начинать что-то новое, куда-то лезть, бежать и идти. Лучше в этот период отдохнуть, еще лучше — отдать старые долги, завершить дела, побыть наедине с собой и разобрать свои ошибки. Важно освободить новому место, — отмечает астролог. — После второго октября начинает расти месяц — до девятого числа. Это период роста, приобретения.

В этом месяце Юпитер становится ретроградным, поэтому Илья Кио советует мечтать и строить планы, выкинуть хлам, а также оставить обиды и проблемы в прошлом. Вторую половину месяца лучше посвятить творчеству и реализовать свой потенциал. Юпитер добавит смелости в противовес страхам, которые питает ретро-Сатурн.

В то же время ретроградный Уран дает возможность понять ваши истинные желания. А ретроградный Нептун влияет на подсознание, сны и кармическую проработку. Этот месяц поможет раскрыть ваш потенциал.

12 октября заканчивается ретроградный Плутон. Илья Кио называет его ответственным за политику.

— На международной арене могут закончиться конфликты или произойти изменения после 12 октября. Тут может быть или ухудшение, или улучшение ситуации. Плутон держит всех в напряжении, и после 12-го числа будет проще установить новые связи, разрешить старые конфликты.

Третья декада октября, по мнению астролога, поможет раскрыть истину. В этот период вероятны споры и конфликты. Потому что 17 октября ожидается полнолуние в Марсе.

Овен

Полнолуние откроет для вас дорогу истины, правда выскочит наружу, особенно если были какие-то махинации, измены и другие ситуации нехорошие. Вам лучше не ввязываться в авантюры. В этот период конфликты обострятся до немыслимых масштабов, поэтому лучше быть спокойнее, рассудительнее и с пониманием относиться к своим родным, близким. Конфликты в этот период закончатся очень ярко. В финансовом плане в этом месяце своего вы не добьетесь.

Для Овнов октябрь — месяц проверок, с 1-го по 7-е число он будет провоцировать вас на ошибки. Не пытайтесь держаться за старое, что-то кому-то доказать. Отпустите все старые обиды и ситуации, которые тянут назад, они не стоят внимания.

С 8-го по 15-е число очень хорошо реализовывать все свои планы, идеи, бизнес-проекты. А 29 октября будет очень круто расставить точки, завершить старые дела, конфликты, решить все спорные моменты. 30, 31 октября лучше устроить себе отдых.

Телец

Телец может жестко уйти в работу, либо углубиться в отношения, либо погрузиться в проблемы. В этом месяце нужно найти время для себя и отдохнуть, иначе октябрь может прогореть как спичка. Желательно выбраться на природу и встряхнуться. Не позволяйте себе крутиться как белке в колесе.

Близнецы

Для вас этот месяц странный. С одной стороны, хочется каких-то новшеств, с другой — месяц будет оттягивать вас назад, чтобы вы сделали выводы перед тем, как идти вперед. Многозадачность может не дать результатов.

Чтобы октябрь для Близнецов стал продуктивным, нужно структурировать свои мысли и идеи, вместо суеты и множества дел взять одно или два направления и реализовать их. В отношениях тоже нужно сконцентрироваться на чем-то одном, не распылять силы и внимание.

Рак

Тяжелый месяц, поэтому поберегите здоровье, и в первую очередь сердце. Эмоциональные качели могут выжать все соки. Остерегайтесь энергетических вампиров, потому что в этот месяц они будут особо активны.

Раку нужно просто знать, чего он хочет, и идти вперед. Касательно работы, у вас будет масса разных вариантов, но существует риск не заметить выгодные предложения из-за эмоционального застревания на одном месте.

Лев

Нужно бояться конфликтных ситуаций, так как этот месяц может спровоцировать вас на серьезные ошибки. Льву нужно быть спокойнее, рассудительнее, чтобы не испортить отношения с людьми. Лучше каждый раз хорошенько думать, а потом делать. В финансах октябрь для вас — хороший месяц. Однако стоит опасаться больших трат, потому что этот месяц может спровоцировать на ненужные покупки.

Дева

Этот месяц для вас хороший, плодотворный и откроет разные перспективы. Удача ждет в финансовых и творческих аспектах, вы можете поменять работу или подняться по социальной лестнице. Нужно стать смелее, брать на себя ответственность, новые проекты — и медленно, но верно расти. Октябрь также хорош для свадеб.

Все сложности Дева легко решит благодаря рассудительности, но не нужно в этом месяце идти на поводу у конфликтных людей. Возможно, это урок, когда кто-то захочет выбить вас из колеи. Нужно понять истинную причину, почему этот человек так агрессирует.

Весы

Для весов это месяц проверки. С одной стороны, это хороший месяц в плане финансов, а с другой — все будут стараться выбить вас из колеи и жаждать внимания, особенно в начале и третьей неделе месяца. Нужно оставаться рассудительными и не ввязываться в споры, сохранить нейтралитет. Отделите реальные опасности от своих иллюзий и не идите на поводу у людей, которые подливают масла в огонь.

Скорпион

Конфликтный месяц для Скорпиона, когда все будут провоцировать вас на эмоции и раздражать. Однако вам нужно просто держаться и терпеть, проявлять осторожность и не вестись на поводу у зачинщика конфликта. Могут возникнуть завалы на работе, проблемы со здоровьем — от излишнего эмоционального напряжения, вплоть до головных болей.

Из плюсов — в этом месяце Скорпион может очень хорошо вырасти духовно, проработать свои блоки, а также раскрыть свой потенциал идеи, сменить работу.

Стрелец

С одной стороны, вас могут затащить в неблагоприятные ситуации и заставить решать не ваши проблемы. С другой — вы ловко можете от этого уйти. Поэтому в этом месяце лучше заниматься своей жизнью, чтобы не потерять время и энергию, не идти на чужие авантюры и сто раз подумать. Этот месяц сулит для Стрельца самые разные возможности, особенно финансовые. Очень хороший потенциал на смену работы, даже на переезд. Но здоровье нужно беречь, потому что для вас этот месяц все-таки окажется изнурительным.

Козерог

Вам нужно, во-первых, открыться новому, во-вторых, нужно набраться смелости и применить-таки накопленные знания. В этом месяце точно стоит заняться улучшением финансового аспекта: получить новую работу, новую должность, вы слишком долго стоите на перекрестке судеб. Пора уже взяться за новые проекты, дела. Козерог может много заработать, месяц для этого благоприятный. Помимо работы, займитесь отношениями.

Водолей

Водолей в октябре может последнее потерять. Поэтому, во-первых, остерегайтесь ненужных трат, во-вторых, не вкладывайтесь в то, в чем не уверены. Этот месяц принесет большие проблемы. Всплывет всё то, что когда-то терзало, тревожило, особенно в сфере отношений. Водолею нужно проработать старые блоки, отпустить старые обиды и очень хорошо понимать, чего вы хотите. Найдите дело жизни, которое будет вас вдохновлять, и это уже принесет деньги.

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