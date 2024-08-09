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Развлечения «Умеют зарабатывать»: нумеролог рассказала, в какие дни родились женщины со стальным характером

«Умеют зарабатывать»: нумеролог рассказала, в какие дни родились женщины со стальным характером

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Нумеролог рассказала, какие цифры в матрице отвечают за мужскую энергию

В последнее время психологи и коучи стали всё чаще говорить о важности проработки женской энергии. Но как же быть тем, кому по темпераменту не подходят рюшечки, каблуки и красная помада? У некоторых с рождения преобладает мужская энергия. Нумеролог из Ярославля Мария Закурдаева рассказала, как ей правильно управлять.

— У женщин, рожденных 4, 7, 8, 11, 13, 16, 20, 21 числа, и те, у кого эти арканы встречаются в матрице, очень много мужской энергии. Если такую энергию не использовать или, еще хуже, подавлять, она начнет вас разрушать изнутри, увеличивается уровень агрессии и повышается конфликтность, что приводит к проблемам во всех сферах жизни — отметила эксперт.

Однако наличие мужской энергии не имеет негативного значения в складе характера девушки. Если научиться правильно управлять этой силой, то она может стать основным помощником в самореализации.

— Таким женщинам нужно научиться управлять своей энергией. И один из вариантов, куда можно направить эту энергию, — это активный вид отдыха: спортзал, тир, гонки, велосипед, сноуборд, бокс, прыжки с парашютом, танцы на пилоне, еще та нагрузка и др. Те занятия, где есть большая физическая нагрузка и сброс адреналина, — объяснила нумеролог Мария Закурдаева. — Это помогает снизить вспыльчивость, агрессию, излишнюю напряженность и тревогу. Вместе с тем стоит отметить, что девушкам именно с такими арканами в матрице, легко дается карьерная лестница и активная реализация в социуме. Такие девочки с мужскими лидерскими качествами легко и профессионально управляют автомобилем, умеют зарабатывать деньги, выстраивать собственный бизнес, руководить компаниями и мужчинами.

Нумеролог на примере объяснила, как мужская энергия может помочь женщине, если она принимает ее и направляет в правильное русло:

— Моя подруга родилась в апреле — это 4-й аркан, называется он Император — чисто мужская энергия. Она сама построила дом, работает руководителем на заводе, знает как завести автомобиль, когда сел аккумулятор, и в подарок на 8 Марта сказала мужу, что ей нужен деревообрабатывающий станок. А вот теперь давайте представим, что она поддалась бы давлению социума, что девочки должны быть другие, в кружевных платьях, заниматься детьми и бытом? Даю гарантию, что это бы всё закончилось депрессией, потерей смысла жизни и обесцениванием себя, а в худшем случае — походом по врачам. Это называется внутренний конфликт, когда внешнее не соответствует внутреннему. Когда мы знаем себя и не пытаемся быть кем-то другим, становимся уверенными, сильными, реализованными и счастливыми! Кармическая нумерология как инструмент помогает найти себя!

Раннее нумеролог рассказала, какие цифры в матрице указывают на женскую сексуальную активность. А в этом материале можете узнать, как дата рождения влияет на судьбу человека и влияет ли.

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