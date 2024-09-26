Кольцо и тот самый цвет: простые ритуалы на привлечение денег и удачи

Зеленый цвет и некоторые карты Таро считаются магнитом для денег Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Многие верят, что сделать свою жизнь проще можно, не прикладывая усилий, главное, знать, какие ритуалы соблюдать и какими вещами обложить свой дом. Существует множество теорий о том, как правильно загадывать желания или какие традиции сохранять для привлечения богатства и успеха. Наши коллеги из NGS.RU собрали простые обряды для привлечения денег. Подборка для тех, кто тоже иногда ради развлечения или от скуки хочет попробовать что-то подобное.

Денежный цвет

Цветом, привлекающим деньги, считается зеленый. Почему так повелось, трудно сказать, но некоторые действительно верят в его влияние. Поэтому эзотерики рекомендуют чаще добавлять зеленый в свой гардероб, особенно в четверг (этот день тоже считается денежным). Необязательно полностью одеваться только в зеленый, достаточно добавить цвет за счет аксессуаров, детали одежды или маникюра. Еще по четвергам рекомендуют зажигать свечи зеленого цвета. Проводить ритуал советуют перед началом рабочего дня (только не забудьте их потушить перед выходом из дома).

Золотое кольцо

Еще один простой способ. Для этого нужно подготовить красивую шкатулку, желательно из камня или дерева (в идеале всё того же зеленого цвета). В полнолуние взять купюру любого номинала, свернуть в трубочку и вставить ее в золотое кольцо, а потом положить конструкцию в шкатулку. Спрятать коробочку в укромное место до следующего полнолуния, и каждый день класть внутрь монеты любого достоинства, но чем больше, тем лучше. На следующее полнолуние нужно достать купюру из кольца, положить в свой кошелек и не тратить. Считается, что такая банкнота поможет владельцу притягивать деньги. Другие монеты, которые ежедневно складывали в шкатулку, можно потратить самостоятельно, но лучше отдать нуждающимся.

«Карта удачи»

Всё просто — считается, что если поставить на заставку телефона «денежную» карту Таро, то в карманах и на счетах станет больше денег. К таким картам относится Маг, Сила, Император, Императрица, Король и Королева Пентаклей. Если вы хотите взыскать крупную сумму через суд и сейчас проходите этот процесс, то можно использовать карту Справедливости. Также можно распечатать эти карты и повесить на своем рабочем месте или дома.

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